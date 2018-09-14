Михаил Горбачев утверждает, что холодная война никуда не исчезла

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал к усилиям по преодолению нового отчуждения между Россией и Западом. "Холодная война никуда не исчезла. Изменился лишь уровень ее интенсивности", - говорится в новой книге " В меняющемся мире", которую 89-летний лауреат Нобелевской премии мира представил в четверг, 13 сентября, в Москве.

Михаил Горбачев в беседе с журналистом агентства "Интерфакс" назвал свою книгу не "просто мемуарами, а новым осмыслением всех проблем, которые приходилось решать в борьбе за окончание холодной войны". В ней автор вспоминает о подготовке и встречах с главами мировых держав, которые он провел, будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем - президентом СССР.

Горбачев - о Берлинской стене, компартии и Ельцине

Некоторые из глав, посвященные переговорам с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, публиковались ранее. В новую книгу добавлены разделы об отношениях СССР с Японией и объединении Германии. Михаил Горбачев пишет, что среди советского партийного руководства было много противников падения Берлинской стены, а некоторые из них даже считали, что "этот процесс необходимо притормозить или даже перекрыть ему дорогу".

Автор вспоминает также и апрельский пленум ЦК КПСС 1991 года, на котором от него потребовали уйти в отставку с поста генерального секретаря, и сожалеет, что решил остаться в этой должности.

Партия, пишет Михаил Горбачев, "оставалась консервативной силой, не способной реформировать себя и участвовать в реформировании страны". При этом, анализируя распад Советского Союза, он обвиняет Бориса Ельцина и его окружение в том, что они "фактически принесли Союз в жертву своему страстному желанию воцариться в Кремле".

Смотрите также:

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Последняя дань "канцлеру германского единства" Это первая общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем в истории Европейского Союза. "Европейский совет отдает последний долг почетному гражданину Европы Гельмуту Колю, скончавшемуся 16 июня 2017 года", - говорится в акте прощания.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Гельмут Коль был патриотом Германии и Европы На церемонии выступили руководители структур ЕС и лидеры ряда европейских стран. "Гельмут Коль был патриотом Германии, но также и патриотом Европы", - подчеркнул председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Юнкер особо отметил вклад экс-канцлера в примирение Европы, назвав его "послевоенным гигантом" и "континентальным монументом".

Как провожали в последний путь Гельмута Коля "Я преклоняюсь перед вами и вашей памятью" Канцлер ФРГ Ангела Меркель почтила память своего легендарного однопартийца. "Дорогой канцлер ФРГ Гельмут Коль, вы внесли решающий вклад в то, что я сегодня здесь стою. Спасибо за те шансы, которые вы мне давали. Я преклоняюсь перед вами и вашей памятью - в благодарности и смирении", - сказала Меркель. Известно, что в последние годы жизни Коля у него были сложные отношения со своей протеже.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля "Коль - союзник Франции, неустанно строящий мосты" Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал акцент на благотворном влиянии Коля на отношения Берлина и Парижа. "Он протянул нам руку, - объяснил французский лидер. - Для Франции Гельмут Коль был ключевым посредником, основополагающим союзником, неустанно строящим мосты. Более того, для Франции он был другом".

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Лидеры Европы и мира прощаются с Колем В церемонии прощания с Гельмутом Колем приняли участие не только европейские политики: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Европейского совета Дональд Туск, (справа налево), но и главы многих государств и правительств, например, Тереза Мэй, а также те, кто лично знал Коля: Наина Ельцина и Билл Клинтон. Не смог приехать Михаил Горбачев.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Коль - канцлер, который стремился к миру Бывший президент США Билл Клинтон подчеркнул, что Коль стремился к миру, в котором приоритет отдается сотрудничеству, а не конфликтам, и в котором никто не доминирует. "21-й век в Европе наступил на его часах", - добавил Клинтон. "Ты прожил хорошую жизнь. И мы, имевшие возможность сопровождать тебя на этом пути, любим тебя за это", - подытожил экс-президент Соединенных Штатов.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля "Коль - лидер, благодаря которому меняются эпохи" Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал Гельмута Коля "лидером, благодаря которому меняются эпохи". "О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", - сказал Медведев.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Вдова Майке Коль-Рихтер Никто точно не знает инсценирована ли необычная процедура прощания с Гельмутом Колем его вдовой - Майке Коль-Рихтер (Maike Kohl-Richter), которую Коль взял в жены после того, как его первая жена Ханнелоре покончила с собой. Или же такое распоряжение отдал сам канцлер перед смертью.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Из Страсбурга в Шпайер После траурной церемонии в Страсбурге гроб с телом покойного на вертолете доставили в Германию, где Гельмута Коля похоронят после панихиды в соборе Шпайера.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Прощание с Колем в его родном городе Траурный кортеж проследовал по улицам Людвигсхафена до центральной площади, где с покойным канцлером Гельмутом Колем могли проститься жители его родного города.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля По Рейну в Шпайер Из Людвигсхафена гроб с телом Гельмута Коля в сопровождении почетного караула по Рейну доставили к собору города Шпайер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Меркель на гражданской панихиде в Шпайере В Шпайер, куда доставили гроб с телом Гельмута Коля и где пройдет панихида, прибыла из Страсбурга канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Панихида в соборе Шпайера Шпайерский собор имел особое значение для Гельмута Коля. Здесь пройдет панихида и прощание с воинскими почестями.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Последнее пристанище Гельмута Коля Гельмут Коль, согласно его последней воле, будет похоронен не в родном Людвигсхафене, где покоятся члены его семьи, а в Шпайере.

Как провожали в последний путь Гельмута Коля Последний путь Непосредственно на церемонии погребения присутствовали только родные и близкие покойного. Автор: Наталья Позднякова

