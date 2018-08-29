Минский бизнесмен требует с местной газеты "Новы час" 17 тысяч евро

Минский бизнесмен Аркадий Израилевич обратился в суд из-за публикаций в независимом белорусскоязычном еженедельнике "Новы час" ("Новое время") ряда статей, в которых речь шла о том, что он и его фирмы имеют отношение к строительству ресторана "Поедем-поедим". Ресторан расположен в непосредственной близости от урочища Куропаты, где в 1937-1941 годах проходили массовые расстрелы мирных граждан.

Аркадий Израилевич, который в среду, 29 августа, не приехал на предварительное заседание суда, а прислал адвоката, в своем иске утверждает, что опубликованная в газете информация не соответствует действительности, нанесла ему моральный вред, а также негативно отразилась на его деловой репутации.

Претензии истца к независимому изданию "Новы час"

По утверждению истца, из содержания статей в еженедельнике следует, что именно Израилевич и принадлежащее ему ООО "Ив" является окончательным бенефициаром строительства ресторана возле народного мемориала в Куропатах.

Один из номеров еженедельника "Новы час"

Израилевич утверждает, что строительство ресторана "Поедем-поедим" вызывает противоречивые отзывы в обществе. "У ряда лиц после прочтения статей сложилось устойчивое негативное отношение ко мне как к бизнесмену, способному застраивать места исторической памяти ради получения коммерческой выгоды", - отмечается в иске.

Бизнесмен требует от "Нового часа" в качестве компенсации 40 тысяч белорусских рублей (около 17 тысяч евро), 1 тысячу рублей (около 470 евро) от автора публикаций Дениса Ивашина, а также публикации опровержений распространенной информации. Главный редактор издания Оксана Колб ранее встречалась с Израилевичем, предлагая пойти на мировое соглашение, но предприниматель оказался.

Журналисты с требованием Израилевича несогласны

В свою очередь представители ответчиков и сами ответчики заявили, что категорически не согласны с обвинениями и требованиями истца, назвав их незаконными. По словам адвоката газеты Артема Калоши, опубликованные сведения не являются оскорбительными и соответствуют действительности.

Автор публикаций Денис Ивашин сообщил, что вся информация основана на материалах, полученных от министерства юстиции и Государственного реестра. Кроме того, к одной из статей Ивашин, по его словам, вообще не имеет никакого отношения - это была перепечатка с сайта телеканала БЕЛСАТ.

Представитель Ивашина юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев обратил внимание на то, что Аркадий Израилевич неоднократно публично высказывался по поводу ресторана "Поедем-поедим". Так что, по мнению Агеева, не публикации в газете "Новы час", а именно точка зрения бизнесмена и стала причиной критики и негативных высказываний в его адрес.

Следующее заседание назначено на 10 сентября. Суд обязал Израилевича лично присутствовать на процессе.

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