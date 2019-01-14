Минюст России соберет сведения об НКО без юридического лица

Министерство юстиции России разработало поправки к закону "Об общественных организациях" об обязательной регистрации некоммерческих организаций (НКО), не имеющих юридического лица, сообщила в среду, 16 января, газета "Коммерсант". Издание отмечает, что сам документ пока не опубликован, размещено лишь уведомление о его разработке.

В Минюсте объяснили свои действия "отсутствием актуальных систематизированных сведений об общественных объединениях, не являющихся юрлицами". Без этих сведений, отмечают в министерстве, возникают проблемы в случае "подачи заявлений в суд о возмещении причиненного вреда в рамках гражданского судопроизводства и внесения заявления о запрете деятельности" таких НКО.

Какие именно сведения должны будут сообщать о себе НКО без юрлица, не уточняется. "Коммерсанту " в Минюсте, однако, сказали, что НКО должны будут размещать в интернете "уведомления о создании и сообщения о продолжении своей деятельности", а также сведения о полном наименовании, руководителях и месте нахождения. Как отмечает издание, аналогичный порядок предусмотрен для НКО в статусе "иностранного агента".

"Закручивание гаек"

Эксперты считают идею Минюста РФ репрессивной по отношению к гражданскому обществу. "Ситуация, когда общественные организации стараются работать без госрегистрации, - адекватная реакция на работу в условиях авторитаризма. За последние шесть лет государство зачистило поле гражданской активности среди зарегистрированных НКО, но у него отсутствуют эффективные механизмы контроля деятельности незарегистрированных организаций", - указал старший юрист неформального правозащитного объединения "Команда 29" Макс Оленичев.

Адвокат Иван Павлов назвал поправки к закону "Об общественных объединениях" дальнейшим "закручиванием гаек". Со своей стороны юрист Московской Хельсинской группы Александр Передрук полагает, что под угрозой окажутся и религиозные группы, а за введением нового реестра последует распространение на незарегистрированные НКО закона об "иностранных агентах".

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