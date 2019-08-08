Михаил Фридман обманывал испанских партнеров?

В просочившихся в испанскую печать материалах прокуратуры, на основании которых Национальная судебная палата Испании (НСПИ) завела в среду, 7 августа, уголовное дело на совладельца консорциума "Альфа-Групп", миллиардера Михаила Фридмана, говорится, что россиянин подозревается в ряде экономических преступлений. Это "нелояльное по отношению к партнерам управление предприятиями", "умышленное банкротство" и "коррупция в бизнесе".

Прокуратура подозревает, что именно эти правонарушения были допущены в истории вокруг испанской корпорации Zed WorldWide, работавшей в сфере высоких технологий, в частности, мобильных приложений и компьютерных игр. А Фридман, который с 2008 года являлся партнером Zed WorldWide на российском рынке, по мнению прокуратуры, умышленно способствовал, разорению упомянутой корпорации в 2016 году. В результате испанские инвесторы понесли крупные убытки, а олигарху удалось завладеть Zed WorldWide, которую оценивали почти в 2 миллиарда евро, всего за 20 миллионов.

Важный свидетель в деле Фридмана

Газета El Confidencial утверждает, что прокуратура завела дело на Фридмана лишь сейчас, поскольку у нее появился важный свидетель. Речь идет об англичанине Эдвине Харланде, который в свое время занимался аудитом в России от международной компании PricewaterhouseCoopers. Так, Харланд еще в 2015 году предупреждал о нарушениях, обнаруженных им в фирме Tema - совместном предприятии, созданном Zed WorldWide и "ВымпелКомом", который, по данным испанской прокуратуры, контролирует Фридман.

НСПИ подозревает Фридмана в совершении ряда экономических преступлений

El Confidencial отмечает, что Харланд выявил незаконный вывод капиталов из Tema. Часть средств якобы шла на счета доверенных лиц Фридмана, а часть - на подкуп российских политиков, без ведома испанских партнеров.

В частности, 30 миллионов долларов, подчеркивает El Confidencial со ссылкой на данные прокуратуры, были перечислены Александру Колокольцеву, сыну министра внутренних дел России. По данным другого издания, El Español, утечка капиталов была все же в конце концов замечена испанским руководством Zed WorldWide.

Кто виноват в банкротстве Zed WorldWide?

Как утверждает еще одно издание, Diario.es, испанцы попытались остановить, как они полагали, "неоправданные с точки зрения бизнеса траты". В ответ российская сторона, "недовольная позицией партнеров", отменила все контракты с Tema и с зарегистрированной на Кипре фирмой Temafon, половиной которой также владела Zed WorldWide. Таким образом, как отмечает El Español, испанская корпорация полностью лишилась финансовых поступлений от своих филиалов, которые до этого обеспечивали ей 43 процента всех доходов.

При этом финансовое положение корпорации резко ухудшилось. В частности, как отмечает Diario.es, Zed более не могла обслуживать кредиты, взятые в 2013 году для расширения своей деятельности.

В конце концов Zed WorldWide вынуждена была объявить о банкротстве, а ее основатель и глава Хавьер Перес Долсет даже угодил в тюрьму. Испанская юстиция поначалу посчитала, что именно он виноват в том, что акционеры корпорации потеряли свои деньги.

Причастен ли Фридман к разорению испанской корпорации?

Diario.es отмечает, что, по мнению прокуратуры, "финансовое удушение" корпорации с целью ее последующего приобретения "было предпринято умышлено". Фридман был в курсе долгов компании и того, что без работы на российском рынке она не сможет оплачивать эти долги. По данным издания, документы прокуратуры позволяют говорить об имевшей место целой "стратегии удушения".

Между тем пресса публикует утверждения представителя Фридмана, имя которого не указывается, о том, что российский олигарх не причастен к истории с разорением испанской корпорации. Представитель заявляет, что речь идет о заговоре против россиянина, организованном бывшими владельцами компании. Впрочем, свою позицию Фридман сможет прояснить и самостоятельно. Он вызван на допрос в НСПИ 12 сентября. В этот же день в качестве свидетеля выступит в суде и Эдвин Харланд.

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