Министр обороны Украины: "Мы идем в НАТО"

"Мы идем в НАТО. Другие варианты не рассматриваются", - заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в пятницу, 14 февраля, в беседе с DW на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности. По его словам, в январе Украина подала в НАТО обновленное заявление о партнерстве с расширенными возможностями (enhanced opportunity partner).

"Мы получим целый ряд преимуществ. Мы сможем принимать более активное участие в совместных миссиях, сможем размещать наших штабных офицеров в штабных органах НАТО, получим больший доступ к внутренней информации, данным разведки. Мы сможем присоединиться к системам так называемой ситуационной информированности", - объяснил глава украинского Минобороны.

Заявление Украины о партнерстве с расширенными возможностями, по словам Загороднюка, будет рассматриваться в октябре, и в настоящее время Киев ведет переговоры с другими странами-членами НАТО, "чтобы они нас поддержали". Кроме того, "на повестке дня также план действий по подготовке к членству в НАТО", добавил украинский министр.

Загороднюк также отметил, что в 2020 году в Украине должен быть внедрен ключевой пакет стандартов НАТО. По его словам, всего их - около 150, и именно эти стандарты "будут обусловливать управление операциями, вооруженными силами. Этот год будет ключевым для перехода на стандарты НАТО ВС Украины", - заверил глава Минобороны.

"Украина исполняет Минские соглашения, РФ их нарушает"

Отвечая на вопрос о попытках урегулировать ситуацию на востоке Украины Андрей Загороднюк подчеркнул, что Киев "последовательно и четко" выполняет условия Минских соглашений, в то время как "российская сторона их постоянно нарушает", в том числе - используя "запрещенное Минском оружие". "У нас в этом году в среднем по 10 обстрелов в день. Только в январе погибло 11 наших бойцов. Конечно, это недопустимо", - указал украинский министр.

При этом он отметил, что ситуация по всей линии разграничения остается "очень напряженной, но контролируемой", и добавил, что в настоящий момент "Украина ведет переговоры о новых трех точках разведения сил в Донбассе". Загороднюк не стал уточнять, где именно будут находиться эти точки, сказав лишь, что их местоположение будет озвучено, "когда они будут согласованы". Министр обороны Украины особо подчеркнул, что они будут иметь "четкую гуманитарную составляющую". "Это будет либо объект критической инфраструктуры, вокруг которого будет разведение, либо это переходы или переезды, чтобы население могло безопасно пересекать линию столкновения", - пояснил он.

Разведение войск по всей линии соприкосновения, по словам Загороднюка, не рассматривается, поскольку это "займет чрезвычайно много времени и отвлечет от выполнения Минских соглашений". "Там четко написано, что иностранные войска и незаконные вооруженные формирования должны разоружиться и выйти из Украины. Если разведение будет продолжаться несколько лет, это будет противоречить сути Минских соглашений", - уверен министр обороны Украины.

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