Минэкономразвития РФ предллагает повысить плату за ЖКХ из-за роста НДС

Из-за роста налога на добавочную стоимость до 20% Минэкономразвития рекомендует повысить коммунальные платежи с января 2019 года на 1,7%, сообщает РБК.
В связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС) Министерство экономического развития России предлагает повысить плату за ЖКХ в 2019 году в два этапа. Соответствующее предложение ведомство направило в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщило агентство РБК во вторник, 14 августа. В ФАС агентству ТАСС подтвердили получение такого документа, пояснив, что позиция ведомства по этому вопросу "еще не сформирована".
В настоящее время тарифы ЖКХ повышаются ежегодно 1 июля. Минэкономразвития предлагает индексировать тарифы ЖКХ на 1,7 процента с 1 января 2019 года, когда ставка НДС, согласно принятому недавно закону, вырастет с 18 до 20 процентов. Вторым этапом должно стать 1 июля, когда коммунальные платежи будут скорректированы так, чтобы совокупный рост "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию", уточняет РБК.
Исключение в законодательстве из-за роста НДС?
Повышение на 1,7 процента Минэкономразвития объясняет тем, что именно так, по его оценке, вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС. Согласно действующему законодательству, тарифы на 1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря предыдущего года, а их индексация проводится 1 июля. Министерство предлагает оставить такой запрет, но сделать исключение из-за повышения НДС.
Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщала "Известиям" о предложении учесть рост НДС в тарифах на услуги ЖКХ. При этом отмечалось, что речь идет не о подорожании самих услуг или дополнительных средствах для их поставщиков, а только о росте налога, включенного в платеж.
Смотрите также: