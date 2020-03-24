Министр финансов Гессена найден мертвым на западе Германии

Тело 54-летнего Томаса Шэфера обнаружили на железнодорожных путях. Следователи предполагают, что политик совершил суицид.
Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шэфер (Thomas Schäfer) был найден мертвым. В субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили его тело на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шэфер совершил самоубийство. Политику было 54 года.
Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье (Volker Bouffier) выразил соболезнования семье погибшего. "Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шэфер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", - заявил Буфье. Шэфер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным приемником нынешнего премьера этой федеральной земли Буфье.
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