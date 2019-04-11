Министр экономики Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан в рамках уголовного дела о хищении государственных средств на сумму более 20 миллионов рублей. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Вовк.

С 2013 по 2018 год чиновник возглавлял многофункциональный центр предоставления госуслуг (МФЦ) в Дагестане. Именно с этим периодом и связаны возможные правонарушения. "По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана существенно завышала их стоимость", - заявила Вовк. Следствие ведется по статье "мошенничество". Пока официально объявлено, что Хасбулатов задержан на двое суток в аэропорту Махачкалы после прилета из Москвы.

Масштабная антикоррупционная операция в Дагестане продолжается уже несколько лет. Началась она после назначения Владимира Васильева главой республики в октябре 2017 года. В декабре того же года он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой прислать группу ревизоров из числа независимых специалистов - 38 прокуроров, а также около 40 экспертов и консультантов. "Меня упрекают в том, что, придя в республику, я не провел сразу зачистку кадров. Ко мне поступают такие пожелания, письма от жителей региона", - заявил он тогда.

В феврале 2018 года Следственный комитет РФ задержал исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и бывшего министра образования республики. Их обвинили в мошенничестве и хищении бюджетных денег.

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