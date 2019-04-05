 Могерини призвала ливийских политиков поделить власть и ответственность | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2019

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Европа

Могерини призвала ливийских политиков поделить власть и ответственность

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвала Ливийскую национальную армия и силы правительства в Триполи воздержаться от боевых действий и вернуться к переговорам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала тревожной ситуацию в Ливии и призвала стороны конфликта заключить гуманитарное перемирие.

"Ситуация в Ливии очень тревожная. Важно, чтобы страны ЕС вместе выступили за заключение гуманитарного перемирия", - заявила она в Люксембурге, в понедельник, 8 апреля, по прибытии на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам.

Контекст

Халифа Хафтар объявил о наступлении своих войск на Триполи, контролируемый международно признанным правительством Ливии. Ранее генерал неоднократно встречался с главой Минобороны РФ. (05.04.2019)

Россия отказалась поддержать предложенный Великобританией вариант заявления Совбеза ООН, в котором содержался призыв привлечь к ответственности "всех, кто подрывает мир и безопасность Ливии". (08.04.2019)

Могерини призвала Ливийскую национальную армия и силы правительства в Триполи воздержаться от боевых действий и вернуться к переговорам. Противоборствующие стороны должны поделить власть и ответственность, подчинить свои личные интересы служению народа, чтобы совместно найти решение проблемы, указала она. Евросоюз поддержит эти усилия.

Обстановка в Ливии обостряется

Тем временем обстановка в Ливии продолжает обостряться. В четверг, 4 апреля, повстанческая Ливийская национальная армия под командованием генерала Халифы Хафтара начала наступление на столицу страны ("Операция Триполи"), контролируемую признанным международным сообществом правительством Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа. Бои идут в пригородах Триполи. Погибли десятки человек, более 2200 жителей ливийской столицы вынуждены были бежать из города.

8 апреля вице-премьер правительства Ливии Али Фарадж аль-Катрани объявил об уходе в отставку, выразив при этом поддержку Халифе Хафтару.

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    Автор: Родион Эббингхаузен, Ольга Мищенко


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