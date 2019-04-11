 Министр экономики Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2019

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Россия

Министр экономики Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве

Антикоррупционная операция с громкими отставками продолжается в Дагестане не первый год. Очередной жертвой стал министр экономики и территориального развития Осман Хасбулатов.

Махачкала

Махачкала

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан в рамках уголовного дела о хищении государственных средств на сумму более 20 миллионов рублей. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Вовк.

Контекст

По информации "Интерфакса", исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова обвиняют в хищении 40 миллионов рублей из бюджета города. (07.11.2018)

Автор романа "Жених и Невеста" писатель Алиса Ганиева рассказала Жанне Немцовой о дагестанских свадьбах, стереотипах россиян о Северном Кавказе и о важности поддержки Навального. (18.10.2017)

С 2013 по 2018 год чиновник возглавлял многофункциональный центр предоставления госуслуг (МФЦ) в Дагестане. Именно с этим периодом и связаны возможные правонарушения. "По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана существенно завышала их стоимость", - заявила Вовк. Следствие ведется по статье "мошенничество". Пока официально объявлено, что Хасбулатов задержан на двое суток в аэропорту Махачкалы после прилета из Москвы.

Масштабная антикоррупционная операция в Дагестане продолжается уже несколько лет. Началась она после назначения Владимира Васильева главой республики в октябре 2017 года. В декабре того же года он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой прислать группу ревизоров из числа независимых специалистов - 38 прокуроров, а также около 40 экспертов и консультантов. "Меня упрекают в том, что, придя в республику, я не провел сразу зачистку кадров. Ко мне поступают такие пожелания, письма от жителей региона", - заявил он тогда.

В феврале 2018 года Следственный комитет РФ задержал исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и бывшего министра образования республики. Их обвинили в мошенничестве и хищении бюджетных денег.

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    Автор: Марина Барановская


Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

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