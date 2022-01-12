 Мужчины уничтожают себя и Европу: новый роман провокатора Уэльбека | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.01.2022

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Культура и стиль жизни

Мужчины уничтожают себя и Европу: новый роман провокатора Уэльбека

Вышел в свет новый и, возможно, последний роман Мишеля Уэльбека "Уничтожить". В нем затрагиваются острые темы жизни, политики, терроризма. Этим Уэльбек завершает свою задачу: рассказать о мужчинах в патриархате.

Французский писатель Мишель Уэльбек

Французский писатель Мишель Уэльбек

"Уничтожить" - так называется новый роман Мишеля Уэльбека, его французское название - "Anéantir". Слово "s'anéantir" означает "уничтожить себя" или "исчезнуть". Книга вышла в свет во Франции в издательстве Flammarion тиражом в 300 тысяч экземпляров. Немецкий перевод романа опубликовало издательство DuMont - в твердом переплете, а также в виде электронной и аудиокниги.

В своем новом романе знаменитый французский писатель, книги которого становятся бестселлерами в Германии, рассказывает о процессе исчезновения европейского общества, который наблюдается в последнее десятилетие с подъемом правопопулистских и правых консервативных политических сил. Действие происходит во время президентской избирательной кампании во Франции в 2026-2027 годах. Выборы президента в реальной Франции тоже состоятся в 2027 году. Министерство экономики, финансов и бюджета работает над тем, чтобы помочь своему министру Брюно Жюж стать президентом. За этим персонажем стоит реальный французский политик - нынешний министр экономики и финансов, друг писателя Уэльбека Брюно Ле Мэр.

Поль Резон, главный герой романа, активно участвует в предвыборной кампании и одновременно пытается растормошить задремавшие отношения со своей женой Пруденс, пока болезнь не переворачивает его жизнь с ног на голову. Не обошлось и без шпионского триллера: в романах Уэльбека всегда есть интрига, и "Уничтожить" - не исключение. 

Обложка романа Уничтожить на немецком языке

Обложка романа "Уничтожить" на немецком языке. Книга вышла в Германии 11 января 2022 года

Самое позднее, после своего бестселлера "Покорность" Мишель Уэльбек стал известен как провокационный политический автор, анализирующий в своих произведениях актуальные события. Роман "Уничтожить" - это своего рода портрет исчезающей эпохи, в которой мужчины обладали бесспорной прерогативой в определении принципов существования современного общества.

Один из мужчин в романе размышляет над решением своей бесплодной белой невестки родить темнокожего ребенка путем искусственного оплодотворения. Едва ли удивляет то, что он считает такое решение неприемлемым, как и то, что в своих фантазиях он приходит к выводу, что, возможно, она сделала это с целью унизить своего мужа (его брата), у которого тоже белый цвет кожи.

В повествовании Уэльбека это является примером того, что в современном мире называют "токсичной маскулинностью": мужчины, которые видят в женщинах своих врагов, брак воспринимают как тюрьму, детей как бремя, а темнокожих как неполноценных людей. Короче говоря, это мужчины, которые до сих пор негативно относятся к эмансипации женщин и к людям другого цвета кожи и которые тут же тянутся к бутылке, как только в них пробуждаются чувства.

Сценическая версия романа Уэльбека Серотонин

Сценическая версия романа Уэльбека "Серотонин" в театре Deutsches Schauspielhaus в Гамбурге

Соответственно, их существование безрадостно, и Уэльбек не скрывает этого. Его мужские белые персонажи, вокруг которых в конечном счете вращаются все его книги, всегда жалки, он не щадит их ни от унижений, ни от слабостей, лишает их иллюзий и личного счастья.

Кто виноват в несчастье мужчин

Это происходит и с главным героем романа "Уничтожить" Полем Резоном: в тот самый момент, когда он наконец заново открыл для себя любовь к своей жене Пруденс, врачи диагностируют у него рак языка и выдвигают условие: операция или смерть. Неудивительно, что он решает лишиться не языка, а жизни. Конечно, он не рассказывает жене о том, что у него было бы больше шансов выжить, если бы он согласился на операцию. Ее задача теперь - самоотверженно заботиться о муже, пока он не исчезнет.

Стоит заметить, что французский писатель Эдуард Луи тоже описывает мужчин, похожих на героев Мишеля Уэльбека, как и франко-марокканская писательница Лейла Слимани. Но в отличие от Уэльбека, Луи и Слимани признают, что мужчины страдают от проблем общества, таких, например, как бедность, расизм, колониализм и социальное неравенство.

Уэльбек же ведет читателей к тому, что несчастья его персонажей лежат в их природе: мужчины одержимы сексом и чувствуют себя несправедливо порабощенными (хотя они обладают величайшей финансовой и политической властью), женщины в душе готовы быть дома, воспитывать детей и самоотверженно ухаживать за больными членами семьи. О других вариантах гендерной идентичности он в своих книгах даже не хочет и думать.

Эскапизм для французских националистов

Фикция в книгах Уэльбека скорее обращена в прошлое, по которому некоторые до сих пор тоскуют. Это будет отражено и в предстоящей президентской избирательной кампании во Франции в 2022 году - на примере праворадикальной популистки Марин Ле Пен, как и ультраправого кандидата в президенты Эрика Земмура, который, по сути, обещает вернуть Францию в якобы славные 1960-е годы. 

Эрик Земмур

Эрик Земмур был в 2011 году привлечен к ответственности за разжигание расовой розни

Некоторым это нравится. В одном из репортажей Euronews покупатель в парижском книжном магазине сказал о писателе Уэльбеке буквально следующее: "Он белый гетеросексуал. Это то, что нам сегодня нужно, это настоящая литература, честная, искренняя".

Романы Уэльбека - это эскапизм, в котором остро нуждаются правые консерваторы Франции, потому что страна, как и другие европейские демократии, давно находится в новом настоящем, в котором женщины и люди с небелой кожей также претендуют на политическую власть, а представители различных гендеров - не просто "мужчины" и "женщины" - хотят, чтобы их воспринимали на равных. Некоторых это пугает.

Причины популярности произведений Уэльбека, несмотря на их провокационность, заключаются, пожалуй, в том, что именно он предлагает читателям: его рассказы позволяют нам проникнуть в мысли человека, которого пугает равноправие в обществе и который предпочитает быть одиноким вместо того, чтобы открыться другим, равным ему людям.

Последний роман Уэльбека?

"Уничтожить" станет последним романом Уэльбека, как сам автор объявил в благодарственном слове: "К счастью, я только что пришел к позитивному осознанию того, что мне пора остановиться и больше не писать". Это, возможно, кого-то расстроит, как писательницу и биографа Уэльбека Юлию Энке (Julia Encke), которая в немецкой газете FAZ задается вопросами: "Он хочет уйти? Сейчас? Почему?"

При этом ответ очевиден: Мишель Уэльбек знает, когда пора уйти со сцены. В бесчисленных романах он выполнил свою задачу:  увековечил в литературе одиночество мужского существования в патриархате. И в этом он очень сильно преуспел. Так и хочется ему крикнуть вслед: браво, и прощайте. По-французски - Adieu!

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    Автор: Дарья Брянцева


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