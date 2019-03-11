Можно ли теперь летать на Boeing 737 MAX 8?

В течение полугода разбиваются два только что выпущенных самолета новой модели. Что это: просто фатальное совпадение - или заложенный в этих машинах смертельно опасный дефект бортовой электроники?

После крушения 10 марта 2019 года лайнера эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines мировой гражданской авиации необходимо срочно принять решение: можно ли и дальше эксплуатировать по всему миру самолеты Boeing 737 MAX 8 - или полеты этой новой версии популярного во всем мире среднемагистрального "Боинга" необходимо срочно приостановить до выяснения всех обстоятельств катастрофы? Ведь в октябре 2018 года такой же самолет авиакомпании Lion Air при схожих обстоятельствах рухнул в море в Индонезии.

В Африке, Азии и на Карибах приостановлены полеты

Спустя сутки после трагической гибели 157 пассажиров и членов экипажа близ Аддис-Абебы авиакомпания Ethiopian Airlines приняла решение временно прекратить все полеты оставшихся у нее 4 лайнеров модели Boeing 737 MAX 8.

На месте крушения самолета Ethiopian Airlines

Этот шаг руководство компании, являющейся крупнейшим в Африке воздушным перевозчиком и членом авиационного альянса Star Alliance вместе с немецкой Lufthansa и американской United Airlines, объяснило так: "Хотя мы и не знаем точной причины аварии, мы приняли решение в качестве дополнительной меры безопасности оставить эти самолеты на земле".

Одновременно о приостановке полетов 11 зарегистрированных в стране лайнеров Boeing 737 MAX 8 объявила Индонезия. От эксплуатации 2 самолетов этой модели временно отказалась также Cayman Airways на Каймановых островах.

Однако самым серьезным для всей отрасли, для авиастроителя Boeing и, конечно же, для дальнейшей судьбы самой модели стало решение властей Китая временно запретить эксплуатацию сразу 96 самолетов Boeing 737 MAX 8, приобретенных различными китайскими авиакомпаниями, среди которых - государственная Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shandong Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines.

Китай временно запрещает эксплуатацию 96 самолетов

Реакция Эфиопии и Индонезии более чем понятна: авиакомпании этих двух стран непосредственно пострадали, так что в данном случае любая форма предосторожности не кажется излишней.

Первый испытательный полет модели Boeing 737 Max состоялся в январе 2016 года

Что же касается Китая, то тут может возникнуть вопрос, продиктован ли запрет на эксплуатацию исключительно заботой о безопасности пассажиров и не связан ли он в какой-то мере с торговой войной с США. Ведь запрет на использование перспективного американского самолета дает Пекину дополнительные рычаги давления в ходе продолжающихся очень трудных торговых переговоров с Вашингтоном.

Как бы то ни было, через сутки после трагедии права летать лишились не менее 110 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Это - почти треть мирового парка самолетов этой модели, первые экземпляры которой начали поступать заказчикам менее двух лет назад - в мае 2017 года. Всего на данный момент построено около 350 единиц. В целом же портфель заказов на этот инновационный и особо экологичный лайнер, призванный составить на мировом рынке конкуренцию успешной европейской модели Airbus A320neo, превышает 5100 экземпляров.

Российская S7 и норвежская Norwegian реагируют одинаково

В России заказчикам Boeing 737 MAX 8 являются, по данным агентства "Интерфакс", авиакомпании S7, "Победа", "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр". Однако пока в своем парке их имеет только S7. Ее руководство заявило 11 марта, что "специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing-737 MAX в авиакомпании не поступало".

"Боинг" лоукостера Norwegian в аэропорту Стокгольма

Таким образом, в России - принципиально иной подход к проблеме, чем в Китае: государство не запрещает эксплуатацию данной модели, а владеющая самолетами авиакомпания намерена следовать указаниям производителя, который проверяет сейчас свою продукцию на серийный производственный дефект.

Аналогичную позицию заняли как регуляторы, так и авиаперевозчики в Европе. Крупнейший на данный момент европейский получатель Boeing 737 MAX 8, норвежский лоукостер Norwegian, в самолетном парке которого 18 единиц данной модели, заявил, что продолжает в нормальном режиме эксплуатировать эти лайнеры, находясь при этом в постоянном диалоге с производителем.

В Германии первый полет намечен на 13 апреля

Практически то же самое сообщил и германо-британский туристический концерн TUI, который с начала 2018 года использует 15 лайнеров Boeing 737 MAX в Великобритании, Бельгии и Нидерландах. Представитель принадлежащей концерну авиакомпании TUIfly отметил, что до сих пор никаких проблем с безопасностью этой модели не возникало. "Мы наблюдаем за развитием ситуации и находимся в контакте с Boeing", - подчеркнул он.

Концерн TUI пока не намерен отменять намеченное на 13 апреля начало эксплуатации модели Boeing 737 MAX 8 в Германии: в этот день она должна совершить свой первый рейс из Ганновера в Лас-Пальмас на Канарских островах. Прибытие заказанного лайнера с завода в американском городе Рентоне близ Сиэтла в ФРГ намечено на 13 марта. Пока же в Германии данная модель коммерчески не используется, подтвердил представитель министерства транспорта ФРГ.

TUI заказал до 2023 года 75 экземпляров данной модели и имеет опцию еще на 48 машин. В Европе другим крупным заказчиком Boeing 737 MAX 8 является ирландская авиакомпания Ryanair, лидер на европейском рынке лоукостеров: она намерена приобрести 135 экземпляров. Крупнейшими в мире заказчиками этой новинки корпорации Boeing (более 250 единиц) являются американская Southwest Airlines и дубайская Flydubai.

Так что к расследованию причин авиакатастрофы в Эфиопии будет приковано сейчас пристальное внимание во всем мире. Если окажется, что виновен производитель, и ему для исправления неполадок придется временно приостановить выпуск, а авиакомпаниям во всем мире - эксплуатацию данной модели, то мировая гражданская авиация может оказаться в зоне серьезной турбулентности из-за нехватки твердо запланированных мощностей.

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