В Киргизии задержан оппозиционер Нурлан Мотуев

Нурлан Мотуев был задержан после высказываний на форуме, где он призывал к системной борьбе с властью. Ранее в стране были задержаны еще три оппозиционера. Их подозревают в попытке госпереворота.