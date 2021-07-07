Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Сталинские многоквартирные дома на Карл-Маркс-Аллее и современные высотки в Ганзейском квартале Берлина могут стать Всемирным наследием.
Новая национальная галерея была возведена в Берлине в 1968 году. Сейчас на ремонт этого музея, считающегося иконой классического модернизма, ушло 140 млн евро.
Балет "Орландо" - это история о мужчине, который ищет себя и перерождается в женщину. Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия. И все это на сцене Большого театра, который выпустил премьеру во время пандемии.
Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия, - и все это на сцене Большого театра, который в эпоху пандемии 24 марта представляет мировую премьеру спектакля немецкого хореографа.
От сталинского ампира до восточного модернизма, - после заката ГДР прошло тридцать лет, но ее архитектурное наследие живет и сегодня.
Всемирно известный американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин был приверженцем так называемого интернационального стиля, опиравшегося на идеи модернизма.
Его самое знаменитое творение на века останется недостроенным - Храм Святого Семейства. А вот первый им построенный дом теперь открыт для публики в Барселоне.
Крохотная дырочка на холсте помогла экспертам идентифицировать еще одну картину из скандального собрания Гурлитта, принадлежавшую французскому политику еврейского происхождения.
Эти социальные поселения были построены в тогдашних пригородах Берлина в 1913-1934 годах. Они оказали решающие влияние на городскую архитектуру XX века в Германии и за границей.
ЮНЕСКО включила два здания жилого поселка Вайсенхоф в Штутгарте в список всемирного культурного наследия. Эти дома проектировал пионер модернизма Ле Корбюзье.
Четкие линии, простые формы - стиль Баухауза до сих пор считается авангардом классического модернизма.
Проект реконструкции здания, считающегося образцом классического модернизма, разработал британский архитектор Дэвид Чипперфильд. Последний шанс посетить музей - 31 декабря.
Фабрика "Фагус" была построена в 1911 году по проекту выдающегося немецкого архитектора Вальтера Гропиуса.
Этот великий художник входит в когорту старых мастеров, но экспрессивность, характерная для его работ, дает основания считать его предвестником модернизма.
Художник-модернист Ханс Рихтер жил и творил во времена, когда компьютерная техника "простому смертному" была еще недоступна. Но по его работам этого не скажешь.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact