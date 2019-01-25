Минюст США: Расследование спецпрокурора по России близко к завершению

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США близко к завершению. Об этом в понедельник, 28 января, заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер. "Расследование, я думаю, близко к окончанию", - указал он, подчеркнув, что получает всю информацию о его ходе.

Задержание Стоуна

25 января во Флориде был задержан бывший многолетний советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун. По информации из офиса Мюллера, Стоуну предъявлены обвинения в препятствовании расследованию Конгресса, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей. Вскоре после задержания его отпустили под залог в 250 тысяч долларов.

В период президентской кампании Роджер Стоун работал в команде Трампа и остался с ним в тесном контакте после выборов. Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства юстиции США, Стоун мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Эти письма были получены после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.

Продление расследования

В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера. Как правило, срок полномочий ведущих расследование в подобных делах составляет 18 месяцев, отмечает агентство AFP. При этом он может быть продлен максимум на полгода.

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