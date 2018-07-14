Минобороны и МИД Южной Кореи вызвали российских дипломатов

Министерство обороны в Сеуле вызвало военного атташе РФ Андрея Фалилеева в связи с "несанкционированным проникновением российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО Южной Кореи". В пятницу, 13 июля, заместитель директора по международной политике оборонного ведомства Республики Корея Пак Чхоль Гюн заявил российскому дипломату, что инцидент "не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", сообщает 14 июля агентство Yonhap, ссылаясь на сообщение ведомства.

"Поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность этой ситуации и принять меры для предотвращения подобных инцидентов", - отметил Пак Чхоль Гюн.

В свою очередь министерство иностранных дел Южной Кореи в связи с тем же инцидентом вызвало советника-посланника РФ Максима Волкова, которому были высказаны "сожаления" из-за произошедшего.

Четыре нарушения за один день

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что два российских военных самолета четыре раза нарушили опознавательную зону страны и после предупреждений улетели. Подобные инциденты уже происходили несколько раз в текущем году, однако это был первый случай, когда нарушение было совершено четырежды за один день, указывает далее Yonhap, ссылаясь на представителя JCS.

По информации агентства, самолеты, нарушившие зону идентификации ПВО Южной Кореи, являлись российскими Ту-95. Между тем в Минобороны России подтвердили, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-35С пролетели над акваторией Желтого и Японского морей и западной части Тихого океана, пишет РБК. Согласно этим данным, при появлении российских самолетов в воздух поднялись южнокорейские и японские истребители.

В российском ведомстве заявили, что полеты производились над нейтральными водами и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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