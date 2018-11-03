Мини-Меркель, анти-Меркель и бунтарь, которого любит Трамп

В декабре правящая в Германии партия Христианско-демократический союз (ХДС) изберет нового председателя - вместо Ангелы Меркель (Angela Merkel). Основных претендентов на этот пост трое. Их взгляды на внешнюю политику ФРГ различаются.

Отношения с США

Нынешний генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), чье сложное имя в Германии нередко сокращают до АКК, до сих пор не особенно выделялась высказываниями по вопросам внешней политики. Уроженка федеральной земли Саар, граничащей с Францией, она, можно сказать, по происхождению - эксперт по французским делам. Но каковы ее экспертные способности на американском направлении, еще предстоит выяснить. Так или иначе, один раз она посетила США с официальным визитом как генсек ХДС, держала речь на ежегодном саммите американских губернаторов и посетила завод BMW. Хорошее начало, но не более того. Между тем в американских медиа ей уже дали прозвище: "мини-Меркель". Хрупкая, интеллигентная женщина, Крамп-Карренбауэр вряд ли близко подружится с грубияном Трампом.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель

В отличие от АКК, экс-глава фракции консерваторов в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz) имеет большие связи в Северной Америке, будучи председателем влиятельного объединения "Атлантический мост". Его отличает также особо хорошее отношение к США. Трансатлантическое партнерство для этого политика - одно из важнейших оснований внешней политики ФРГ. Но когда Трамп начал свои угрожать ввести штрафные таможенные пошлины, терпение закончилось даже у Мерца. Все-таки он - профессиональный эксперт в области экономики и выступает против любых ограничений в торговле, которые не являются необходимыми.

Что же касается Йенса Шпана (Jens Spahn), то он, наверное, лучше предыдущих кандидатов на пост главы ХДС сумел бы найти общий язык с представителями трамповской администрации. Да и сами трамписты давно уже обратили внимание на молодого, напористого политика, во всем, кажется, готового нарушить стандарты типичного для Меркель мышления. Политик с имиджем бунтаря одним из первых встретился с новым послом США в Германии Ричардом Гренеллом, а вскоре после этого даже был принят в Белом доме советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Еще ни один министр здравоохранения ФРГ не удостаивался подобной чести. Для Трампа и компании Шпан в качестве председателя ХДС - это только первый шаг, они лелеют надежды на канцлера Шпана.

Отношения с Россией

Россия для Аннегрет Крамп-Карренбауэр - это тайна за семью печатями. Однако логичным будет предположить, что она часто обсуждала личность кремлевского правителя с прекрасно знающей все российские тонкости Ангелой Меркель, чьим доверенным лицом считается АКК. Все, что до сей поры можно было услышать от Крамп-Карренбауэр по поводу России, было лишь повторениями того, что уже говорила ранее Меркель. Она будет относиться к Путину с осторожностью, вызванной его нападением на Украину - точно так же, как действующий канцлер. Видимо, во всем, что касается России, эта женщина будет придерживаться той же линии, что и Меркель - по возможности, сохраняя свою дистанцированность.

"Западные демократии - это важнейшие союзники Германии", - сказал Фридрих Мерц, выступая 1 ноября в Берлине перед столичными журналистами. Что, соответственно, означает: расположенная на востоке квазидемократическая Россия автоматически оказывается, если вообще до того дойдет, на втором месте. Приоритеты Мерца вполне ясны. Сторонник наращивания военного потенциала и приверженец НАТО, он рассматривает Россию как естественного стратегического противника. И все же Мерц и сам, хотя бы чуть-чуть, является одним из "понимателей Путина" (немецкое выражение Putin-Versteher - политический неологизм, которым обозначают тех, кто публично выражает стремление понять или объяснить в положительном смысле политику Путина после аннексии Крыма. - Ред.). С одной стороны, Мерц называет российского президента "серьезным риском для Запада", с другой, не преминет подчеркнуть, что Запад не принял во внимание чувствительности России.

Йенс Шпан и Ангела Меркель

Очень похожим образом ведет себя и Йенс Шпан: указывает на изначальную связь с Западом, критически оценивает Восток. При этом он высказывается более жестко, чем Мерц: "Взгляните на Россию или на исламистский террор, в непосредственной близости от нас безопасности становится меньше". Социал-демократическую партию Германии и Левую партию Шпан многократно упрекал в чрезмерном стремлении "понять Путина", однако сам не вдавался в подробности по поводу того, как же, с его точки зрения, следует выстраивать отношения с Москвой.

Миграционная политика Германии

В этом вопросе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр все понятно - она полностью придерживается линии Меркель, разделяя христианско-гуманитарные взгляды действующего канцлера и ее подход к интеграции беженцев и мигрантов.

В то же время она поддержала все действия правительства, направленные на ужесточение миграционной политики. Лишь один единственный раз АКК выступила со своей собственной идеей, а именно с предложением ввести всеобщую воинскую повинность для беженцев сроком на один год - с возможностью альтернативной службы. Это вызвало критику со всех сторон. "Миграционная политика вызвала противоречия, которые ощущаются до сих пор", - это высказывание Крамп-Карренбауэр как нельзя лучше отражает ту ситуацию, в которой оказалась партия ХДС. Но как из нее выйти? Ответа на этот вопрос АКК так и не предложила.

Про Фридриха Мерца нельзя сказать, что он ярый противник миграционной политики Меркель. До тех пор, пока приток мигрантов в Германию сохраняется на нынешнем низком уровне, особых проблем политик в этом не видит. Тем не менее, он предостерегает от возникновения у жителей Германии "фобии отчуждения" и "фобии перенапряжения", а также изменений в том, что касается роста преступности. "Не структурно, но точечно" криминогенная ситуация дает поводы для тревоги, считает Мерц. Он также упрекает партию "Альтернатива для Германии" в том, что она искусственно раздувает страхи и недовольство граждан. Нет, Мерца нельзя упрекнуть в том, что он намерен сдвинуть миграционную политику вправо.

И в этом от него отличается Йенс Шпан, который не устает критиковать канцлера, среди прочего, и за то, что Меркель старается исключить миграционную политику из избирательной кампании. В интервью газете Bild он сказал так: "Благонамеренное стремление исключить из публичной дискуссии сентябрь 2015 года (этим месяцем отмечают начало массового притока беженцев. - Ред.) ведет в пустоту. В нашу страну по-прежнему продолжают ежегодно и неупорядоченно прибывать мигранты, в основном мужского пола, их количество сравнимо с населением такого города, как Кассель". Миграционная политика - одна из основных причин потери популярности ХДС. Настолько ясно и громко об это не говорит никто из консерваторов. Если Шпан станет председателем партии, Меркель придется очень и очень нелегко.

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