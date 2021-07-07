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Модернизм

Berlin Friedrichshain,Stalinallee mit dem Denkmal von Stalin, Kirche in Ferne | Verwendung weltweit

Бывшая аллея Сталина в Берлине может стать Всемирным наследием 07.07.2021

Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Deutschland. The Haus der Kulturen der Welt (House of the Cultures of the World) in Berlin is Germany's national centre for the presentation and discussion of international contemporary arts, with a special focus on non-European cultures and societies. It presents art exhibitions, theater and dance performances, concerts, author readings, films and academic conferences on Visual Art and culture. It is one of the few institutions which, due to their national and international standing and the quality of their work, receive funding from the federal government as so-called lighthouses of culture. The building is located in the Tiergarten park and a direct neighbour of the Carillon and the new German Chancellery. It was formerly known as the Kongresshalle conference hall, a gift from the United States, designed in 1957 by the American architect Hugh Stubbins as a part of the Interbau exhibition. John F. Kennedy spoke here during his June 1963 visit to West Berlin. On May 21, 1980 the roof collapsed killing one and injuring numerous people. The hall was rebuilt in its original style and reopened in 1987 in time for the 750 year anniversary of the founding of Berlin. To Berliners it is also known as the Schwangere Auster (pregnant oyster). Outside the entrance, Henry Moore's heaviest bronze sculpture, Large Divided Oval: Butterfly (1985-86), stands in the middle of a circular basin. Weighing nearly nine tons, it was his final major work, completed just before he died. One of three public Moore sculptures in Berlin (the others being Three Way Piece No.2: The Archer (1964-65) at the Neue Nationalgalerie and Reclining Figure (1956) at the Akademie der Künste), Butterfly was initially a loan to (then West) Berlin in 1986, but the city council wanted the sculpture permanently, and asked Moore if he would donate it. The letter arrived just before his death and went unanswered. In 1988 it was sold by the Henry Moore Foundation to Berl...

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина 07.07.2021

Сталинские многоквартирные дома на Карл-Маркс-Аллее и современные высотки в Ганзейском квартале Берлина могут стать Всемирным наследием.
5.6.2021, Berlin, Deutschland, Besucher stehen zu den Tagen der offenen Tür vor der Neuen Nationalgalerie. Den ikonischen Bau schuf Architekt Ludwig Mies van der Rohe. Ein Team um den britischen Stararchitekten David Chipperfield hat das Gebäude für 140 Millionen Euro saniert und instandgesetzt.

В Берлине потратили 140 млн евро на икону классического модернизма 07.06.2021

Новая национальная галерея была возведена в Берлине в 1968 году. Сейчас на ремонт этого музея, считающегося иконой классического модернизма, ушло 140 млн евро.

Балет "Орландо" и смена пола: можно ли назвать провокацией премьеру на сцене Большого театра? (24.03.2021) 24.03.2021

Балет "Орландо" - это история о мужчине, который ищет себя и перерождается в женщину. Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия. И все это на сцене Большого театра, который выпустил премьеру во время пандемии.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Pressemappe von Bolshoi Theater. BB Szenen aus dem Ballett Orlando von Christian Spuck in Bolshoi Theater Copyright M.Logvinov/Bolshoi Theater

Премьера "Орландо" в Большом театре: "книжный" балет на смелую тему 24.03.2021

Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия, - и все это на сцене Большого театра, который в эпоху пандемии 24 марта представляет мировую премьеру спектакля немецкого хореографа.
Blick vom neuerrichteten Fernsehturm auf das umgestaltete Zentrum von Ostberlin am 24.03.1972 rund um den Alexanderplatz. Links das 32-geschossige Hotel Stadt Berlin, dahinter die zahlreichen Neubauten an der Lenin- und Karl-Marx-Allee. Nach 1964 wurde der Platz und seine unmittelbare Umgebung vom DDR-Regime nach sozialistischen Idealen komplett umgestaltet. | Verwendung weltweit

Архитектура ГДР: не только панельные многоэтажки 05.11.2019

От сталинского ампира до восточного модернизма, - после заката ГДР прошло тридцать лет, но ее архитектурное наследие живет и сегодня.

FILE - In this March 29, 1989, file photo, Chinese-American architect I.M. Pei laughs while posing for a portrait in front of the Louvre glass pyramid, which he designed, in the museum's Napoleon Courtyard, prior to its inauguration in Paris. Pei, the globe-trotting architect who revived the Louvre museum in Paris with a giant glass pyramid and captured the spirit of rebellion at the multi-shaped Rock and Roll Hall of Fame, has died at age 102, a spokesman confirmed Thursday, May 16, 2019. (AP Photo/Pierre Gleizes, File) |

Создатель стеклянной пирамиды Лувра умер на 103-м году жизни 16.05.2019

Всемирно известный американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин был приверженцем так называемого интернационального стиля, опиравшегося на идеи модернизма.
Fotos sind für die aktuelle Berichterstattung zur Eröffnung des Casa Vicens in Barcelona am 16. November 2017 frei verwendbar © Casa Vicens, 2017/Pol Viladoms

Первый дом Гауди стал музеем 16.11.2017

Его самое знаменитое творение на века останется недостроенным - Храм Святого Семейства. А вот первый им построенный дом теперь открыт для публики в Барселоне.
HANDOUT - Das undatierte Foto der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland zeigt das «Porträt einer jungen Frau» des Künstlers Thomas Couture (1815 bis 1879). (zu «Das entscheidende Loch - Neuer Fall von NS-Raubkunst bei Gurlitt» vom 25.10.2017) ACHTUNG: Nur zur aktuellen redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten dpa-Text und bei Nennung der Quelle: Foto: Mick Vincenz/Kunst- und Ausstellungshalle GmbH/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Обнаружен еще один шедевр, присвоенный нацистами 02.11.2017

Крохотная дырочка на холсте помогла экспертам идентифицировать еще одну картину из скандального собрания Гурлитта, принадлежавшую французскому политику еврейского происхождения.
ARCHIV - Blick aus der Vogelperspektive auf die Hufeisensiedlung im Berliner Bezirk Neukölln, die von 1925 bis 1933 nach Plänen von Bruno Taut und Martin Wagner entstand (Archivfoto vom 13.06.2006). Das Welterbekomitee der UNESCO hat die Siedlungen der Berliner Moderne in die Liste des Welterbes aufgenommen. Das entschied das Gremium am Montag (07.07.2008) während seiner bis zum 10. Juli dauernden Sitzung im kanadischen Quebec, wie die Deutsche UNESCO-Kommission in Bonn mitteilte. Die sechs denkmalgeschützten Siedlungen repräsentierten einen neuen Typus des sozialen Wohnungsbaus aus der Zeit der klassischen Moderne. Sie hätten beträchtlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung von Architektur und Städtebau ausgeübt, hieß es zur Begründung. Foto: Euroluftbild dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Всемирное наследие: Жилые поселения эпохи модернизма в Берлине 12.04.2017

Эти социальные поселения были построены в тогдашних пригородах Берлина в 1913-1934 годах. Они оказали решающие влияние на городскую архитектуру XX века в Германии и за границей.
Das Le Corbusier Haus der Weissenhofsiedlung aufgenommen am 04.07.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg). Foto: Franziska Kraufmann/dpa (zu dpa: «Le Corbusier Haus der Weissenhofsiedlung» vom 07.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/F. Kraufmann

Дома Ле Корбюзье в Штутгарте включены в список ЮНЕСКО 17.07.2016

ЮНЕСКО включила два здания жилого поселка Вайсенхоф в Штутгарте в список всемирного культурного наследия. Эти дома проектировал пионер модернизма Ле Корбюзье.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Zum Start der neu konzipierten Dauerausstellung zeigt das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung in Berlin vom 18. März bis 25. Mai 2015 in einer Sonderschau eine Auswahl von 100 Objekten, die in den letzten zehn Jahren als Ankäufe oder Schenkungen in die Bestände der Berliner Bauhaus-Institution kamen. -Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung, Berlin / Architects: Walter Gropius, Alex Cvijanovic and Hans Bandel / Bauhaus-Archiv Berlin / Foto: Markus Hawlik

Баухауз в Берлине готовится к юбилею 17.03.2015

Четкие линии, простые формы - стиль Баухауза до сих пор считается авангардом классического модернизма.
neue Nationalgalerie, Berlin, Deutschland, Europa

Новая национальная галерея в Берлине закрывается на ремонт 30.12.2014

Проект реконструкции здания, считающегося образцом классического модернизма, разработал британский архитектор Дэвид Чипперфильд. Последний шанс посетить музей - 31 декабря.
ARCHIV - Die Aufnahme vom 26.11.2008 zeigt das von Walter Gropius vor knapp 100 Jahren geschaffene Fagus-Werk in Alfeld an der Leine. Zum Tag des offenen Denkmals können Besucher in Niedersachsen an diesem Wochenende mehr als 600 Bauwerke und Bodendenkmäler besichtigen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Der Auftakt in Niedersachsen ist im Fagus-Werk in Alfeld, das jüngst zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde und zugleich sein 100-jähriges Bestehen feiert. Foto: Jochen Lübke dpa/lni (zu lni 0459 vom 08.09.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

1,2 миллиона евро выделили на реставрацию первого здания модернизма 04.12.2014

Фабрика "Фагус" была построена в 1911 году по проекту выдающегося немецкого архитектора Вальтера Гропиуса.
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gatm_2006-05-13_03_El_Greco.jpg El Greco (spanisch el ‚der‘, italienisch Greco ‚Grieche‘; * 1541 auf Kreta in Candia (heute Iraklio); † 7. April 1614 in Toledo; eigentlich Domínikos Theotokópoulos, griechisch Δομήνικος Θεοτοκόπουλος) war ein Maler griechischer Herkunft und Hauptmeister des spanischen Manierismus beziehungsweise der ausklingenden Renaissance. Er war auch als Bildhauer und Architekt tätig. Seine künstlerische Arbeit begann auf Kreta mit der Ausbildung zum Ikonenmaler in der byzantinischen Tradition. Er siedelte nach Venedig über und kam mit der Kunst Tizians in Berührung, bevor er sich in Rom niederließ. Anschließend gelangte El Greco auf ungeklärte Weise nach Spanien und zog nach Toledo. Trotz einiger Konflikte konnte er sich dort durchsetzen und blieb bis zu seinem Lebensende.

В Испании проходят мероприятия к 400-летию со дня смерти Эль Греко 07.04.2014

Этот великий художник входит в когорту старых мастеров, но экспрессивность, характерная для его работ, дает основания считать его предвестником модернизма.
Eine Besucherin steht in der Ausstellung Hans Richter - Begegnungen am 26.03.2014 im Martin-Gropius-Bau in Berlin vor dem Werk Selbstbildnis in Rot und Blau. Die Schau zeigt vom 27. März bis 30. Juni 2014 insgesamt 150 Arbeiten des großen Protagonisten der Moderne (1888-1976). Foto: Jörg Carstensen/dpa

В немецкой столице экспонируют первые мультимедийные произведения искусства 27.03.2014

Художник-модернист Ханс Рихтер жил и творил во времена, когда компьютерная техника "простому смертному" была еще недоступна. Но по его работам этого не скажешь.
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