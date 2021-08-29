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Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

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Heiko Maas (SPD), Außenminister, steigt in den Airbus A340 der Luftwaffe für den Flug nach Warschau. Maas will dort an Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teilnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ летит в Турцию, Центральную Азию и Катар в связи с кризисом в Афганистане 29.08.2021

Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.
Aerial view of the capital of Tajikistan Dushanbe taken 28 January 2002 from a C-130 Hercule, during a mission accomplished by the French Air Force. AFP PHOTO ERIC FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images)

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова 29.05.2020

На пресс-конференции после заседания стран ОДКБ Сергей Лавров призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. МИД Таджикистана выступил против "третьих сторон" в переговорах с Киргизией.
ARCHIV - Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber am 24.11.2015 auf dem Flughafen Leipzig-Halle im sächsischen Schkeuditz. Zwangsmaßnahmen gegen ausreisepflichtige Asylbewerber und der Verbraucherschutz stehen am Dienstag (10.00 Uhr) auf der Tagesordnung der Staatsregierung in Dresden. (zu dpa «Abschiebehaft und Verbraucherschutz im Kabinett» vom 08.01.2018) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В ФРГ отменили депортацию оппозиционера в Таджикистан 21.08.2018

Высылка Мухаммадсиддика Файзрахмонова отменена в последний момент после вмешательства МИД ФРГ. В Таджикистане он состоял в запрещенной ныне партии ПИВТ.
March 30, 2016 BISHKEK, KYRGYZSTAN - MARCH 31: German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (L) and Kyrgyzstan's President Almazbek Atambayev (R) shake hands before their meeting in Bishkek, Kyrgyzstan on March 30, 2016. Kyrgyzstan Presidency Press Office / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter. © picture-alliance/dpa/Kyrgyzstan Presidency Press Office

Комментарий: О чем говорил Штайнмайер в Центральной Азии 02.04.2016

Борьба с терроризмом стала основной темой переговоров главы МИД ФРГ с лидерами стран Центральной Азии. Но тема нарушения прав человека не должна отходить на задний план, считает Дагмар Энгель.
Thema: Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Tadschikistan Frank-Walter Steinmeier mit dem tadschikischen Präsidenten Emomali Rakhmon.

Центральноазиатское турне: что обсуждал Штайнмайер в Душанбе 01.04.2016

Германия будет способствовать обеспечению безопасности Таджикистана. Таков главный итог визита в Душанбе главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Duschanbe, Tajikistan, Staatliche Gebäude und private Wohnungen Copyright: DW/G. Fashutdinov

Президент Таджикистана назначил дочь главой своего аппарата 27.01.2016

В Таджикистане президент страны Эмомали Рахмон назначил дочь главой своего исполнительного аппарата. Ранее Озода Рахмон занимала пост первого зама главы МИД республики.
Beschreibung: Tadschikischer Außenminister Sirodzhiddin Aslov Jahr/Ort: 2014/Duschanbe Bilder hat unser Korrespondent in Tadschikistan Galim Faskhutdinov gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken.

Глава МИД Таджикистана: Душанбе есть что предложить партнерам 25.10.2014

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов рассказал в интервью DW о курсе многовекторной политики, проводимом Душанбе, и об особенностях отношений со странами-соседями.
Flughafen in Duschanbe, Tadschikistan. Copyright: DW/Galim Faskhutdinow Juni, 2012

Душанбе отменяет визовый режим со странами ЕС 13.06.2012

В Таджикистане считают, что отмена визового режима с ЕС привлечет туристов и инвесторов.
Grenzschutzsoldaten aus Tadschikistan am Dienst. Januar 2012, Passkontrolle an der Grenze zwischen Usbekistan und Tadschikistan Aufnahmedatum: Januar 2012 Aufnahmeort Tadschikistan Copyright: DW/Galym Fashutdinov

Душанбе сгладил острые углы в отношениях с Москвой 25.04.2012

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Душанбе с президентом Таджикистана. И Москва, и Душанбе довольны итогами встречи. Но останется ли так же доволен ими Ташкент?
The Foreign Ministry (1948-1953), on 32 Smolenskaya-Sennaya, Metro Smolenskaya, is a Stalin-era high-rise building. Anton Denisov/RIA Novosti

МИД РФ обнародовал запросы по делу арестованного в Таджикистане российского летчика 11.11.2011

МИД России опроверг утверждения Таджикистана о том, что российские власти не интересовались судьбой арестованного летчика Владимира Садовничего. На сайте МИД выложены копии запросов в таджикские инстанции.
Außenministerium von Tadschikistan - Hauptgebäude Foto: Korrespondent in Zentralasien Galim Faskhutdinov Jahr / Ort: 2011 / Tadschikistan

Таджикистан предпочел ВТО Таможенному cоюзу 25.07.2011

Таджикистан гораздо ближе к вступлению во Всемирную торговую организацию, нежели чем в Таможенный союз. Об этом свидетельствует и тот факт, что к переговорам о вступлении в ВТО подключился МИД республики.
russischer Politologe Alexander Nikitin, Director of the Center for Euro-Atlantic Security at MGIMO *** Autor: Galim Fashutdino Mai 2010, Uzbekidtan

Российский политолог: В ШОС пока слабо политическое и экономическое взаимодействие 22.05.2010

22 мая в Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Эта встреча - своеобразная репетиция перед саммитом лидеров стран шанхайской структуры, который запланирован на 10-11 июня.
Mit erhobenem Zeigefinger spricht der weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko bei einer Pressekonferenz (Archivfoto vom 10.09.2001).

Лукашенко не поехал на саммит ОДКБ в Москве 14.06.2009

Александр Лукашенко в знак протеста против российских санкций на белорусские молочные продукты отказался приехать на саммит ОДКБ в Москве. В российском МИД считают позицию Беларуси неуместной.
Uighur men disembark from a bus next to a horse tied to a post in Kashgar, in the northwestern province of Xinjiang Friday October 10, 1997. About 300,000 people live in Kashgar, apart from the Uighur majority the number includes Tajiks, Kirghiz and Uzbekh. Han Chinese make-up approximately 25 percent of Kashgar's population. Kashgar was once a key center on the Silk Road. (AP Photo/Charles Hutzler)

Таджикистан ведет переговоры с Узбекистаном о возобновлении пропуска через госграницу 01.12.2008

С 20 ноября Узбекистан в одностороннем порядке ввел ограничение на въезд таджикских граждан и транспортных средств. МИД Таджикистана добивается возобновления пропуска через государственную границу.

Ездить в Таджикистан не рекомендуется 25.04.2002

Такого рода предостережения, касающиеся разных стран мира, постоянно актуализируются немецким МИДом. Сейчас оно категорически не советует путешествовать в 11 государств, в том числе в Афганистан и Таджикистан.