Мишель Уэльбек

Комментарий: Франция под нешуточным ударом

Парижский теракт обострит и без того накаленную обстановку вокруг ислама и проблемы беженцев. Но нельзя отказываться ни от свободы, ни от терпимости, настаивает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.