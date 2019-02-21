"Мисс Германия" - вчера и сегодня (фотогалерея)

Первые немецкие красавицы

1957: немецкая Грейс Келли

Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.