Миротворцы ООН вернулись на Голанские высоты

Миротворческие силы ООН из состава миссии UNDOF возобновили патрулирование Голанских высот в районе линии соприкосновения сирийских и израильских войск. Эту информацию, ранее появившуюся в российских СМИ, подтвердил в пятницу, 3 августа, официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак. По его словам, речь идет о "постепенном возвращении" "голубых касок" в буферную зону. Однако, как только позволят условия, силы ООН готовы вернуться в регион в полном формате миссии UNDOF, подчеркнул Хак.

Кроме этого на Голанских высотах вскоре должен начать работу пограничный пункт в покинутом городе Эль-Кунейтра. Регион вдоль линии соприкосновения с израильскими войсками недавно вновь перешел под контроль сирийской армии.

Патрули "голубых касок" сопровождают представители российских вооруженных сил. В демилитаризованной зоне также будут устроены восемь наблюдательных постов военной полиции вооруженных сил РФ, которые по мере стабилизации обстановки будут переданы правительственным сирийским войскам.

Между тем ситуация в районе Голанских высот остается напряженной. В начале августа израильские самолеты убили семь террористов на территории Сирии менее чем в 100 метрах от границы, о чем заявил представитель Армии обороны Израиля. По его данным, на месте инцидента были обнаружены "пояса смертников", автоматическое оружие и амуниция.

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Смотреть видео 01:40 Now live 01:40 мин Поделиться Миротворцев ООН обвиняют в изнасилованиях Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1IOVM Скандал с "голубыми касками": миротворцев обвиняют в изнасилованиях