Минских силовиков раскритиковали за задержание немецких журналистов

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила действия белорусских силовиков, воспрепятствовавших профессиональной деятельности немецких репортеров в Минске. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник, 12 ноября.

Критике подверглась ситуация, произошедшая 8 ноября, когда съемочная группа немецкого общественно-правового телеканала ARD собиралась снять репортаж в центре Минска. Несмотря на аккредитацию, журналистов доставили в отделение милиции, где ее удерживали в течение двух часов.

"Это грубое воспрепятствование работе съемочной группы, аккредитованной должным образом, выставляет в плохом свете режим, официально работающий над сближением с Евросоюзом", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, этот инцидент "иллюстрирует ужасающую ситуацию со свободой прессы в Беларуси".

Поездка Лукашенко в Вену

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Австрию. Это его первая поездка в страны Евросоюза с мая 2016 года. В Вене Лукашенко, в частности, высказался против скорой отмены смертной казни в его стране. Беларусь - единственное государство Европы, в котором по-прежнему применяется эта мера. В 1996 году вопрос о казни был вынесен на референдум. Большинство граждан проголосовало за сохранение смертной казни.

"Европейский Союз от нас уже требует отмены смертной казни. Мы к этому безразлично относиться не можем. Мы очень часто проводим опросы о смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось", - подчеркнул Лукашенко.

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