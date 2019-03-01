 Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 04.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант

Уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ (LNG). Его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Скоро к ним присоединится Германия.

СПГ-танкер

СПГ-танкер у берегов Японии

О сжиженном природном газе (СПГ, по-английски LNG) в последнее время много говорили в связи со строительством "Северного потока-2": мол, США пытаются сорвать проект "Газпрома", чтобы навязать европейцам свой дорогостоящий сжиженный газ вместо дешевого российского трубопроводного.

В результате могло возникнуть впечатление, что Америка - чуть ли не основной в мире поставщик СПГ, причем товар этот не очень-то востребованный, а потому Россия совершенно правильно поступает, что предпочитает экспортировать свое голубое топливо в Европу по трубам.

На самом деле глобальный рынок сжиженного газа стремительно развивается, США на нем совсем не главный игрок, Европа уже давно является крупным покупателем СПГ, а "Газпром" форсированными темпами увеличивает собственные мощности для сжижения своего главного экспортного товара.

СПГ будет теснить трубопроводный газ

С 2000 года экспорт-импорт сжиженного газа вырос на планете более чем в два раза, прежде всего - за счет спроса в Азии. Сегодня на СПГ приходятся 40% физических объемов мировой торговли газом, до 2040 года его доля возрастет до 60% (снизив роль трубопроводного газа до 40%). Один только Китай за 2018 год увеличил импорт сжиженного газа на 40%, а глобальный спрос на него уже в ближайшее время, до конца 2020 года, вырастет на 20%.

ИнфографикаДоля СПГ в мировом экспорте газа

Эти цифры взяты из двух докладов, опубликованных 19 и 25 февраля британо-нидерландским нефтегазовым концерном Royal Dutch Shell. Первый посвящен главным образом перспективам использования сжиженного газа как топлива для судов и грузовых автомобилей, второй -  Shell LNG Outlook 2019 - является очередным ежегодным прогнозом развития рынка СПГ.

Опираясь на два этих наиболее актуальных исследования, DW составила портрет "проснувшегося гиганта" - отрасли, с каждым годом играющей все более важную роль в мировой энергетике. Одна из ключевых причин: газ намного экологичнее других ископаемых энергоносителей - угля и нефти, что имеет большое значение, в частности, для Китая, борющегося с загрязнением воздуха в больших городах.

Первопроходцами были американцы и британцы

Начнем с азов. СПГ получают при значительном охлаждении самого обычного природного газа, добытого либо традиционным способом, либо методом гидроразрыва пласта из сланцевых пород (сланцевый газ). Сама технология сжижения не нова, ее изобрел еще в 1895 году немецкий ученый и предприниматель Карл фон Линде (Carl von Linde), основатель компании Linde. Однако широкомасштабный переход мировой газовой промышленности на эту технологию начался лишь столетие спустя.

Британский СПГ-терминал Isle of Grain

Крупнейший в Европе перевалочный СПГ-терминал Isle of Grain на юго-востоке Великобритании

Правда, первые коммерческие операции со сжиженным природным газом были осуществлены в США еще в начале 40-х годов прошлого века, оттуда же в 1959 году отправили первую партию американского СПГ в Европу. Ее приняла Великобритания. В 1964 году началась эксплуатация первого танкера-газовоза, специально построенного для транспортировки СПГ, он курсировал между первым экспортным терминалом в Алжире и Соединенным Королевством.

Так что в Европе у британцев - самый давний опыт использования этого вида топлива. Не случайно именно в Великобритании, в графстве Кент на юго-востоке страны, находится крупнейший европейский терминал по приему СПГ Isle of Grain. Его резервуары рассчитаны на 1 миллион кубометров газа (мощность крупных импортных терминалов составляет обычно несколько сотен тысяч кубометров).

Рынок СПГ похож на рынок нефти

Кстати, именно в этот перевалочный пункт танкер Christophe de Margerie доставил 27 декабря 2017 года самый первый сжиженный газ с проекта "Ямал СПГ", реализуемого международным консорциумом во главе с российской компанией "Новатэк". Отсюда этот газ, срочно перекупленный у первоначального заказчика, ушел в охваченный резкими холодами Бостон, став тем самым первой партией СПГ, поставленной из России в США.

Контекст

На германо-американской конференции в Берлине речь шла о поставках сжиженного газа из США в Германию. Правительство ФРГ намерено форсировать строительство терминалов для приема танкеров с СПГ. (12.02.2019)

Зафрахтованное германо-литовской фирмой Blue LNG крупнейшее в мире бункеровочное судно со сжиженным газом Kairos призвано содействовать более экологичному судоходству. (14.02.2019)

Компании создали СП и арендовали земельный участок в порту Ростока. Мощность терминала составит около 300 тысяч тонн в год. (17.10.2018)

Должна ли ФРГ иметь возможность принимать танкеры со сжиженным газом? Давнюю вялотекущую дискуссию оживили предложение денег из Дохи и угрозы "Северному потоку-2" из Вашингтона. (11.09.2018)

Этот эпизод стал яркой иллюстрацией коренного преимущества сжиженного газа: его производитель (владелец) имеет возможность гибко реагировать на изменения спроса, оперативно направляя или перенаправляя свой товар по морю с одного континента на другой.

В этом смысле рынок СПГ, стремительное развитие которого началось в 1990-х годах, куда больше похож на мировой рынок нефти, чем на традиционную торговлю трубопроводным газом, который экспортируют (в основном по суше) только туда, куда проложены магистральные газопроводы. А их протяженность из соображений рентабельности обычно не превышает 4 тысячи километров. Среднестатистический маршрут СПГ-танкера составил в 2017 году 15,5 тысяч километров.

Возможность трансконтинентальных поставок газа в сжиженном виде коренным образом меняет облик мировой газовой промышленности. Ведь крупными игроками в отрасли становятся страны, которые в силу своей отдаленности от важнейших рынков сбыта в Азии и Европе (Австралия, Нигерия) и/или из-за своего островного характера (Индонезия, Тринидад и Тобаго) не могли стать поставщиками трубопроводного газа, а теперь экспортируют СПГ, пользуясь все более многочисленными и все более крупными судами-газовозами. В результате растет глобальное предложение - и резко обостряется конкуренция.

Основные поставщики для Европы - Катар, Алжир и Нигерия

Сегодня СПГ производят и экспортируют 18 стран. В 2017 году объемы его поставок составили 323 миллиарда кубометров или 230 миллионов тонн (всего в тот год на экспорт пошло примерно 770 миллиардов кубометров газа). Бесспорным мировым лидером на рынке СПГ является Катар. Его быстро догоняет Австралия, до недавнего времени не игравшая сколько-нибудь заметной роли на глобальном газовом рынке. Большими мощностями для сжижения обладают также Малайзия, Индонезия, Алжир, Нигерия.

Инфографика: Мощности по производству СПГ

США в данный момент занимают 7-е место среди крупнейших в мире производителей и экспортеров сжиженного газа. Так что на европейском рынке основным конкурентом для трубопроводных поставок "Газпрома" и для "Северного потока-2" будет, скорее всего, вовсе не (сравнительно дорогой) американский СПГ, а африканский и ближневосточный.

Во всяком случае в 2018 году основными поставщиками для Европы были Катар, Алжир и Нигерия. Не случайно Катар настойчиво агитирует Германию обзавестись собственным приемным терминалом и готов вложиться в этот проект.

Растущую роль России обеспечивают "Сахалин-2" и "Ямал СПГ"

Россия, по данным Shell, еще не обогнала Тринидад и Тобаго по мощностям для сжижения газа, но еще в 2017 году заняла 8-е место после США среди крупнейших экспортеров СПГ. Первым в РФ заводом по его производству стал в 2009 году "Сахалин-2". Контрольный пакет в компании-операторе принадлежит "Газпрому". Проектная мощность предприятия - 9,6 миллионов тонн в год, однако в 2017 году ему удалось, по данным самого "Газпрома", произвести 11,49 миллионов тонн.

Вторым российским заводом стал уже упоминавшийся "Ямал СПГ" под управлением компании "Новатэк", который после намеченной на 2019 год сдачи в эксплуатацию третей очереди должен выйти на проектную мощность в 16,5 миллионов тонн. В ближайшие годы "Газпром", "Новатэк"и "Роснефть" планируют реализовать еще как минимум четыре СПГ-проекта.    

Танкер-газовоз Владимир Русанов

В июле 2018 танкер "Владимир Русанов" доставил в Китай первую партию газа с завода "Ямал СПГ"

Так что Россия, с одной стороны, по идее должна быть заинтересована в развитии мирового рынка сжиженного газа и, в частности, в строительстве терминалов по его приему в Германии, ведь ФРГ - крупнейший покупатель голубого топлива из РФ, а после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" еще больше закрепит за собой роль европейского распределительного центра российского газа.

С другой стороны, при увеличении объемов глобального экспорта-импорта СПГ, особенно, если оно будет сопровождаться снижением цен, с растущей конкуренцией столкнется российский трубопроводный газ. Причем как раз на тех рынках, для обслуживания которых государственная компания "Газпром" в настоящее время реализует дорогостоящие трубопроводные проекты. Это Евросоюз ("Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока"), Турция (первая нитка "Турецкого потока"), Китай ("Сила Сибири").

Был бы СПГ, а приемные терминалы найдутся

Ведь вслед за Японией крупнейшим в мире обладателем мощностей по приему СПГ является именно Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это и делается в исследовании Shell. В группу мировых лидеров по приему СПГ входит также Китай, в 2018 году возглавивший список крупнейших импортеров.

А в Европе крупнейшим покупателем сжиженного газа и обладателем наибольшего числа приемных терминалов является Испания, географически расположенная дальше других от традиционных поставщиков трубопроводного газа: России (СССР), Норвегии и Нидерландов. На Атлантическом океане и Средиземном море действуют в общей сложности 7 испанских терминалов.

Инфограифка: Мощности по регазификации СПГ

В Великобритании терминалов 3, но они мощнее, чем 4 французских. В Турции и Италии по 3, по одному в Нидерландах, Бельгии, Португалии, Польше, Греции, Финляндии, Литве  и на Мальте. В обозримом будущем от одного до трех терминалов могут появиться в Германии: политическое решение из Берлина  об их государственной поддержке ожидается еще в марте.   

В настоящее время на планете в 42 странах имеются около 120 терминалов по приему СПГ (не считая несколько десятков запланированных или строящихся). Суммарная мощность действующих превышает 850 миллионов тонн, что в два с лишним раза больше глобальных мощностей по сжижению газа, отмечает Shell и поясняет, что приемные терминалы сооружают иногда не только из чисто экономических соображений, но и из стремления обрести независимость от поставщиков.

К тому же следует учитывать существенное число приемных мощностей в США, которые были сооружены до сланцевой революции и теперь чаще всего простаивают. Так что Америка может и экспортировать, и импортировать СПГ.

Таким образом, возможностей принять сжиженный газ на планете предостаточно - и будет еще больше. Это означает: если производители, будь то Катар или Австралия, Малайзия или Алжир, США или Россия будут предлагать свою продукцию по конкурентоспособным ценам, они могут смело ускоренными темпами наращивать производство СПГ.

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | FacebookYoutube

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:09

Германия заинтересовалась сжиженным природным газом из США

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Ссылки в интернете

Прогноз Shell по рынку СПГ 2019

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия заинтересовалась сжиженным природным газом из США  

Германия заменит уголь возобновляемыми источниками энергии и российским газом?  

Как сжиженный газ из США может потеснить российский на немецком рынке?  

Также по теме

Tanker bei Havanna

Берлин не видит в СПГ альтернативу "Северному потоку-2" 12.02.2019

На германо-американской конференции в Берлине речь шла о поставках сжиженного газа из США в Германию. Правительство ФРГ намерено форсировать строительство терминалов для приема танкеров с СПГ.

Katar Liquid Natural Gas

Комментарий: Катар променял ОПЕК на сжиженный газ 03.12.2018

Пока Россия сближается с нефтяным картелем, богатый эмират Катар выходит из него. Шаг весьма символический, но реально он важен только для газовой отрасли, считает Андрей Гурков.

Katar-Deutschland Forum in Berlin

Катар настойчиво подталкивает Германию к строительству терминала СПГ 11.09.2018

Должна ли ФРГ иметь возможность принимать танкеры со сжиженным газом? Давнюю вялотекущую дискуссию оживили предложение денег из Дохи и угрозы "Северному потоку-2" из Вашингтона.

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Нафтогаз" предупреждает о риске полной потери транзита газа из-за "Северного потока-2"

Украина потеряет весь транзит газа из-за "Северного потока-2" и "Турецкого потока", а вместе с тем и сдерживающий фактор против "российской агрессии", говорит Андрей Коболев. (04.03.2019)  

США готовят широкую коалицию в Венесуэле для замены Мадуро

США хотят "покончить с тираниями" в странах Западного полушария, указал помощник президента по национальной безопасности. Одной из проблем в Венесуэле он назвал наличие там до 25 тысяч сотрудников кубинских спецслужб. (04.03.2019)  

Оппозиционная Партия реформ победила на выборах в Эстонии

В парламентских выборах приняли участие 63,1 процента жителей Эстонии, имеющих право голоса. Выборы продемонстрировали усиление позиций правых популистов. (04.03.2019)  

Новости

Междугородние автобусы в Германии могут стать дешевле

Междугородние автобусы в Германии

Французская компания BlaBlaCar составит конкуренцию Flixbus на рынке междугородних автобусных перевозок в Германии.  

У россиян снижаются реальные доходы

Рука, считающая деньги

В январе Центробанк зарегистрировал минимальный темп прироста реальной зарплаты за два с половиной года. Впервые за три года в 2018 году снизились реальные пенсии.  

Air France и KLM подтвердили планы по развитию авиаальянса

Самолет авиакомпании Air France

В Нидерландах опасаются ослабления позиций амстердамского аэропорта в пользу Парижа. Поэтому правительством в Гааге было решено приобрести 14% акций альянса Air France-KLM.  

Россия отстает от США в три раза по производительности труда

Алексей Кудрин

По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, производительность труда в РФ "находится на уровне 80-х годов прошлого века". Решать проблему нужно системными мерами, уверен он.  

Контекст

Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант 04.03.2019

СПГ-танкер

Уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ (LNG). Его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Скоро к ним присоединится Германия.   

"Нафтогаз" предупреждает о риске полной потери транзита газа из-за "Северного потока-2" 04.03.2019

Глава Нафтогаза Андрей Коболев

Украина потеряет весь транзит газа из-за "Северного потока-2" и "Турецкого потока", а вместе с тем и сдерживающий фактор против "российской агрессии", говорит Андрей Коболев.  

EUGAL: как строится наземное продолжение "Северного потока-2" 27.02.2019

Строительство газопровода EUGAL

В часе езды от Берлина полным ходом строится EUGAL - наземное продолжение "Северного потока-2" по территории Германии. Политические дискуссии нас не касаются, говорят строители. Репортаж DW.  

Снова Made in Germany: промпроизводство возвращается в Германию 26.02.2019

Модели локомотивов Märklin

Эпоха массового переноса производства в Китай закончилась, теперь благодаря "Индустрии 4.0" идет обратная тенденция, получившая название решоринг.  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно