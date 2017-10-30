Мишель Уэльбек

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Французский писатель, лауреат Гонкуровской премии.
В настоящее время Уэльбек признан одним из самых известных в мире французских писателей. Известен своим критическим отношением к исламу.
Cкандальный роман Мишеля Уэльбека "Покорность", рассказывающий об исламизации Франции и всей Европы, будет экранизирован в Германии. Съемки уже начались.
Книгой года стал в Германии роман Мишеля Уэльбека, рассказывающий об исламизации Франции и всей Европы. Он вышел в тот день, когда террористы расстреляли редакцию Charlie Hebdo.
Опубликованы данные о том, какие книги сейчас особенно популярны в Германии. На первом месте - скандальный роман Мишеля Уэльбека.
После терактов в Париже и выхода в свет романа Уэльбека "Покорность" французский писатель впервые появился на публике. Репортаж DW.
Провокация или предупреждение? Сарказм ради сарказма или философское видение будущего? Немецкие критики бурно обсуждают роман о том, как ислам побеждает просвещение.
В день выхода романа "Покорность", затрагивающего тему исламизации Европы, во Франции было совершено вооруженное нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo.
Парижский теракт обострит и без того накаленную обстановку вокруг ислама и проблемы беженцев. Но нельзя отказываться ни от свободы, ни от терпимости, настаивает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
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