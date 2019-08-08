Митинг сторонников Атамбаева в Бишкеке жестко разогнан

Сотрудники силовых структур в четверг, 8 августа, разогнали акцию сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева в центре Бишкека. Количество митингующих оценивается в одну тысячу человек. Им противостояли 300 стражей порядка, которые "во избежание хулиганства и мародерства", как говорится в сообщении ведомства, применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Сам Атамбаев в четверг сдался властям в ходе продолжавшейся два дня силовой операции в селе Кой-Таш, в которой участвовали, по данным местных СМИ, 6 тысяч силовиков. Сопротивление им оказывали 400 сторонников экс-президента. По данным киргизского Минздрава, в ходе этой операции ранения получили 98 человек. А замкомандира спецподразделения "Альфа", получивший огнестрельное ранение, скончался в больнице.

Политический кризис в Киргизии

Алмазбек Атамбаев был президентом страны с 2011 по 2017 год. В конце июня 2019 года парламент лишил Атамбаева неприкосновенности. Конфликт с нынешним руководством страны начался после того как экс-президент назвал на митинге действующие власти нелегитимными.

Официальным поводом для попытки задержать Атамбаева стала неявка бывшего главы государства на допрос, его обвиняют в незаконном обогащении и освобождении одного из криминальных авторитетов. Сам экс-президент в ночь на четверг выступил в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель", где заявил, что несколько раз предлагал дать письменные показания по делу и ответить на вопросы через СМИ, однако ему в этом было отказано.

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