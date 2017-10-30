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Мишель Уэльбек

Французский писатель, лауреат Гонкуровской премии.

В настоящее время Уэльбек признан одним из самых известных в мире французских писателей. Известен своим критическим отношением к исламу.

Der franzoesische Schriftsteller Michel Houellebecq (56) hat am Montagabend (19.01.15) im Depot1 des Koelner Schauspiels seinen neuen Roman Unterwerfung vorgestellt, der von einem 2022 neu gewaehlten muslimischen Praesidenten Frankreichs handelt, aus der Sicht eines depressiven und sexsuechtigen Literaturprofessors erzaehlt. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo war die Lesung in Koeln Houellebecqs erster grosser Auftritt in der Oeffentlichkeit - 600 Teilnehmer waren zu der schon lange ausverkauften Veranstaltung gekommen. In Frankreich hatte Houellebecq alle Lesungen abgesagt. Foto: epd-bild/Joern Neumann Michel Houellebecq in Koeln epd the French Writer Michel Houellebecq 56 has at Monday night 19 01 15 in the Koelner Review game his New Novel Submission presented the from a 2022 New chosen Muslim Presidents France , out the Sight a depressive and tells after the Stop on Charlie Hebdo was the Reading in Cologne first grand Appearance in the Public 600 Participants Were to the already Length sold out Event come in France had Houellebecq all Readings cancelled Photo epd Picture Joern Neumann Michel Houellebecq in Cologne epd

Немецкое телевидение покажет исламскую революцию в Европе 30.10.2017

Cкандальный роман Мишеля Уэльбека "Покорность", рассказывающий об исламизации Франции и всей Европы, будет экранизирован в Германии. Съемки уже начались.
ARCHIV - Vollverschleierte Frauen am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Pierre Vogel in Offenbach am Main (Hessen). Nicht nur in städtischen Ballungsgebieten können Sicherheitsbehörden einen zum Teil deutlichen Zuwachs bei radikalen Gruppierungen verzeichnen. Foto: Boris Roessler/dpa (Zu dpa-lhe Blickpunkt «Salafismus» vom 27.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Мишель Уэльбек: Кто виноват в исламизации Европы? 16.12.2015

Книгой года стал в Германии роман Мишеля Уэльбека, рассказывающий об исламизации Франции и всей Европы. Он вышел в тот день, когда террористы расстреляли редакцию Charlie Hebdo.
Der Roman Unterwerfung von Michel Houellebecq liegt am 14.01.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) in der Bahnhofsbuchhandlung. Der islamkritische Roman ist nun auch in Deutschland in den ersten Buchläden zu haben. Mehrere Buchhandlungen in Köln meldeten am Mittwoch bereits eine große Nachfrage nach der Übersetzung. Foto: Oliver Berg/dpa

Роман об исламизации Франции стал немецким бестселлером номер один 31.01.2015

Опубликованы данные о том, какие книги сейчас особенно популярны в Германии. На первом месте - скандальный роман Мишеля Уэльбека.
French author Michel Houellebecq sits on stage of the Schauspiel Koeln, the public theater of the western German city of Cologne January 19, 2015. The controversial French poet, filmmaker and writer showed up in Cologne on Monday under the slogan Michel Houellebecq and Robert Doelle reveal a secret as part of Cologne's 15th international literary festival lit.COLOGNE. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY - Tags: POLITICS ENTERTAINMENT)

Мишель Уэльбек в Кельне: "Мне было бы легче, будь моя книга исламофобской" 20.01.2015

После терактов в Париже и выхода в свет романа Уэльбека "Покорность" французский писатель впервые появился на публике. Репортаж DW.
Der Roman Unterwerfung von Michel Houellebecq liegt am 14.01.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) in der Bahnhofsbuchhandlung. Der islamkritische Roman ist nun auch in Deutschland in den ersten Buchläden zu haben. Mehrere Buchhandlungen in Köln meldeten am Mittwoch bereits eine große Nachfrage nach der Übersetzung. Foto: Oliver Berg/dpa

Немецкая печать о романе Мишеля Уэльбека "Покорность" 20.01.2015

Провокация или предупреждение? Сарказм ради сарказма или философское видение будущего? Немецкие критики бурно обсуждают роман о том, как ислам побеждает просвещение.
A person reads the latest issue of the French satirical newspaper Charlie Hebdo in Paris on January 7, 2015, after gunmen armed with Kalashnikovs and a rocket-launcher opened fire in the offices of the weekly in Paris, killing at least 11. AFP PHOTO / BERTRAND GUAY (Photo credit should read BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)

Мишель Уэльбек представит свой новый роман в Кельне 12.01.2015

В день выхода романа "Покорность", затрагивающего тему исламизации Европы, во Франции было совершено вооруженное нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo.
Firefighters carry an injured man on a stretcher in front of the offices of the French satirical newspaper Charlie Hebdo in Paris on January 7, 2015, after armed gunmen stormed the offices leaving at least 10 people dead. AFP PHOTO / MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)

Комментарий: Франция под нешуточным ударом 07.01.2015

Парижский теракт обострит и без того накаленную обстановку вокруг ислама и проблемы беженцев. Но нельзя отказываться ни от свободы, ни от терпимости, настаивает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.

Мишель Уэльбек на скамье подсудимых 17.09.2002