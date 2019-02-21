 ″Мисс Германия″ - вчера и сегодня (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.02.2019

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Культура и стиль жизни

"Мисс Германия" - вчера и сегодня (фотогалерея)

С 1927 года проводятся в Германии национальные конкурсы красоты. В конце февраля выбрали очередную обладательницу титула "Мисс Германия". Как менялся идеал женской красоты?

  • Надин Бернайс - Мисс Германия 2019 года

    Первые немецкие красавицы

    2019: Королева красоты из полиции

    В 2019 году титул "Мисс Германия" завоевала сотрудница полиции из Штутгарта Надин Бернайс (Nadine Berneis). 28-летняя Надин возьмет на работе отпуск на год для выполнения обязанностей королевы красоты.

  • Первый конкурс красоты Мисс Германия, 1927 год

    Первые немецкие красавицы

    1927: Первая королева красоты Германии

    Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.

  • Дэйзи д'Ора

    Первые немецкие красавицы

    1931: Баронесса и актриса

    Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.

  • Сюзанна Эриксен

    Первые немецкие красавицы

    1950: Чудо-фройляйн

    В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".

  • Петра Шюрман

    Первые немецкие красавицы

    1956: Третья стала первой

    Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.

  • Герти Дауб

    Первые немецкие красавицы

    1957: немецкая Грейс Келли

    Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

  • Инес Куба

    Первые немецкие красавицы

    1991: Королева с короткой стрижкой

    Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.

  • Верона Фельдбуш

    Первые немецкие красавицы

    1993: Начало громкой карьеры

    Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.

  • Ольга Хоффман

    Первые немецкие красавицы

    2015: родом из Донецка

    Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

  • Лена Брёдер

    Первые немецкие красавицы

    2016: религия красоте не помеха

    Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.

  • Анахита Ребайн

    Первые немецкие красавицы

    2018: "Достойная восхищения"

    Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса.

    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


  • Надин Бернайс - Мисс Германия 2019 года

    Первые немецкие красавицы

    2019: Королева красоты из полиции

    В 2019 году титул "Мисс Германия" завоевала сотрудница полиции из Штутгарта Надин Бернайс (Nadine Berneis). 28-летняя Надин возьмет на работе отпуск на год для выполнения обязанностей королевы красоты.

  • Первый конкурс красоты Мисс Германия, 1927 год

    Первые немецкие красавицы

    1927: Первая королева красоты Германии

    Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.

  • Дэйзи д'Ора

    Первые немецкие красавицы

    1931: Баронесса и актриса

    Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.

  • Сюзанна Эриксен

    Первые немецкие красавицы

    1950: Чудо-фройляйн

    В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".

  • Петра Шюрман

    Первые немецкие красавицы

    1956: Третья стала первой

    Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.

  • Герти Дауб

    Первые немецкие красавицы

    1957: немецкая Грейс Келли

    Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

  • Инес Куба

    Первые немецкие красавицы

    1991: Королева с короткой стрижкой

    Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.

  • Верона Фельдбуш

    Первые немецкие красавицы

    1993: Начало громкой карьеры

    Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.

  • Ольга Хоффман

    Первые немецкие красавицы

    2015: родом из Донецка

    Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

  • Лена Брёдер

    Первые немецкие красавицы

    2016: религия красоте не помеха

    Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.

  • Анахита Ребайн

    Первые немецкие красавицы

    2018: "Достойная восхищения"

    Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса.

    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


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