Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в понедельник, 17 января, извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с бесплатными проститутками.
"Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", - сказал митрополит Иларион.
При этом представитель Московского патриархата отметил, что в "незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины" женщина "нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".
Проблема незарегистрированных браков
По мнению Илариона, проблема незарегистрированных браков "требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно".
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Согласно Большой советской энциклопедии, гражданский браком считается союз мужчины и женщины, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церкви. Судя по всему, протоиерей Дмитрий Смирнов имел в виду не гражданский брак, а именно незарегистрированные сожительства.
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Автор: Наталия Королева