Мир после пандемии: коронакризис делает из бизнесменов дипломатов

Пандемия COVID-19 поменяла роли: политики решают внутренние проблемы, международное сотрудничество переходит к бизнесу. Таков один выводов конференции "Россия и мир в 2021 году". Подробности - у DW.
В понедельник, 22 июня, Германо- российская внешнеторговая палата (AHK) провела на своей онлайн-платформе конференцию "Россия и мир в 2021 году". Участники представили свой взгляд на последствия пандемии COVID-19 для мировой и российской экономики и поделились прогнозами на ближайшее будущее. Отвечая на вопрос, делает ли коронакризис мир хоть сколько-нибудь лучше, все сошлись на том, что в краткосрочной перспективе он приносит только негатив. Подробности - в репортаже DW.
Плюсы от разрушенной кооперации по версии главы Минпромторга
Открывая конференцию с небольшим опозданием из-за технических сбоев, ее модератор, председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп (Matthias Schepp) предоставил первое слово главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. Министр заверил, что экономическое сотрудничество Москвы и Берлина продолжается, несмотря на кризис: "В России работает около 4,5 тысячи немецких предприятий, мы имеем более 20 млрд долларов накопленных германских инвестиций и 9 млрд российских инвестиций в Германии. Эти цифры говорят сами за себя".
В то же время министр признал, что мир столкнулся "с самой тяжелой рецессией со времен Второй мировой войны". Несмотря на то, что основной удар на себя взяли сфера услуг, гостинично-ресторанный бизнес и непродовольственный ритейл, промышленные компании также сильно пострадали. Основными трудностями, с которыми они столкнулись, по словам Мантурова, стали разрушенные кооперационные цепочки и потеря рынков сбыта.
"Привычные каналы поставок комплектующих начали рушиться. Выявилась зависимость от поставщиков из Китая", - констатировал глава Минпромторга. Однако в этом, по его мнению, видится и новое окно возможностей. В текущем году, по данным, озвученным Мантуровым, на стимулирование производства ключевых комплектующих в РФ власти выделят 570 млн евро. "Надеемся, что наши германские партнеры увеличат заинтересованность в выстраивании кооперационных связей с российскими поставщиками. Наша цель - переходить к совместному производству продуктов с высокой добавленной стоимостью", - пояснил министр.
Государственная помощь могла бы быть больше и системнее
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин начал свое выступление с анекдота: "Человек задает вопрос: "Через пять лет мы в России будем жить лучше, чем в Европе?" - Ответ: "Смотря что случится с Европой за это время". Так вот, не хотелось бы, чтобы российская экономическая политика ориентировалась на то, что внешний мир станет испытывать трудности".
По словам Шохина, разрыв кооперационных цепочек действительно является проблемой и диктует оказание поддержки не только системообразующим предприятиям, но и их партнерам и поставщикам. Такая помощь, по его данным, уже оказывается в рамках специализированных инвестконтрактов, и ее, в частности, получили некоторые немецкие компании, локализовавшие производство в России.
Отвечая на вопрос, достаточная ли поддержка обещана государством бизнесу, глава РСПП отметил, что "много никогда не бывает", и масштабы гарантий со стороны государства могли бы быть больше. Кроме того, по его мнению, было бы нелишним расширить список пострадавших отраслей и изменить критерии отнесения компаний к малому бизнесу: "Если бы к нему было отнесено больше предприятий, они также оказались бы в зоне государственной поддержки".
Наконец, после того, как волна коронакризиса схлынет, нужны будут системные, а не экстренные меры восстановления, напомнил Шохин. А это - уже ставшее притчей во языцех снижение административного и фискального давления на бизнес.
Укрепление связей между странами становится делом бизнеса
"Бизнес в каждой стране становится тем актором, на которого мы должны возлагать максимальные надежды, если хотим поддерживать взаимодействие и целостность мира", - считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.
По его словам, еще до начала пандемии между странами нарастало соперничество, росла фрагментация мировой системы. Пандемия укрепила эту тенденцию. "Социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, и Россия здесь не исключение. Каждое государство будет занято внутренними делами. Ожидать от политиков больших инициатив по развитию сотрудничества я бы не стал. Только бизнес заинтересован в поддержании взаимодействия", - полагает политолог.
С ним согласен и глава Института мировой экономики в Киле (IfW) Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr). "Восстановление будет происходить через внутреннюю экономику", - утверждает он. При этом европейские страны будут еще больше сосредоточены на отказе от углеродного топлива и развитии политики, направленной на защиту климата.
"Это вызов для России, потому что поставка энергоносителей может тормозиться", - заметил он. Еще одной опасной приметой ближайшего времени, по словам Фельбермайр, станет усиление роли государства в экономике: "Власти уже сейчас должны думать, как потом будут уходить (из экономики. - Ред.). Вмешательство должно быть временной мерой".
Для укрепления связей России и Германии необходим деловой совет
Говоря о перспективах германо-российских отношений, эксперты указали, что они будут развиваться как в отдельных сегментах, так и в целом, в частности, на гуманитарном уровне, однако уже не с той интенсивностью, как раньше. Председатель правления Bayer AG Вернер Бауманн (Werner Baumann) выразил надежду на сотрудничество в сфере здравоохранения и индустрии питания. Федор Лукьянов заметил, что очень многое в отношениях двух стран будет зависеть от того, как решится судьба "Северного потока-2".
А глава РСПП Александр Шохин дал свой анализ динамики взаимодействия России и Германии. На его взгляд, деловое сотрудничество Москвы и Берлина развивалось крайне активно в ту пору, когда оно обсуждалось на уровне глав стран: "Когда встречи прекратились, отношения опустились на уровень более низкий, чем с другими государствами. Сейчас у нас работает всего лишь стратегическая группа на уровне замминистров. Все остальное - ситуативные встречи, регулярности в обсуждении экономических проблем нет".
Шохин сообщил, что намерен призвать российских бизнес-партнеров к созданию комитета или совета по деловому сотрудничеству с Германией, в котором бы были объединены все предпринимательские структуры. "Нужно, чтобы все инициативы, выработанные за последние годы, велись не в автономном режиме, а на уровне, который, как минимум, соотносится с уровнем делового сотрудничества с другими ведущими странами, в первую очередь станами "большой семерки", - подвел итог он.
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