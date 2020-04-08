 Минспорта РФ просит отсрочить штраф ВФЛА за нарушение антидопинговых правил | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2020

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Россия

Минспорта РФ просит отсрочить штраф ВФЛА за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкой атлетики утверждает, что у нее нет денег на уплату штрафа за применение спортсменом допинга. Минспорта РФ обратилось в World Athletics и МОК с просьбой отсрочить выплату 5 млн долларов.

Допинг-тест

Министерство спорта России запросило у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отсрочку на погашение Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа за нарушение допинговых правил. Об этом сообщил журналистам в среду, 1 июля, глава министерства Олег Матыцин.

Просьба обоснована тем, что у ВФЛА отсутствуют средства для выплаты штрафа, наложенного на нее World Athletics. Срок уплаты половины 10-миллионного штрафа истек 1 июля. По словам президента федерации Евгения Юрченко, финансовые проблемы связаны, в частности, с последствиями пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

"На сегодняшний день штраф не выплачен. Мы направили письмо от имени Минспорта президенту World Athletics Себастьяну Коэ, президенту МОК Томасу Баху (Thomas Bach), в котором говорилось о том, чтобы наши спортсмены не пострадали из-за санкций, наложенных на нашу федерацию", - заявил Матыцин, выразив надежду, что "этот голос будет услышан".

Штраф ВФЛА связан с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко, который, по данным газеты The Sunday Times, пропустив несколько допинг-тестов в 2018 году, предоставил поддельные документы о том, что не смог явиться на проверки по болезни. Как выяснили британские журналисты, все данные клиники, в которой якобы обследовался Лысенко, - начиная с регистрационного номера и вплоть до имен врачей - были выдуманными, а по адресу, указанному 22-летним легкоатлетом, находилось разрушенное здание.

В марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА  на 10 млн долларов, причем 5 миллионов следовало погасить к 1 июля, а еще столько же - в течение двух лет. Двухлетняя отсрочка будет отменена, если ВФЛА вновь нарушит антидопинговые правила.

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    Автор: Григорий Аросев


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