 Митинг КПРФ против пенсионной реформы вылился в предвыборную агитацию | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2018

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Россия

Митинг КПРФ против пенсионной реформы вылился в предвыборную агитацию

В Москве прошел митинг левых сил против повышения пенсионного возраста. Почти все выступления свелись к призыву голосовать за кандидатов от КПРФ на выборах мэра российской столицы и главы Подмосковья.

Russland Protest gegen die Rentenreform (DW/E. Samedova)

Ровно за неделю до единого дня голосования,  в воскресенье, 2 сентября, в российской столице одновременно прошли два митинга против повышения пенсионного возраста. На площади Академика Сахарова собрались сторонники КПРФ, на Суворовской площади - активисты от профсоюзов "Конфедерации Труда России", "Справедливой России", "Яблока". Первые обвинили вторых в том, что они "спойлеры Кремля", вторые первых - в том, что коммунисты используют митинг для агитации за своего кандидата в мэры Москвы. Что происходило на площади Сахарова, - в репортаже DW.

Военно-патриотический дух и советская символика

Пришедших на санкционированный митинг КПРФ встречало множество красных флагов и звучащие из динамиков песни исключительно военно-патриотического толка: "Священная война", "Мы идем за отцов! И Отечество с нами!",  "Наша родина - революция". Колонну, выстроившуюся для того, чтобы проследовать к сцене, возглавили представители "Левого фронта" (они несли растяжку "Свободу Сергею Удальцову") и Всероссийского Женского Союза.

Практически вся площадь оказалась заполнена людьми. Полиция насчитала 6 тысяч участников, сами организаторы заявили о нескольких десятках тысяч, активисты "Белого счетчика" - примерно о 9 тысячах человек. Многие шли в футболках с символикой СССР, КПРФ, перечеркнутыми цифрами "60" и "65" (предполагаемый новый возраст выхода на пенсию. - Ред.), слоганом "Нет пенсионной реформе". Встречались в толпе и люди в футболках с надписью "Наш мэр - Вадим Кумин" на спине.

 

Один из самодельных плакатов на митинге

Один из самодельных плакатов на митинге

Однако основной пафос был направлен против пенсионной реформы и действующей власти. Еще до начала выступлений люди скандировали "Пора менять власть", "Нет грабежу народа", "Дядя Вова либерал, я тебя не выбирал", "Путин вор", "Позор "Единой России", "Руки прочь от наших пенсий".

 

 

Главные герои митинга - Зюганов, Кумин и  Черемисов

Первым на сцену вышел лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. В своей речи он сообщил, что альтернатива повышению пенсионного возраста есть. Это национализация минерально-сырьевой базы, прогрессивная шкала налогообложения, урезание числа чиновников и прочие программные для КПРФ вещи. Однако, по его словам, только при социализме возможна реализация этих мер.

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После минуты молчания в память о погибшем главе самопровозглашенной "ДНР" Александре Захарченко на сцену поднялись кандидаты от КПРФ на пост мэра Москвы и губернатора Подмосковья Вадим Кумин и Константин Черемисов. Первый заявил о том, что в Пенсионном фонде России "огромная дыра" и вместо того, чтобы рассказать о том, откуда она взялась, власти инициировали пенсионную реформу. Ее автор, по словам Кумина, - "наш любимый друг Алексей Кудрин" (эти слова были встречены скандированием слова "Позор").

Черемисов сообщил о том, что усилиями "Единой России" деревни в области развалены, рабочих мест нет, и призвал выходить на улицы "до последнего". "Мы будем стоять до конца, и требовать общероссийского референдума", - сказал он. Оба выступления завершались призывами ведущего к голосованию за Кумина и Черемисова. Отдать за них голоса на выборах убеждал и депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он также призвал к роспуску Госдумы (возле сцены были установлены плакаты с изображением лиц депутатов, проголосовавших за повышение пенсионного возраста, и надписью "Позор") и заявил, что согласие президента на реформу показало, что и "Путин с олигархами заодно за людоедскую реформу".

Главными требованиями резолюции, принятой по итогам митинга, стали: организация общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, полный отказ от повышения пенсионного возраста и отставка правительства. Очередной мероприятие коммунисты пообещали провести 22 сентября, накануне второго чтения законопроекта в Госдуме.

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