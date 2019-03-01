Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант

О сжиженном природном газе (СПГ, по-английски LNG) в последнее время много говорили в связи со строительством "Северного потока-2": мол, США пытаются сорвать проект "Газпрома", чтобы навязать европейцам свой дорогостоящий сжиженный газ вместо дешевого российского трубопроводного.

В результате могло возникнуть впечатление, что Америка - чуть ли не основной в мире поставщик СПГ, причем товар этот не очень-то востребованный, а потому Россия совершенно правильно поступает, что предпочитает экспортировать свое голубое топливо в Европу по трубам.

На самом деле глобальный рынок сжиженного газа стремительно развивается, США на нем совсем не главный игрок, Европа уже давно является крупным покупателем СПГ, а "Газпром" форсированными темпами увеличивает собственные мощности для сжижения своего главного экспортного товара.

СПГ будет теснить трубопроводный газ

С 2000 года экспорт-импорт сжиженного газа вырос на планете более чем в два раза, прежде всего - за счет спроса в Азии. Сегодня на СПГ приходятся 40% физических объемов мировой торговли газом, до 2040 года его доля возрастет до 60% (снизив роль трубопроводного газа до 40%). Один только Китай за 2018 год увеличил импорт сжиженного газа на 40%, а глобальный спрос на него уже в ближайшее время, до конца 2020 года, вырастет на 20%.

Эти цифры взяты из двух докладов, опубликованных 19 и 25 февраля британо-нидерландским нефтегазовым концерном Royal Dutch Shell. Первый посвящен главным образом перспективам использования сжиженного газа как топлива для судов и грузовых автомобилей, второй - Shell LNG Outlook 2019 - является очередным ежегодным прогнозом развития рынка СПГ.

Опираясь на два этих наиболее актуальных исследования, DW составила портрет "проснувшегося гиганта" - отрасли, с каждым годом играющей все более важную роль в мировой энергетике. Одна из ключевых причин: газ намного экологичнее других ископаемых энергоносителей - угля и нефти, что имеет большое значение, в частности, для Китая, борющегося с загрязнением воздуха в больших городах.

Первопроходцами были американцы и британцы

Начнем с азов. СПГ получают при значительном охлаждении самого обычного природного газа, добытого либо традиционным способом, либо методом гидроразрыва пласта из сланцевых пород (сланцевый газ). Сама технология сжижения не нова, ее изобрел еще в 1895 году немецкий ученый и предприниматель Карл фон Линде (Carl von Linde), основатель компании Linde. Однако широкомасштабный переход мировой газовой промышленности на эту технологию начался лишь столетие спустя.

Крупнейший в Европе перевалочный СПГ-терминал Isle of Grain на юго-востоке Великобритании

Правда, первые коммерческие операции со сжиженным природным газом были осуществлены в США еще в начале 40-х годов прошлого века, оттуда же в 1959 году отправили первую партию американского СПГ в Европу. Ее приняла Великобритания. В 1964 году началась эксплуатация первого танкера-газовоза, специально построенного для транспортировки СПГ, он курсировал между первым экспортным терминалом в Алжире и Соединенным Королевством.

Так что в Европе у британцев - самый давний опыт использования этого вида топлива. Не случайно именно в Великобритании, в графстве Кент на юго-востоке страны, находится крупнейший европейский терминал по приему СПГ Isle of Grain. Его резервуары рассчитаны на 1 миллион кубометров газа (мощность крупных импортных терминалов составляет обычно несколько сотен тысяч кубометров).

Рынок СПГ похож на рынок нефти

Кстати, именно в этот перевалочный пункт танкер Christophe de Margerie доставил 27 декабря 2017 года самый первый сжиженный газ с проекта "Ямал СПГ", реализуемого международным консорциумом во главе с российской компанией "Новатэк". Отсюда этот газ, срочно перекупленный у первоначального заказчика, ушел в охваченный резкими холодами Бостон, став тем самым первой партией СПГ, поставленной из России в США.

Этот эпизод стал яркой иллюстрацией коренного преимущества сжиженного газа: его производитель (владелец) имеет возможность гибко реагировать на изменения спроса, оперативно направляя или перенаправляя свой товар по морю с одного континента на другой.

В этом смысле рынок СПГ, стремительное развитие которого началось в 1990-х годах, куда больше похож на мировой рынок нефти, чем на традиционную торговлю трубопроводным газом, который экспортируют (в основном по суше) только туда, куда проложены магистральные газопроводы. А их протяженность из соображений рентабельности обычно не превышает 4 тысячи километров. Среднестатистический маршрут СПГ-танкера составил в 2017 году 15,5 тысяч километров.

Возможность трансконтинентальных поставок газа в сжиженном виде коренным образом меняет облик мировой газовой промышленности. Ведь крупными игроками в отрасли становятся страны, которые в силу своей отдаленности от важнейших рынков сбыта в Азии и Европе (Австралия, Нигерия) и/или из-за своего островного характера (Индонезия, Тринидад и Тобаго) не могли стать поставщиками трубопроводного газа, а теперь экспортируют СПГ, пользуясь все более многочисленными и все более крупными судами-газовозами. В результате растет глобальное предложение - и резко обостряется конкуренция.

Основные поставщики для Европы - Катар, Алжир и Нигерия

Сегодня СПГ производят и экспортируют 18 стран. В 2017 году объемы его поставок составили 323 миллиарда кубометров или 230 миллионов тонн (всего в тот год на экспорт пошло примерно 770 миллиардов кубометров газа). Бесспорным мировым лидером на рынке СПГ является Катар. Его быстро догоняет Австралия, до недавнего времени не игравшая сколько-нибудь заметной роли на глобальном газовом рынке. Большими мощностями для сжижения обладают также Малайзия, Индонезия, Алжир, Нигерия.

США в данный момент занимают 7-е место среди крупнейших в мире производителей и экспортеров сжиженного газа. Так что на европейском рынке основным конкурентом для трубопроводных поставок "Газпрома" и для "Северного потока-2" будет, скорее всего, вовсе не (сравнительно дорогой) американский СПГ, а африканский и ближневосточный.

Во всяком случае в 2018 году основными поставщиками для Европы были Катар, Алжир и Нигерия. Не случайно Катар настойчиво агитирует Германию обзавестись собственным приемным терминалом и готов вложиться в этот проект.

Растущую роль России обеспечивают "Сахалин-2" и "Ямал СПГ"

Россия, по данным Shell, еще не обогнала Тринидад и Тобаго по мощностям для сжижения газа, но еще в 2017 году заняла 8-е место после США среди крупнейших экспортеров СПГ. Первым в РФ заводом по его производству стал в 2009 году "Сахалин-2". Контрольный пакет в компании-операторе принадлежит "Газпрому". Проектная мощность предприятия - 9,6 миллионов тонн в год, однако в 2017 году ему удалось, по данным самого "Газпрома", произвести 11,49 миллионов тонн.

Вторым российским заводом стал уже упоминавшийся "Ямал СПГ" под управлением компании "Новатэк", который после намеченной на 2019 год сдачи в эксплуатацию третей очереди должен выйти на проектную мощность в 16,5 миллионов тонн. В ближайшие годы "Газпром", "Новатэк"и "Роснефть" планируют реализовать еще как минимум четыре СПГ-проекта.

В июле 2018 танкер "Владимир Русанов" доставил в Китай первую партию газа с завода "Ямал СПГ"

Так что Россия, с одной стороны, по идее должна быть заинтересована в развитии мирового рынка сжиженного газа и, в частности, в строительстве терминалов по его приему в Германии, ведь ФРГ - крупнейший покупатель голубого топлива из РФ, а после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" еще больше закрепит за собой роль европейского распределительного центра российского газа.

С другой стороны, при увеличении объемов глобального экспорта-импорта СПГ, особенно, если оно будет сопровождаться снижением цен, с растущей конкуренцией столкнется российский трубопроводный газ. Причем как раз на тех рынках, для обслуживания которых государственная компания "Газпром" в настоящее время реализует дорогостоящие трубопроводные проекты. Это Евросоюз ("Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока"), Турция (первая нитка "Турецкого потока"), Китай ("Сила Сибири").

Был бы СПГ, а приемные терминалы найдутся

Ведь вслед за Японией крупнейшим в мире обладателем мощностей по приему СПГ является именно Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это и делается в исследовании Shell. В группу мировых лидеров по приему СПГ входит также Китай, в 2018 году возглавивший список крупнейших импортеров.

А в Европе крупнейшим покупателем сжиженного газа и обладателем наибольшего числа приемных терминалов является Испания, географически расположенная дальше других от традиционных поставщиков трубопроводного газа: России (СССР), Норвегии и Нидерландов. На Атлантическом океане и Средиземном море действуют в общей сложности 7 испанских терминалов.

В Великобритании терминалов 3, но они мощнее, чем 4 французских. В Турции и Италии по 3, по одному в Нидерландах, Бельгии, Португалии, Польше, Греции, Финляндии, Литве и на Мальте. В обозримом будущем от одного до трех терминалов могут появиться в Германии: политическое решение из Берлина об их государственной поддержке ожидается еще в марте.

В настоящее время на планете в 42 странах имеются около 120 терминалов по приему СПГ (не считая несколько десятков запланированных или строящихся). Суммарная мощность действующих превышает 850 миллионов тонн, что в два с лишним раза больше глобальных мощностей по сжижению газа, отмечает Shell и поясняет, что приемные терминалы сооружают иногда не только из чисто экономических соображений, но и из стремления обрести независимость от поставщиков.

К тому же следует учитывать существенное число приемных мощностей в США, которые были сооружены до сланцевой революции и теперь чаще всего простаивают. Так что Америка может и экспортировать, и импортировать СПГ.

Таким образом, возможностей принять сжиженный газ на планете предостаточно - и будет еще больше. Это означает: если производители, будь то Катар или Австралия, Малайзия или Алжир, США или Россия будут предлагать свою продукцию по конкурентоспособным ценам, они могут смело ускоренными темпами наращивать производство СПГ.

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