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Представитель "Талибана" заявил о захвате боевиками этого движения Файзабада, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.
40 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Только спустя десятилетия стало известно, что за ними пристально наблюдали шпионы из ФРГ - с конкретной целью.
На президентских выборах в Афганистане решается вопрос, сохранится ли прежняя политическая модель, или на смену моджахедам придут "молодые патриоты". Какой исход голосования предпочтителен для Москвы и Центральной Азии?
Под контролем талибов находится 12 процентов всех районов Афганистана. Треть территории страны - не подконтрольна ни правительству, ни моджахедам, сообщает американский генинспектор.
В Иране арестованный участник протестов покончил с собой. Замминистра юстиции страны обещал организаторам волнений смертную казнь.
Бывший полевой командир, лидер радикальной ИПА Гульбеддин Хекматияр вернулся в Кабул. Там ему оказан торжественный прием как союзнику по национальному примирению в Афганистане.
Один из предводителей афганских моджахедов Гульбеддин Хекматиар исключен из списка лиц, поддерживающих террористов, сообщил Совет Безопасности ООН.
Нурлан Мотуев был задержан после высказываний на форуме, где он призывал к системной борьбе с властью. Ранее в стране были задержаны еще три оппозиционера. Их подозревают в попытке госпереворота.
По данным федеральной прокуратуры, обвиняемые вели в Германии и других странах Евросоюза слежку за участниками политических организаций, оппозиционных Тегерану.
Пока в Европе идут дебаты о приеме беженцев, Албания принимает бывших ополченцев из Ирана. Их количество вскоре может достичь 3000.
Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири призвал исламистские группировки объединиться в борьбе против антитеррористических сил в Сирии. Моджахедам "от Восточного Туркестана до Марокко" предложено прекратить вражду.
Генпрокуратура ФРГ подозревает иранского гражданина в слежке за леворадикальной оппозиционной Организацией моджахедов иранского народа, признанной Тегераном террористической.
Обосновавшиеся в Испании исламские радикалы, по данным полиции, полностью или частично финансируют свою деятельность за счет торговли наркотиками. Подробности - у DW.
Советские войска и контингент НАТО входили в Афганистан по разным причинам, но после ухода с Гиндукуша и тех, и других в стране остаются схожие проблемы, считают эксперты.
Хамид Карзай не примет участия в выборах президента Афганистана в 2014 году. Кандидаты на этот пост, готовясь к борьбе, создают невероятные союзы. Подробнее о них - в материале DW.
К длительным срокам тюремного заключения приговорены 27-летний немец и 23-летний австриец. Суд в Берлине признал их виновными в членстве в "Аль-Каиде", а немца еще и в организации группировки "Немецкие талибы-моджахеды".
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