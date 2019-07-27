Митинг у здания московской мэрии за свободные выборы: сотни человек задержаны

У здания мэрии в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. DW ведет хронику событий. Время - московское.

++ 15:57 ++

Эфир из студии "Навальный LIVE" прерван, в помещении проходит обыск , сообщает кандидат в депутаты Мосгордумы Владимир Милов, проводивший эфир.

++ 15:49 ++

В Брюсовом переулке правоохранители пытаются разогнать протестующих. Одной из участниц акции разбили лицо. Ее задержали, однако позднее отпустили. Сотрудников "Росгвардии" закидывают пластиковыми бутылками.

++ 15:47 ++

Сотрудники полиции вошли в студию "Навальный LIVE".

Полицейские применяют силу, в том числе к журналистам

++ 15:39 ++

Полицейские применяют силу в отношении участников акции в Брюсовом и Столешниковом переулках. Так, журналистку агентства РБК Елену Шевелеву в жилете "Пресса" ударил сотрудник полиции, пишет "Медиазона". Издание "Сноб" сообщает, что к одному из фотографов "Известий" применили электрошокер.

++ 15:34 ++

У памятника Юрию Долгорукому собрались около тысячи человек, сообщает "МБХ Медиа". В их числе - независимый кандидат Константин Янкаускас.

Между тем Дмитрия Гудкова везут в Коптевский суд, сообщил политик в своем микроблоге Twitter.

++ 15:26 ++

++ 15:20 ++

Количество задержанных превысило 310 человек. Полиция, в свою очередь, сообщает о 295 задержанных.

Сотрудники "Росгвардии" перекрыли Газетный переулок. Между тем на подъезде к Москве задержан муниципальный депутат Вадим Коровин, пишет "ОВД-Инфо". По данным правозащитников, депутат ехал на машине, его пересадили в полицейский автомобиль. Кроме того, на Тверской задержан кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев.

++ 15:11 ++

Сотрудники полиции пытаются оттеснить людей от памятника Юрию Долгорукому у столичной мэрии. На Тверской улице проходят одиночные пикеты, пишет "МБХ Медиа". Между тем число задержанных превысило 260 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

++ 14:55 ++

В толпе распылили газ и прорвали оцепление в сторону Охотного ряда, пишет ТАСС. Участники митинга вышли на Тверскую.

++ 14:48 ++

++ 14:43 ++

Количество задержанных превысило 200 человек.

++ 14:40 ++

Дмитрию Гудкову готовятся предъявить третий протокол по статье 20.2 "нарушение порядка проведения митингов". "Третий протокол за полгода = уголовное дело. Этот риск был давно известен и понятен", - написал Гудков в Telegram.

++14:35 ++

Сотрудники Росгвардии применили дубинки на Пушкинской, пишет "МБХ Медиа".

++ 14:31 ++

На митинге присутствует независимый кандидат Константин Янкаускас. Полиция пока его не задержала.

++ 14:27 ++

"ОВД-Инфо": 169 задержанных.

Полицейские пытаются попасть в студию "Навальный LIVE"

++ 14:24 ++

Полиция ломится в студию "Навальный LIVE".

++ 14:21 ++

Корреспондент DW сообщает о давке в Брюсовом переулке, находясь там с другими протестующими, оттесненными полицией с Тверской.

++14:20 ++

Подход к мэрии заблокирован Росгвардией, людей оттесняют от входа. "Периодически скандируют люди "Позор!", периодически кого-то задерживают", - пишет корреспондент DW.

Любовь Соболь задержана и доставлена в Хамовнический суд

++14:18 ++

Любовь Соболь доставили в Хамовнический суд. По ее словам, к ней не пускают адвоката.

++ 14:12 ++

Количество задержанных возросло до 140, пишет правозащитный сайт "ОВД Инфо".

++ 14:11 ++

Подходы к мэрии перекрыли, собщает корреспондент DW.

++ 14:10 ++

Автозак с первыми двадцатью задержанными прибыл в ОВД "Аэропорт", пишет "МБХ Медиа".

++ 14:00 ++

К зданию мэрии стянуты усиленные наряды полиции

Полиция досматривает рюкзаки и сумки прохожих в прилегающих переулках, сообщает корреспондент DW.

++ 13:55 ++

Полиция по рациям получила приказание "закрывать переулки", пишет "Медиазона".

++ 13:50 ++

Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии. Видео ее задержания опубликовал "Дождь".

++ 13:37 ++

Полиция оттесняет людей от здания мэрии, сообщает "Дождь". Собравшихся разбивают на две части живым щитом.

++ 13:20 ++

Уже более 80 задержанных - полиция забирает всех подряд, пишет "МБХ медиа".

++ 13:15 ++

К часу дня полиция задержала 25 человек.

++ 12:47 ++

Задержана независимый кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина. Накануне в ее офисе прошел обыск.

++ 12:40 ++

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Правоохранительные органы остановили его машину в пяти километрах от МКАДа, когда Гудков с женой возвращался в Москву с дачи, указывает сайт "Медуза".

++ 11:00 ++

За несколько часов до начала митинга за свободные выборы у здания московской мэрии полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией, независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Ивана Жданова. Об этом сообщил у себя в Twitter сам Жданов в субботу, 27 июля.

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