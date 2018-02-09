Министр энергетики США назвал российские поставки газа в ЕС ненадежными

Министр энергетики США Рик Перри призвал Евросоюз покупать больше природного газа в Соединенных Штатах, а не в России. Перри вместе с топ-менеджерами ряда американских компаний принял участие в первом посвященном СПГ энергетическом форуме для бизнеса из Евросоюза и США, прошедшем в четверг, 2 мая, в Брюсселе.

Цели США и ЕС совпали в вопросе СПГ

"Предлагая свой природный газ, США помогают Европе расширять то, что является критически важным для энергетической, экономической и национальной безопасности ЕС - а именно, энергетическую диверсификацию... То, что мы предлагаем - это свобода выбора", - отметил американский министр. По его данным, 11 стран ЕС зависимы от импорта российского газа на более чем 75 процентов. Потому он раскритиковал строительство новых газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

По словам Перри, он подписал два постановления, позволяющие экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Калкашу (штат Луизиана) и Порт-Артура (Техас). Для этого там должны построить мощности для экспорта СПГ. Их суммарная пропускная способность составит более 160 миллионов кубометров газа в сутки.

По мнению еврокомиссара по вопросам энергетики Мигеля Ариаса Каньете, в вопросе СПГ интересы ЕС и США "четко совпадают". Он пояснил, что американский газ способствует диверсификации поставок газа, а значит, и энергетической безопасности Евросоюза, являющегося крупнейшим импортером газа. США при этом - мировой лидер по объему производства газа. При этом Каньете спрогнозировал, что, несмотря на развитие альтернативной энергетики, в будущем газ сохранит свою нынешнюю долю в потреблении ЕС энергоносителей на уровне 25 процентов.

Конкурентоспособен ли газ из США?

Отвечая на вопрос журналиста, в чем смысл покупать более дорогой СПГ из США вместо более дешевого российского газа, Рик Перри привел сравнение: "Если дешевизна - все, что вас беспокоит, то вы не купите BMW, Mercedes-Benz или же другой хороший автомобиль из ЕС. Вы можете купить дешевле в другом месте, но он может быть ненадежным. То же самое с российским газом". Американский министр предложил спросить у "друзей из Украины", которые могут подтвердить ненадежность поставок из России.

Возможно, он имел в виду "газовые войны" между Россией и Украиной. О наиболее остром конфликте, произошедшем в 2009 году, когда Россия прекратила не только поставки газа Украине, но и транзит по территории Украины в ЕС, упомянул вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович. На закрытии энергетического форума он вспомнил, что тогда правительству его страны Словакии пришлось принять решение - отдать остатки газа больницам и домохозяйствам, а промышленность оставить без энергоносителей. "Мы в Европе, в нынешнем глобализированном мире не можем позволить этой ситуации когда-либо повториться", - отметил он.

По словам Шефчовича, цель - чтобы каждая страна ЕС имела не менее трех источников поставок газа. СПГ из США он назвал "новой возможностью" диверсификации. Он привел пример, что запуск СПГ-терминала в Клайпеде (Литва) не только создал "ощущение энергетической безопасности" в странах Балтии, но и привел к снижению цен на газ там.

Рост поставок СПГ в Евросоюз

ЕС уже существенно нарастил закупки СПГ у США. За последние девять месяцев (с конца июля 2018 года) импорт американского СПГ в ЕС увеличился на 272 процента по сравнению с предыдущими девятью месяцами. В марте импорт составил рекордные 1,4 миллиарда кубометров. Шефчович выразил при этом уверенность, что поставки американского СПГ в ЕС в последующие месяцы только увеличатся.

США начали продавать СПГ в ЕС в 2016 году. Активизировалось сотрудничество после встречи президента США Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в июле прошлого года. В общей сложности в ЕС были поставлены 10,4 миллиарда кубометров газа. Впрочем, это лишь незначительная часть газового импорта Евросоюза, составившего в 2017 году около 360 миллиардов кубометров. Россия - лидер поставок с долей около 40 процентов.

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