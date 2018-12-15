 Министр экономики ФРГ назвал условие для строительства ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Министр экономики ФРГ назвал условие для строительства "Северного потока - 2"

Прокладка газопровода возможна, если при этом сохранятся ключевые интересы Киева, заявил Петер Альтмайер. Берлин относит к ним сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (фото из архива)

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (фото из архива)

Газопровод "Северный поток - 2" может быть проложен, "если в то же время будут сохранены ключевые интересы Украины". Об этом министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил в интервью агентству Reuters, опубликованном в воскресенье, 16 декабря. К ним он отнес, в частности, сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Оплата за транзит газа составляет четверть доходов украинского госбюджета, сообщил ранее уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese).

Альтмайер подчеркнул, что и после обострения конфликта между Москвой и Киевом в результате инцидента в Керченском проливе он не намерен уступать призывам США и Украины, а также членов Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от строительства "Северного потока - 2". При этом министр назвал действия российской стороны в проливе "большой ошибкой", которая "не улучшила позицию России в иных вопросах".

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Контекст

После столкновения военных кораблей России и Украины у Крымского моста в Германии вновь усиленно призывают остановить спорный проект "Газпрома". DW поговорила с экспертами. (28.11.2018)

План сооружения немецкого СПГ-терминала называют уступкой Трампу, на которую пошла канцлер ФРГ, и попыткой избежать санкций США из-за газопровода "Северный поток-2". Так ли это? (24.10.2018)

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал DW о том, как остановить "Северный поток-2", об аресте активов "Газпрома" в ЕС и о миллионных премиях руководству "Нафтогаза". (03.08.2018)

Срыв проекта и поставки российского газа по иным газопроводам не позволят ФРГ снизить зависимость от России, отметил Альтмайер. По его словам, более высокий уровень независимости допустим в том случае, если Германия в дополнение к долгосрочным газовым контрактам создаст инфраструктуру для импорта сжиженного газа из других стран. Министр призвал к предметным дебатам касательно европейских интересов в вопросе энергоснабжения, поскольку в ближайшие годы Европа и, в частности, Германия, столкнутся с "сильным ростом спроса на газ".

Европарламент - против газопровода

1 декабря Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект "усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС", говорится в проекте доклада о состоянии отношений с Россией.

Проблемы нужно решать политическим путем

Кроме того, Альтмайер прокомментировал  проблемы, с которыми германские фирмы столкнулись после введения Вашингтоном санкций в отношении ряда государств - в частности, Ирана. "Мы делаем все, чтобы поддерживать и консультировать компании", которые затронула сложившаяся ситуация, подчеркнул министр. Возникающие проблемы необходимо решать только политическим путем, добавил он.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:58
Now live
02:58 мин

Кто и почему в Европе требует остановить "Северный поток-2"

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто и почему в Европе требует остановить "Северный поток-2"  

Как сжиженный газ из США может потеснить российский на немецком рынке?  

Похоронят ли санкции США "Северный поток-2"?  

Также по теме

Washington Außenministerium US State Department

США призвали ФРГ учесть опасения соседей по поводу "Северного потока-2" 16.12.2018

Госдепартамент США приветствовал резолюцию Европарламента с призывом отменить строительство "Северного потока-2". В Госдепе считают, что ФРГ должна учесть опасения союзников по поводу этого "политического проекта".

Deutschland Berlin Heiko Maas, Außenminister SPD

Берлин выступил против выхода ФРГ из "Северного потока - 2" 03.12.2018

Берлин нацелен на сохранение транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода. Выход ФРГ из проекта повлечет отказ от этого политического требования, заявил Хайко Мас.

USA Begräbnis George H.W. Bush Senior l Trauerzeremonie - Tauben - Capitol

Конгресс США готовит новые законы против энергетики России 11.12.2018

На рассмотрении Конгресса находится около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России. Один из них - против "Северного потока-2" - может быть принят уже на этой неделе.

Реклама

Самые читаемые

Почему президент Рахмон меняет подход к Горному Бадахшану  

В УПЦ КП объявили об утрате митрополитом Онуфрием своего титула  

Комментарий: Православный триумф Порошенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно