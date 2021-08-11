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Моджахеды

FILE PHOTO: Afghan commandos arrive to reinforce security forces in Faizabad, capital of Badakhshan province, after the Taliban captured neighbourhood districts of Badakhshan recently, July 4, 2021. Afghanistan Ministry of Defence//Handout via REUTERS/File Photo

В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра 11.08.2021

Представитель "Талибана" заявил о захвате боевиками этого движения Файзабада, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.
An Afghan soldier, loyal to Soviet forces, siting on a Soviet-made T64 tank watches 17 August 1989 around the valley near famous Salang Pass, once a strategic supply road, used by the Soviet army during its 1979-89 occupation. AFP PHOTO GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP via Getty Images)

К годовщине вторжения СССР в Афганистан: что покупала у моджахедов немецкая разведка 25.12.2019

40 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Только спустя десятилетия стало известно, что за ними пристально наблюдали шпионы из ФРГ - с конкретной целью.
Residents walks past a billboard with a poster of Afghan presidential candidate and incumbent President of Afghanistan Ashraf Ghani (C) during the presidential election campaign in Kabul on September 11, 2019. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo credit should read WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images)

Какой сюрприз могут преподнести Москве президентские выборы в Афганистане 27.09.2019

На президентских выборах в Афганистане решается вопрос, сохранится ли прежняя политическая модель, или на смену моджахедам придут "молодые патриоты". Какой исход голосования предпочтителен для Москвы и Центральной Азии?
16.08.2018 Afghan security forces arrive at the site of an attack by gunmen, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 16, 2018. Gunmen besieged a compound belonging to the Afghan intelligence service in Kabul on Thursday, police said, as the city's Shiite residents held funeral services for the victims of a horrific suicide bombing the previous day that left over 30 dead. (AP Photo/Rahmat Gul) |

Власти Афганистана контролируют лишь половину территории страны 01.11.2018

Под контролем талибов находится 12 процентов всех районов Афганистана. Треть территории страны - не подконтрольна ни правительству, ни моджахедам, сообщает американский генинспектор.
Tittel: Iran Protest Bildbeschreibung: Protest der Bevölkerung in Stadt Ahwaz am 02.01.2017 . Stichwörter: Iran, Protest Quelle: Enteckhab.ir Lizenz: Frei

Еще один человек в Иране стал жертвой протестов 09.01.2018

В Иране арестованный участник протестов покончил с собой. Замминистра юстиции страны обещал организаторам волнений смертную казнь.
(L-R) Former Afghan President Hamid Karzai, Afghan President Ashraf Ghani, Afghan warlord Gulbuddin Hekmatyar, Afghan former Jihadi leader Abdul Rabb Rasool Sayyaf and Afghanistan Chief Executive Abdullah Abdullah walk to attend a ceremony at the Presidential palace in Kabul, Afghanistan May 4, 2017. REUTERS/Shah Marai/Pool

Возвращение Хекматияра: чего ожидать от "мясника Кабула" 05.05.2017

Бывший полевой командир, лидер радикальной ИПА Гульбеддин Хекматияр вернулся в Кабул. Там ему оказан торжественный прием как союзнику по национальному примирению в Афганистане.
ARCHIV 2001 *** In this Wednesday, Oct. 3, 2001 file photo, Gulbuddin Hekmatyar, the leader of Afghanistan's Hezb-i-Islami speaks at the Tehran University in Iran. The only insurgent leader to sign a peace pact with Afghanistan’s government will return to the country within weeks, his chief negotiator says, in a move that could shake up Afghan politics and complicate the much wider war against the Taliban. Hekmatyar, a former warlord who battled U.S. forces after the 2001 invasion and nursed a bitter rivalry with other Afghan factions, agreed to lay down arms last year. (AP Photo/Kamran Jebreili, File) |

СБ ООН снял санкции с экс-премьера Афганистана 04.02.2017

Один из предводителей афганских моджахедов Гульбеддин Хекматиар исключен из списка лиц, поддерживающих террористов, сообщил Совет Безопасности ООН.
ABD0004_20151211 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - ZU APA0026 VOM 11.12.2015 - Ein Polizist demonstriert im Rahmen eines Einsatztrainings b das Anlegen von Handschellen. 2016 tritt ein neues Strafgesetzbuch in Kraft. (ARCHIVBILD VOM 13.2.2012) - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH picture-alliance/APA/picturedesk.com/G. Hochmuth

В Киргизии задержан оппозиционер Нурлан Мотуев 14.05.2016

Нурлан Мотуев был задержан после высказываний на форуме, где он призывал к системной борьбе с властью. Ранее в стране были задержаны еще три оппозиционера. Их подозревают в попытке госпереворота.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, aufgenommen am Mittwoch (25.04.2007). . Foto: Uli Deck dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

В Германии двух иранцев обвиняют в шпионаже 09.04.2016

По данным федеральной прокуратуры, обвиняемые вели в Германии и других странах Евросоюза слежку за участниками политических организаций, оппозиционных Тегерану.
FILES - A man stands beside bangalos, in the former U.S military base which will be the new temporary camp for the Iranian opposition group Mujahideen-e-Khalq (MEK) refugees, near Baghdad's international Airport, Iraq, 17 February 2012. The first group of Iranian exile group will leave Camp Ashraf in Diyala province, northeast of Baghdad to a former US military base outside Baghdad. Camp Liberty which will be the new temporary camp before of the resettle of the group outside of Iraq under a plan agreed with the United Nations. EPA/ALI ABBAS (zu dpa 1119 am 05.03.2012)

"Народные моджахеды": из Ирана через Ирак в Албанию 28.03.2016

Пока в Европе идут дебаты о приеме беженцев, Албания принимает бывших ополченцев из Ирана. Их количество вскоре может достичь 3000.
epa03827956 (FILE) A file handout video still image obtained from the SITE Institute on 22 September 2009, shows Ayman al-Zawahiri, Chief of al-Qaeda, as he speaks to mark the anniversary of the terrorist attacks of 9-11 in an undisclosed location. According to news reports quoting Egyptian officials on 17 August 2013, Egyptian security forces allegedly have arrested the brother of Ayman al-Zawahiri. The reports state that Mohammed al-Zawahiri was arrested on a checkpoint in Giza, Egypt, on 17 August. EPA/SITE INSTITUTE / HO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES *** Local Caption *** 00000401047352 +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Аль-Каида" призвала объединить силы против России 02.11.2015

Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири призвал исламистские группировки объединиться в борьбе против антитеррористических сил в Сирии. Моджахедам "от Восточного Туркестана до Марокко" предложено прекратить вражду.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, aufgenommen am Mittwoch (25.04.2007). Hier äußerte sich Generalbundesanwältin Harms über mutmaßliche neue Gesichtspunkte zum Attentat vom 07. April 1977 auf den Generalbundesanwalt Buback und dessen Begleiter. Diese wurden von Mitgliedern der Roten Armee Fraktion (RAF) ermordet. Foto: Uli Deck dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

В ФРГ арестован предполагаемый иранский шпион 28.10.2015

Генпрокуратура ФРГ подозревает иранского гражданина в слежке за леворадикальной оппозиционной Организацией моджахедов иранского народа, признанной Тегераном террористической.
Der türkische Halbmond über dem Eingang zur Sehitlik-Moschee ragt am Dienstag (20.03.2012)in den leicht bewölkten Frühlingshimmel von Berlin. Landesbischof Dröge besuchte aus Anlass rechtsextremistischer Drohbriefe gegen Berliner Moscheen und die Jüdische Gemeinde die Moschee. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Исламистов в Испании финансируют наркоторговцы 03.11.2014

Обосновавшиеся в Испании исламские радикалы, по данным полиции, полностью или частично финансируют свою деятельность за счет торговли наркотиками. Подробности - у DW.
International security assistance forces ISAF look at alcohol cans and opium set on fire during a drug burning ceremony on the outskirts of Kabul, Afghanistan, Tuesday, Nov. 12, 2013. Around 20 tons of opium, heroin and hashish were set on fire, officials said. (AP Photo/Rahmat Gul) pixel

Афганское дежавю: иностранные войска уходят, проблемы остаются 11.03.2014

Советские войска и контингент НАТО входили в Афганистан по разным причинам, но после ухода с Гиндукуша и тех, и других в стране остаются схожие проблемы, считают эксперты.
Registrierung für die Präsidentschaftswahl in Kabul, Afghanistan Bild: DW/Hussain Sirat

В Афганистане президентские выборы разыграют полевые командиры 09.10.2013

Хамид Карзай не примет участия в выборах президента Афганистана в 2014 году. Кандидаты на этот пост, готовясь к борьбе, создают невероятные союзы. Подробнее о них - в материале DW.
Der Angeklagte Maqsood L. (M) wartet am 25.01.2013 im Kammergericht Berlin zusammen mit seinen Anwälten auf den Verhandlungsbeginn. Ihm und einem weiteren Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Das Gericht verurteilte die beiden Männer am Freitag zu mehrjährigen Haftstrafen. Die Anklage hatte den Islamisten vorgeworfen, sich als Mitglieder des Terrornetzwerkes Al-Kaida nach einer Kampfausbildung im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet am Krieg auch gegen Angehörige der ISAF-Schutztruppe beteiligt zu haben. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд в Берлине отправил за решетку двух исламистов 25.01.2013

К длительным срокам тюремного заключения приговорены 27-летний немец и 23-летний австриец. Суд в Берлине признал их виновными в членстве в "Аль-Каиде", а немца еще и в организации группировки "Немецкие талибы-моджахеды".
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