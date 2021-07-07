Балет "Орландо" и смена пола: можно ли назвать провокацией премьеру на сцене Большого театра? (24.03.2021)

Балет "Орландо" - это история о мужчине, который ищет себя и перерождается в женщину. Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия. И все это на сцене Большого театра, который выпустил премьеру во время пандемии.