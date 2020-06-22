Мир после пандемии: коронакризис делает из бизнесменов дипломатов

В понедельник, 22 июня, Германо- российская внешнеторговая палата (AHK) провела на своей онлайн-платформе конференцию "Россия и мир в 2021 году". Участники представили свой взгляд на последствия пандемии COVID-19 для мировой и российской экономики и поделились прогнозами на ближайшее будущее. Отвечая на вопрос, делает ли коронакризис мир хоть сколько-нибудь лучше, все сошлись на том, что в краткосрочной перспективе он приносит только негатив. Подробности - в репортаже DW.

Плюсы от разрушенной кооперации по версии главы Минпромторга

Открывая конференцию с небольшим опозданием из-за технических сбоев, ее модератор, председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп (Matthias Schepp) предоставил первое слово главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. Министр заверил, что экономическое сотрудничество Москвы и Берлина продолжается, несмотря на кризис: "В России работает около 4,5 тысячи немецких предприятий, мы имеем более 20 млрд долларов накопленных германских инвестиций и 9 млрд российских инвестиций в Германии. Эти цифры говорят сами за себя".

Денис Мантуров

В то же время министр признал, что мир столкнулся "с самой тяжелой рецессией со времен Второй мировой войны". Несмотря на то, что основной удар на себя взяли сфера услуг, гостинично-ресторанный бизнес и непродовольственный ритейл, промышленные компании также сильно пострадали. Основными трудностями, с которыми они столкнулись, по словам Мантурова, стали разрушенные кооперационные цепочки и потеря рынков сбыта.

"Привычные каналы поставок комплектующих начали рушиться. Выявилась зависимость от поставщиков из Китая", - констатировал глава Минпромторга. Однако в этом, по его мнению, видится и новое окно возможностей. В текущем году, по данным, озвученным Мантуровым, на стимулирование производства ключевых комплектующих в РФ власти выделят 570 млн евро. "Надеемся, что наши германские партнеры увеличат заинтересованность в выстраивании кооперационных связей с российскими поставщиками. Наша цель - переходить к совместному производству продуктов с высокой добавленной стоимостью", - пояснил министр.

Государственная помощь могла бы быть больше и системнее

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин начал свое выступление с анекдота: "Человек задает вопрос: "Через пять лет мы в России будем жить лучше, чем в Европе?" - Ответ: "Смотря что случится с Европой за это время". Так вот, не хотелось бы, чтобы российская экономическая политика ориентировалась на то, что внешний мир станет испытывать трудности".

VW уже больше 10 лет выпускает автомобили в России

По словам Шохина, разрыв кооперационных цепочек действительно является проблемой и диктует оказание поддержки не только системообразующим предприятиям, но и их партнерам и поставщикам. Такая помощь, по его данным, уже оказывается в рамках специализированных инвестконтрактов, и ее, в частности, получили некоторые немецкие компании, локализовавшие производство в России.

Отвечая на вопрос, достаточная ли поддержка обещана государством бизнесу, глава РСПП отметил, что "много никогда не бывает", и масштабы гарантий со стороны государства могли бы быть больше. Кроме того, по его мнению, было бы нелишним расширить список пострадавших отраслей и изменить критерии отнесения компаний к малому бизнесу: "Если бы к нему было отнесено больше предприятий, они также оказались бы в зоне государственной поддержки".

Наконец, после того, как волна коронакризиса схлынет, нужны будут системные, а не экстренные меры восстановления, напомнил Шохин. А это - уже ставшее притчей во языцех снижение административного и фискального давления на бизнес.

Укрепление связей между странами становится делом бизнеса

"Бизнес в каждой стране становится тем актором, на которого мы должны возлагать максимальные надежды, если хотим поддерживать взаимодействие и целостность мира", - считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

Федор Лукьянов

По его словам, еще до начала пандемии между странами нарастало соперничество, росла фрагментация мировой системы. Пандемия укрепила эту тенденцию. "Социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, и Россия здесь не исключение. Каждое государство будет занято внутренними делами. Ожидать от политиков больших инициатив по развитию сотрудничества я бы не стал. Только бизнес заинтересован в поддержании взаимодействия", - полагает политолог.

С ним согласен и глава Института мировой экономики в Киле (IfW) Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr). "Восстановление будет происходить через внутреннюю экономику", - утверждает он. При этом европейские страны будут еще больше сосредоточены на отказе от углеродного топлива и развитии политики, направленной на защиту климата.

"Это вызов для России, потому что поставка энергоносителей может тормозиться", - заметил он. Еще одной опасной приметой ближайшего времени, по словам Фельбермайр, станет усиление роли государства в экономике: "Власти уже сейчас должны думать, как потом будут уходить (из экономики. - Ред.). Вмешательство должно быть временной мерой".

Для укрепления связей России и Германии необходим деловой совет

Говоря о перспективах германо-российских отношений, эксперты указали, что они будут развиваться как в отдельных сегментах, так и в целом, в частности, на гуманитарном уровне, однако уже не с той интенсивностью, как раньше. Председатель правления Bayer AG Вернер Бауманн (Werner Baumann) выразил надежду на сотрудничество в сфере здравоохранения и индустрии питания. Федор Лукьянов заметил, что очень многое в отношениях двух стран будет зависеть от того, как решится судьба "Северного потока-2".

Вернер Бауманн

А глава РСПП Александр Шохин дал свой анализ динамики взаимодействия России и Германии. На его взгляд, деловое сотрудничество Москвы и Берлина развивалось крайне активно в ту пору, когда оно обсуждалось на уровне глав стран: "Когда встречи прекратились, отношения опустились на уровень более низкий, чем с другими государствами. Сейчас у нас работает всего лишь стратегическая группа на уровне замминистров. Все остальное - ситуативные встречи, регулярности в обсуждении экономических проблем нет".

Шохин сообщил, что намерен призвать российских бизнес-партнеров к созданию комитета или совета по деловому сотрудничеству с Германией, в котором бы были объединены все предпринимательские структуры. "Нужно, чтобы все инициативы, выработанные за последние годы, велись не в автономном режиме, а на уровне, который, как минимум, соотносится с уровнем делового сотрудничества с другими ведущими странами, в первую очередь станами "большой семерки", - подвел итог он.

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