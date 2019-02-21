"Мисс Германия" - вчера и сегодня (фотогалерея)

С 1927 года проводятся в Германии национальные конкурсы красоты. В конце февраля выбрали очередную обладательницу титула "Мисс Германия". Как менялся идеал женской красоты?
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В 2018 году самой красивой девушкой Германии стала 23-летняя студентка из Штутгарта. "Мисс Германия" получит на год корону и автомобиль. (25.02.2018)
Обладательницей титула "Мисс Германия" стала в этом году уроженка Украины Ольга Хоффман. В интервью DW она рассказывает, в частности, о своих планах приехать в Киев. (27.03.2015)
Ссылку на это интервью DW "Мисс Германия" пошлет своему "бывшему" из Новосибирска. Студентка-математик рассуждает о роли внешности в карьере и конкурсов красоты - в духовном развитии. (08.03.2013)
В 1990 году Летисия Коффке стала первой и последней "мисс ГДР" и была признана первой красавицей объединенной Германии. Как сложилась жизнь Летисии Коффке? (01.10.2010)
В интервью Deutsche Welle самая красивая девушка Германии рассказывает о своей студенческой жизни, о Берлине, о маме и о "правильной" питьевой воде. (05.03.2010)