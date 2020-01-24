 ″Мисс Германией″ стала 35-летняя владелица онлайн-магазина | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Мисс Германией" стала 35-летняя владелица онлайн-магазина

35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе стала самой возрастной победительницей немецкого конкурса красоты за всю его историю. В жюри были одни только женщины.

Леони Шарлотте фон Хазе

Леони Шарлотте фон Хазе

Владелица онлайн-магазина винтажной одежды Леони Шарлотте фон Хазе (Leonie Charlotte von Hase) в субботу, 15 февраля, была выбрана победительницей конкурса "мисс Германия". Конкурс прошел в Европа-парке - крупнейшем парке развлечений в Германии, который находится недалеко от Фрайбурга. Его жюри впервые состояло исключительно из женщин.

Контекст

Более 1000 кандидатов боролись за этот титул. В финал прошли 16. Кто стал победителем? (10.12.2018)

Всего титул разыгрывали среди 16 женщин, по числу земель Германии. Леони Шарлотте фон Хазе в декабре была выбрана "мисс" северонемецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.

Леони Шарлотте фон Хазе стала самой возрастной победительницей проводящегося с 1927 года конкурса за его историю. "Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, обаяния и силы", - заявила победительница. Организаторы заявили, что выбирали победительницу не только по внешности, они оценивали и характер претенденток.

Смотрите также: 

  • Надин Бернайс - Мисс Германия 2019 года

    Первые немецкие красавицы

    2019: Королева красоты из полиции

    В 2019 году титул "Мисс Германия" завоевала сотрудница полиции из Штутгарта Надин Бернайс (Nadine Berneis). Голубоглазая блондинка оказалась самой старшей из всех 16 участниц конкурса этого года. 28-летняя Надин, которая занимается расследованием интернет-преступлений, возьмет на работе отпуск на год для выполнения обязанностей королевы красоты.

  • Первый конкурс красоты Мисс Германия, 1927 год

    Первые немецкие красавицы

    1927: Первая королева красоты Германии

    Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.

  • Дэйзи д'Ора

    Первые немецкие красавицы

    1931: Баронесса и актриса

    Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.

  • Сюзанна Эриксен

    Первые немецкие красавицы

    1950: Чудо-фройляйн

    В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".

  • Петра Шюрман

    Первые немецкие красавицы

    1956: Третья стала первой

    Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.

  • Герти Дауб

    Первые немецкие красавицы

    1957: немецкая Грейс Келли

    Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

  • Инес Куба

    Первые немецкие красавицы

    1991: Королева с короткой стрижкой

    Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.

  • Верона Фельдбуш

    Первые немецкие красавицы

    1993: Начало громкой карьеры

    Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.

  • Ольга Хоффман

    Первые немецкие красавицы

    2015: родом из Донецка

    Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

  • Лена Брёдер

    Первые немецкие красавицы

    2016: религия красоте не помеха

    Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.

  • Анахита Ребайн

    Первые немецкие красавицы

    2018: "Достойная восхищения"

    Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса.

    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


Смотреть видео 01:24

Где ты, идеал красоты?

Контекст

Первые немецкие красавицы

С 1927 года проводятся в Германии национальные конкурсы красоты. На днях выбрали очередную обладательницу титула "Мисс Германия". Как менялся идеал женской красоты за столетие? (24.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мужская красота: в чем ее сила  

Титул "мисс Вселенная" завоевала француженка  

Также по теме

Deutschland Wahl Miss Germany 2019

Конкурс "Мисс Германия": теперь в жюри - только женщины 24.01.2020

Впервые за 93-летнюю историю конкурса "Мисс Германия" немецкую красавицу будут выбирать исключительно женщины. Изменятся и критерии отбора.

BdT Deutschland Finale Miss 50 plus

В Германии короновали "Мисс 50+" (фото) 28.10.2019

Победительницей конкурса "Miss 50plus Germany" стала мать двоих детей из Нижней Саксонии Татьяна Юнгер.

Deutschland Anahita Rehbein bei der Wahl der Miss Germany 2018 in Rust

Названа победительница конкурса "Мисс Германия - 2018" 25.02.2018

В 2018 году самой красивой девушкой Германии стала 23-летняя студентка из Штутгарта. "Мисс Германия" получит на год корону и автомобиль.

Реклама

Самые читаемые

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно