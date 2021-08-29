Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

Таджикистан предпочел ВТО Таможенному cоюзу

Таджикистан гораздо ближе к вступлению во Всемирную торговую организацию, нежели чем в Таможенный союз. Об этом свидетельствует и тот факт, что к переговорам о вступлении в ВТО подключился МИД республики.