 Министр финансов Гессена найден мертвым на западе Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 28.03.2020

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Германия

Министр финансов Гессена найден мертвым на западе Германии

Тело 54-летнего Томаса Шэфера обнаружили на железнодорожных путях. Следователи предполагают, что политик совершил суицид.

Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шэфер

Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шэфер

Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шэфер (Thomas Schäfer) был найден мертвым. В субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили его тело на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шэфер совершил самоубийство. Политику было 54 года.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье (Volker Bouffier) выразил соболезнования семье погибшего. "Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шэфер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", - заявил Буфье. Шэфер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным приемником нынешнего премьера этой федеральной земли Буфье. 

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