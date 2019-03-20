 Может ли новый президент Казахстана влиять на внешнюю политику | Центральная Азия - события и оценки | DW | 06.04.2019

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Центральная Азия

Может ли новый президент Казахстана влиять на внешнюю политику

Смена президента в Казахстане поставила вопрос о будущей внешней политике республики. Ответил ли на него первый официальный зарубежный визит нового главы государства в Россию?

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев "задуман как глава МИД с расширенными полномочиями" - так охарактеризовал положение президента Казахстана казахстанский политолог Максим Казначеев в интервью интернет-ресурсу Zona.kz. Это интервью вышло как раз в день начала официального визита в Москву (3-4 апреля) политика, заступившего на пост главы государства после досрочного ухода с этого поста первого президента Нурсултана Назарбаева.

Внешняя политика и новый президент Казахстана

Назарбаев сохранил за собой главенство в правящей партии "Нур Отан" и руководство Советом безопасности (СБ). Так все вопросы безопасности страны остались в его руках. Но как быть с внешней политикой Казахстана? Может ли и захочет ли новый президент подвергнуть корректировке ту многовекторность, которой придерживался Назарбаев, и дал ли первый визит Токаева за рубеж в новом качестве ответы на эти вопросы?

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

"Касым-Жомарт Токаев - высочайший профессионал в международных делах, был заместителем генсека ООН. И он много мог бы привнести в международные дела Казахстана. Но он - по большому счету и.о. президента. И все, что он говорит, согласовано с Назарбаевым, который и в силу закона о первом президенте, и как глава СБ, и как глава партии, имеющей большинство в парламенте, - может заблокировать любое начинание второго президента", - говорит в интервью DW главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер. Он высказывает предположение, что "все непопулярные меры, на которые не шел Нурсултан Абишевич, будут делаться сейчас руками Касым-Жомарта Токаева и озвучиваться им". Хотя сами решения об этих мерах он самостоятельно еще принимать не может.

Президентские амбиции Токаева и конституционная коллизия

"По итогам визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным поднят вопрос о проекте строительства Россией АЭС в Казахстане в Алма-Атинской области, возле уникального и многострадального озера Балхаш. Этот проект среди населения очень не популярен. Уже сейчас, после известия об итогах встречи в Москве, в соцсетях очень много негатива и протестов против строительства АЭС", - отмечает собеседник DW.

При этом он обращает внимание на то, что если еще неделю назад в Касым-Жомарте Токаеве обозреватели видели исключительно "ретранслятора мыслей Назарбаева", то сегодня в Казахстане допускают: у нового президента могут появиться амбиции остаться на этом посту и после проведения выборов. Или, возможно, у самого Назарбаева имеется намерение сделать того полноценным президентом.

Петр Своик

Петр Своик

"Вокруг этого вопроса имеется техническая интрига, которую обсуждают в сетях. Она связана с формальным моментом пребывания Касым-Жомарта Токаева в течение трех лет вне Казахстана, в Женеве, где он с 2011 по 2013 годы возглавлял филиал ООН. Эта коллизия очень плохо прописана в конституции, согласно которой президентом может стать человек, в течение последних пятнадцати лет не отлучавшийся на долгий срок из республики. Эту коллизию должен был бы решить Конституционный совет (КС), но для этого Токаев должен туда сделать запрос, тем самым обнаружив свое намерение стать полноценным президентом. Если это произойдет, а КС подтвердит такую возможность, то о нынешнем президенте можно будет говорить как о самостоятельной фигуре в политике", - поясняет главный редактор "Новой газеты - Казахстан".

Перспективы казахстанской многовекторности

Казахстанский политолог Петр Своик исходит из того, что после официального визита Касым-Жомарта Токаева в Москву транзит власти в Казахстане закончился, и новый президент - не некий промежуточный кандидат, а окончательный. "И Россия не согласилась бы вот так принимать временного президента, и Назарбаев не рискнул бы предлагать Владимиру Путину визит некой промежуточной фигуры", - убежден он.

Амиржан Косанов

Амиржан Косанов

Сложнее с вопросом о корректировке казахстанской внешнеполитической многовекторности. Петр Своик считает, что по крайней мере до выборов, "когда Токаев станет окончательно президентом, и немного после этого корректировок не будет, поскольку тот не будет совершать ни малейшего неосторожного движения, которое бы не понравилось Назарбаеву". Однако дальше изменения неминуемы. "Обстоятельства сильно меняются и в экономике, и в политике. И Токаев будет политику менять, либо сам поняв, куда дует ветер, либо это ветер его туда склонит. Он будет реагировать на новый евразийский интеграционный импульс, поступивший из России", - продолжает эксперт.

"Мои слова об усилении интеграционного вектора подтверждает конкретный факт. По итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Москву, Владимир Путин предложил (а его гость не возразил и согласился подумать над этим) развивать формат сотрудничества, имея в виду, прежде всего, строительство АЭС в Казахстане. А значение такой АЭС с точки зрения инженерно-технической, социально-экономической и геополитической интеграции - это Крымский мост. При Токаеве евразийский вектор будет усиливаться, а Нурсултана Назарбаева будут поминать как основателя этого процесса", - утверждает Петр Своик.

Латиница, кириллица и опасения западных дипломатов

В свою очередь СМИ отметили, что непосредственно перед визитом в Москву Касым-Жомарт Токаев сделал заявление в поддержку перехода Казахстана с кириллицы на латиницу, организованного Нурсултаном Назарбаевым и негативно воспринятого в России. Но Александр Краснер обратил в этой связи внимание на следующий аспект: 

"Русские в Казахстане не используют казахский язык. А латиница удобнее, например, при пользовании интернетом. Роль этого вопроса в отношениях с Россией и другими странами сильно преувеличена, а слова Токаева - не демарш против русского языка. Напротив, в одном из первых заявлений на новом посту он трактовал русский язык как один из двух главных языков в Казахстане, наравне с казахским, и только после них английский. Тогда как Нурсултан Назарбаев говорил о программе трехъязычия, поставив им вровень еще и английский", - отмечает журналист.

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А как выглядят перспективы "западного вектора" казахстанской политики? В интервью DW оппозиционный политик Амиржан Косанов рассказал, что в начале апреля он встречался с представителями посольств ряда стран Запада в Казахстане. Он сделал вывод, что дипломаты понимают: Нурсултан Назарбаев фактически сохранил свое главенствующее положение в иерархии казахстанской власти. И пока он остается де-факто главой Казахстана, ожидать коренных изменений во внешней политике не следует. В то же время, учитывая оперативное участие Касым-Жомарта Токаева в государственном управлении, возможно изменение некоторых акцентов в политике, в том числе и в международных контактах. И чем дольше он будет находиться на посту президента, тем самостоятельнее будет в принятии решений.

Далее, неопределенность в выборе Назарбаевым кандидатуры на пост президента "оказывает свое негативное влияние и на внешнюю политику, в том числе на вопросы привлечения иностранных инвестиций в Казахстан", говорит Косанов.

По его словам, среди иностранных дипломатов "есть определенные опасения, что в сложившейся ситуации Китай и Россия могут усилить свое влияние на официальный Казахстан, в том числе и в самом главном вопросе - определении кандидатуры преемника Назарбаева". Такое обстоятельство может привести к еще большей зависимости Казахстана от Пекина и Москвы.

И, наконец, одним из непременных условий гарантий устойчивости постназарбаевской модели власти Казахстана и легитимности будущего преемника зарубежные дипломаты считают проведение по-настоящему конкурентных и транспарентных выборов. "Без этого положение второго президента будет шатким, он не будет иметь легитимности в глазах не только собственных граждан, но и международного сообщества", - подчеркивает Амиржан Косанов.

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    Автор: Григорий Аросев


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