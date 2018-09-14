 Михаил Горбачев утверждает, что холодная война никуда не исчезла | Новости из Германии о России | DW | 14.09.2018

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Россия

Михаил Горбачев утверждает, что холодная война никуда не исчезла

В новой книге Михаил Горбачев вспоминает о встречах с главами мировых держав, анализирует отношения СССР с другими странами и утверждает, что холодная война лишь изменила уровень интенсивности.

Михаил Горбачев, 1990 год. Фото из архива

Михаил Горбачев, 1990 год. Фото из архива

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал к усилиям по преодолению нового отчуждения между Россией и Западом. "Холодная война никуда не исчезла. Изменился лишь уровень ее интенсивности", - говорится в новой книге " В меняющемся мире", которую 89-летний лауреат Нобелевской премии мира представил в четверг, 13 сентября, в Москве.

Михаил Горбачев в беседе с журналистом агентства "Интерфакс" назвал свою книгу не "просто мемуарами, а новым осмыслением всех проблем, которые приходилось решать в борьбе за окончание холодной войны". В ней автор вспоминает о подготовке и встречах с главами мировых держав, которые он провел, будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем - президентом СССР.

Контекст

Профессор Герхард Симон рассказал в интервью Deutsche Welle о том, как Михаилу Горбачеву еще до августовского путча 1991 года удалось устранить компартию СССР от власти и зачем это понадобилось тогдашнему генсеку. (04.07.2011)

Александр Рар был классическим западногерманским советологом, скрупулезно изучавшем положение в Советском Союзе. Через 20 лет после распада СССР он не исключает его реинтеграции в новой форме. (24.05.2011)

Осенью 1989 года внутренние конфликты в ГДР обострились до предела. Десятки тысяч на митингах требовали реформ. Однако падение Берлинской стены стало неожиданностью, в том числе для СССР. (08.11.2009)

Горбачев - о Берлинской стене, компартии и Ельцине

Некоторые из глав, посвященные переговорам с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, публиковались ранее. В новую книгу добавлены разделы об отношениях СССР с Японией и объединении Германии. Михаил Горбачев пишет, что среди советского партийного руководства было много противников падения Берлинской стены, а некоторые из них даже считали, что "этот процесс необходимо притормозить или даже перекрыть ему дорогу".

Автор вспоминает также и апрельский пленум ЦК КПСС 1991 года, на котором от него потребовали уйти в отставку с поста генерального секретаря, и сожалеет, что решил остаться в этой должности.

Партия, пишет Михаил Горбачев, "оставалась консервативной силой, не способной реформировать себя и участвовать в реформировании страны". При этом, анализируя распад Советского Союза, он обвиняет Бориса Ельцина и его окружение в том, что они "фактически принесли Союз в жертву своему страстному желанию воцариться в Кремле".

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    Автор: Наталья Позднякова


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Контекст

Как провожали в последний путь Гельмута Коля

1 июля прошла церемония прощания с Гельмутом Колем. DW - о том, как в Европе провожали в последний путь "канцлера германского единства". (01.07.2017)  

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