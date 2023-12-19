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Михаил Бушуев
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Михаил Бушуев: избранные публикации
ФРГ создает план обороны страны на фоне войны РФ с Украиной
Германия строит планы по усилению своей обороноспособности, например, на случай агрессии России против НАТО.
Политика
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Драматично, ожидаемо. Реакции в ФРГ на претензии к Надеждину
ЦИК РФ забраковал более 15 процентов подписей, собранных за политика Бориса Надеждина. DW собрала реакции в Германии.
Правовые основы государства
05.02.2024
5 февраля 2024 г.
"Би-2" в Израиле - поражение российской дипломатии
Музыканты "Би-2" избежали депортации в РФ, где им грозило преследование. Чему эта история может научить других россиян?
Политика
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
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Михаил Бушуев: другие публикации
Как живут украинские дети в РФ и как Украина их возвращает
Как живут украинские дети в РФ и как Украина их возвращает
Известно, как минимум, о 400 депортированных украинских детях, которые устроены в российские семьи. Как их возвращают?
Конфликты
29.01.2024
29 января 2024 г.
Военный аналитик: Россия и Украина ускоряют гонку дронов
Военный аналитик: Россия и Украина ускоряют гонку дронов
Россия и Украина ведут гонку вооружений в области БПЛА. Интервью DW с военным экспертом из CNA Сэмюэлем Бендеттом.
Конфликты
24.01.2024
24 января 2024 г.
Как принимали новый закон о гражданстве ФРГ
Как принимали новый закон о гражданстве ФРГ
Бундестаг принял закон, упрощающий получение гражданства Германии. DW наблюдала за атмосферой и аргументами сторон.
Общество
19.01.2024
19 января 2024 г.
Реакции экспертов ФРГ на ракетный удар 29 декабря по Украине
Реакции экспертов ФРГ на ракетный удар 29 декабря по Украине
РФ провела одну из самых масштабных комбинированных атак с воздуха по Украине с начала войны. Реакции экспертов из ФРГ.
Конфликты
29.12.2023
29 декабря 2023 г.
Криминал в России: на службе государства
Криминал в России: на службе государства
Государство в РФ после вторжения в Украину все больше нуждается в организованной преступности, говорят эксперты.
Правосудие и закон
21.12.2023
21 декабря 2023 г.
Победа АдГ в Пирне: город, где хранят деньги экстремисты
Победа АдГ в Пирне: город, где хранят деньги экстремисты
В саксонской Пирне выборы бургомистра выиграл кандидат, поддержанный АдГ. Что это значит и чем еще известен этот город?
Общество
19.12.2023
19 декабря 2023 г.
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