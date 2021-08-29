Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

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Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.
На пресс-конференции после заседания стран ОДКБ Сергей Лавров призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. МИД Таджикистана выступил против "третьих сторон" в переговорах с Киргизией.
Высылка Мухаммадсиддика Файзрахмонова отменена в последний момент после вмешательства МИД ФРГ. В Таджикистане он состоял в запрещенной ныне партии ПИВТ.
Борьба с терроризмом стала основной темой переговоров главы МИД ФРГ с лидерами стран Центральной Азии. Но тема нарушения прав человека не должна отходить на задний план, считает Дагмар Энгель.
Германия будет способствовать обеспечению безопасности Таджикистана. Таков главный итог визита в Душанбе главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
В Таджикистане президент страны Эмомали Рахмон назначил дочь главой своего исполнительного аппарата. Ранее Озода Рахмон занимала пост первого зама главы МИД республики.
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов рассказал в интервью DW о курсе многовекторной политики, проводимом Душанбе, и об особенностях отношений со странами-соседями.
В Таджикистане считают, что отмена визового режима с ЕС привлечет туристов и инвесторов.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Душанбе с президентом Таджикистана. И Москва, и Душанбе довольны итогами встречи. Но останется ли так же доволен ими Ташкент?
МИД России опроверг утверждения Таджикистана о том, что российские власти не интересовались судьбой арестованного летчика Владимира Садовничего. На сайте МИД выложены копии запросов в таджикские инстанции.
Таджикистан гораздо ближе к вступлению во Всемирную торговую организацию, нежели чем в Таможенный союз. Об этом свидетельствует и тот факт, что к переговорам о вступлении в ВТО подключился МИД республики.
22 мая в Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Эта встреча - своеобразная репетиция перед саммитом лидеров стран шанхайской структуры, который запланирован на 10-11 июня.
Александр Лукашенко в знак протеста против российских санкций на белорусские молочные продукты отказался приехать на саммит ОДКБ в Москве. В российском МИД считают позицию Беларуси неуместной.
С 20 ноября Узбекистан в одностороннем порядке ввел ограничение на въезд таджикских граждан и транспортных средств. МИД Таджикистана добивается возобновления пропуска через государственную границу.
Такого рода предостережения, касающиеся разных стран мира, постоянно актуализируются немецким МИДом. Сейчас оно категорически не советует путешествовать в 11 государств, в том числе в Афганистан и Таджикистан.
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