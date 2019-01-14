 Минюст России соберет сведения об НКО без юридического лица | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2019

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Россия

Минюст России соберет сведения об НКО без юридического лица

Сведения об НКО, не имеющих юрлица, будут собираться на основании поправок к закону "Об общественных объединениях", сообщает "Коммерсант". Эксперты считают идею Минюста репрессивной по отношению к гражданскому обществу.

На демонстрации в Санкт-Петербурге против новых репрессивных законов о российских НКО

Министерство юстиции России разработало поправки к закону "Об общественных организациях" об обязательной регистрации некоммерческих организаций (НКО), не имеющих юридического лица, сообщила в среду, 16 января, газета "Коммерсант". Издание отмечает, что сам документ пока не опубликован, размещено лишь уведомление о его разработке.

В Минюсте объяснили свои действия "отсутствием актуальных систематизированных сведений об общественных объединениях, не являющихся юрлицами". Без этих сведений, отмечают в министерстве, возникают проблемы в случае "подачи заявлений в суд о возмещении причиненного вреда в рамках гражданского судопроизводства и внесения заявления о запрете деятельности" таких НКО.

Контекст

Минюст России готовится регистрировать СМИ как "иностранных агентов" и называет эту меру зеркальным ответом на действия США против российского телеканала RT. Но все не так просто. (21.11.2017)

Ряд НКО в России в последние недели признан "иностранными агентами". Ничего необычного, считает председатель "Агоры" Павел Чиков. Куда необычнее то, к чему привел закон, говорит он. (24.04.2015)

Какие именно сведения должны будут сообщать о себе НКО без юрлица, не уточняется. "Коммерсанту " в Минюсте, однако, сказали, что НКО должны будут размещать  в интернете "уведомления о создании и сообщения о продолжении своей деятельности", а также сведения о полном наименовании, руководителях и месте нахождения. Как отмечает издание, аналогичный порядок предусмотрен для НКО в статусе "иностранного агента".

"Закручивание гаек"

Эксперты считают идею Минюста РФ репрессивной по отношению к гражданскому обществу. "Ситуация, когда общественные организации стараются работать без госрегистрации, - адекватная реакция на работу в условиях авторитаризма. За последние шесть лет государство зачистило поле гражданской активности среди зарегистрированных НКО, но у него отсутствуют эффективные механизмы контроля деятельности незарегистрированных организаций", - указал старший юрист неформального правозащитного объединения "Команда 29" Макс Оленичев.

Адвокат Иван Павлов назвал поправки к закону "Об общественных объединениях" дальнейшим "закручиванием гаек". Со своей стороны юрист Московской Хельсинской группы Александр Передрук полагает, что под угрозой окажутся и религиозные группы, а за введением нового реестра последует распространение на незарегистрированные НКО закона об "иностранных агентах".

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента" (21.11.2017)

 

 

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

Уведомление о разработке поправок

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Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента" (21.11.2017)  

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