Минский форум: Беларусь должны знать и в Кельне, и в Нью-Йорке, и в Париже

Во второй день проходящей в белорусской столице 22-24 ноября конференции "Минский форум", организованной Германо-белорусским обществом (DBG) ее участники обсуждали перспективы Беларуси как хаба логистики и торговли, а также стратегии позиционирования страны на международном уровне. Они признали, что Беларусь уже является хабом, но есть над чем работать. Разговор о позиционировании Беларуси оказался самым эмоциональным по сравнению со всеми панелями форума. Оппозиционные политики высказали опасения, что все усилия - и предпринятые, и планируемые, могут быть перечеркнуты, если власти Беларуси не изменят отношения к правам человека.

Эксперты: Беларусь интересна как логистический хаб

В контексте единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и концепции "Один пояс - один путь" у Беларуси есть все предпосылки, чтобы развивать свой экономический потенциал: и географическое положение, и транспортная инфраструктура. Неслучайно индустриальный парк "Великий камень", который уже является китайско-белорусско-немецким, называют жемчужиной нового "Шелкового пути", отметил глава Представительства немецкой экономики в Беларуси Владимир Августинский. По его оценке, Беларусь может развиваться как площадка для инвестиций и размещения современных производств пяти и шести технологических укладов.

А по словам сопредседателя Германо-белорусского совета предпринимателей Феликса Циммермана (Felix Zimmermann), в Беларуси есть культура гостеприимства, многие местные организации дают детальную информацию и готовы сориентировать потенциальных партнеров. В отличие от россиян, по словам Циммермана, белорусы хорошо поняли структуру экономики Германии. "Россияне хотят работать с крупными и известными компаниями, а белорусы готовы сотрудничать на региональном уровне и с небольшими фирмами, - заметил он. - Но Беларуси еще многое нужно сделать, чтобы показать свои преимущества".

Хольгер Кауцки (Holger Kautzky), представитель немецкого Commerzbank, отметил "позитивные тенденции в экономике Беларуси на макроэкономическом уровне" и "безупречную кредитную историю страны". По его словам, европейские страховщики тоже положительно оценивают Беларусь: "Если продолжится нынешняя консервативная фискальная и монетарная политика, я уверен, что кредиторы и дальше будут финансировать сделки. Есть клиенты, заинтересованные в Беларуси как хабе, и мы готовы финансировать их проекты".

В то же время участники дискуссии отметили, что для повышения привлекательности Беларуси как логистического и торгового хаба предстоит многое изменить в законодательстве республики. К тому же стране в этом плане критически не хватает рекламы. О том, что ее не хватает и по другому поводу, шла речь и на панели о позиционировании Беларуси.

"Беларусь должна быть узнаваемой и в Кельне, и в Париже"

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и председатель Германо-белорусского общества Райнер Линднер

2018 год был годом полноценного возвращения Беларуси на международную арену, чему поспособствовала либерализация визового режима. Пора делать Беларусь привлекательной не только для тех, кто приезжает сюда на спортивные мероприятия, так начал дискуссию о позиционировании Беларуси ее ведущий Марсель Рётиг (Marcel Röthig), представляющий немецкий Фонд имени Фридриха Эберта.

По мнению академического директора Белорусского института стратегических исследований BISS Петра Рудковского, в случае Беларуси уместно говорить о ситуативной идентичности, где в последнее время на первый план выходит риторика "донора стабильности" и переговорной площадки. Это лучше, чем ничего, но это не стратегическая идентичность: "По большому счету речь должна идти не о сохранении идентичности, а о ее формировании".

С практической позиции смотрит на ситуацию Харальд Цулауф (Harald Zulauf), директор Media Consulta International Holding AG, одного из крупнейших в Европе пиар-агентств. Он уверен, что для позиционирования страны необходим маркетинг - как любому товару на рынке. По его мнению, делать это нужно продуманно и активно - "чтобы на площади в Кёльне, на Елисейских полях в Париже, в Нью-Йорке и Лондоне любой человек мог ответить на вопрос, чем известна Беларусь. По его мнению, Беларуси есть что о себе рассказать, но нужна стратегия.

Валерия Клицунова, руководитель НГО "Отдых в деревне" уверена, что ставку следует делать на то, что предлагают живущие в сельской местности гостеприимные белорусы. По ее словам, агроусадьбы уже включены в мировые туристические цепочки, и Беларусь может позиционировать себя как страна привлекательного сельского туризма.

"Беларусь - часть пространства, подконтрольного Москве"

На позиционирование Беларуси, по словам вице-президента Центра польско-российского диалога Лукаша Адамского, влияет то, что "Беларусь остается частью одного пространства безопасности с Россией, контролируемого Москвой. Тревожит то, что, если та сторона решит обострить украинский конфликт, Беларусь может стать плацдармом для каких-то недружественных в отношении Украины действий". По мнению Адамского, Беларусь не исчерпала потенциал, возникший в связи с позицией Минска по украинскому конфликту.

Подводя итог дискуссии, председатель Германо-белорусского общества и Минского форума Райнер Линднер (Rainer Lindner) усомнился в целесообразности категорической позиции руководства Беларуси по отношению к Европейскому Союзу: на форуме многократно звучало, что никаких планов вступления в ЕС у Минска нет. "Хочу немного поспорить", - сказал в связи с этим Линднер, напомнив известную поговорку: "Никогда не говори "никогда".

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