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Михаил Бушуев

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Михаил Бушуев: избранные публикации

Бундесвер разместит в Литве свою бригаду для помощи в обеспечении безопасности этой страны. На фото: немецкий танк Leopard 2.

ФРГ создает план обороны страны на фоне войны РФ с Украиной

Германия строит планы по усилению своей обороноспособности, например, на случай агрессии России против НАТО.
Политика6 февраля 2024 г.
Российский политик Борис Надеждин

Драматично, ожидаемо. Реакции в ФРГ на претензии к Надеждину

ЦИК РФ забраковал более 15 процентов подписей, собранных за политика Бориса Надеждина. DW собрала реакции в Германии.
Правовые основы государства5 февраля 2024 г.
Солисты группы "Би-2"

"Би-2" в Израиле - поражение российской дипломатии

Музыканты "Би-2" избежали депортации в РФ, где им грозило преследование. Чему эта история может научить других россиян?
Политика1 февраля 2024 г.
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Михаил Бушуев: другие публикации

Украинка, которой удалось вернуть из России детей

Как живут украинские дети в РФ и как Украина их возвращает

Как живут украинские дети в РФ и как Украина их возвращает

Известно, как минимум, о 400 депортированных украинских детях, которые устроены в российские семьи. Как их возвращают?
Конфликты29 января 2024 г.
Пожарные в российском городе Усть-Луга борются с огнем после атаки беспилотников из Украины, фото 21 января 2024 года

Военный аналитик: Россия и Украина ускоряют гонку дронов

Военный аналитик: Россия и Украина ускоряют гонку дронов

Россия и Украина ведут гонку вооружений в области БПЛА. Интервью DW с военным экспертом из CNA Сэмюэлем Бендеттом.
Конфликты24 января 2024 г.
Паспорт ФРГ

Как принимали новый закон о гражданстве ФРГ

Как принимали новый закон о гражданстве ФРГ

Бундестаг принял закон, упрощающий получение гражданства Германии. DW наблюдала за атмосферой и аргументами сторон.
Общество19 января 2024 г.
Работа пожарных команд в Киеве после ракетного удара по городу. Фото 29 декабря 2023 года

Реакции экспертов ФРГ на ракетный удар 29 декабря по Украине

Реакции экспертов ФРГ на ракетный удар 29 декабря по Украине

РФ провела одну из самых масштабных комбинированных атак с воздуха по Украине с начала войны. Реакции экспертов из ФРГ.
Конфликты29 декабря 2023 г.
Большая Никитская улица в Москве, фото из архива

Криминал в России: на службе государства

Криминал в России: на службе государства

Государство в РФ после вторжения в Украину все больше нуждается в организованной преступности, говорят эксперты.
Правосудие и закон21 декабря 2023 г.
Партийные функционеры АдГ в Саксонии вместе с победителем выборов в Пирне Тимом Лохнером (на фото в центре)

Победа АдГ в Пирне: город, где хранят деньги экстремисты

Победа АдГ в Пирне: город, где хранят деньги экстремисты

В саксонской Пирне выборы бургомистра выиграл кандидат, поддержанный АдГ. Что это значит и чем еще известен этот город?
Общество19 декабря 2023 г.
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