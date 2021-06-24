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Министерство иностранных дел Республики Молдовы

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Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, Грузия и Молдова представили ЕС новый формат сотрудничества 24.06.2021

Главы МИДов Украины, Грузии и Молдовы Кулеба, Залкалиани и Чокой встретились в Брюсселе с Жозепом Боррелем и представили ему новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио"
FILE PHOTO: Ukraine's Foreign Minister Vadym Prystaiko attends a news conference with his Netherlands' counterpart Stef Blok in Kiev, Ukraine October 10, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Страны "Восточного партнерства" просят у Евросоюза финансовой поддержки 16.02.2020

МИД Украины, Грузии и Молдавии обратились к Еврокомиссии с просьбой не забывать о важности финансирования "Восточного партнерства". ЕС должен "учесть масштаб и амбициозность реформ".
Ukraine's Ambassador to the United Nation Volodymyr Yelchenko addresses the UNSC during a United Nations Security Council meeting on Ukraine November 26, 2018 at the United Nations in New York. - The United States on Monday warned Russia that outlaw actions like the seizure of Ukrainian ships in the Sea of Azov are preventing normal relations from developing between Washington and Moscow. US Ambassador Nikki Haley told the UN Security Council that the United States would welcome a normal relationship with Russia. But outlaw actions like this one continue to make that impossible. (Photo by Don EMMERT / AFP) (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Бывший посол Украины в России Ельченко назначен послом в США 19.12.2019

Владимир Ельченко дважды возглавлял представительство Украины при ООН и работал в России до аннексии Крыма. Своих послов получили также Молдова, Иордания. Катар и Китай.
April 2019 +++ Cristian Stefanescu, Korrespondent von DW-Rumänisch, war im Separatistengebiet Transnistrien in der Republik Moldau. (c) DW/Cristian Stefanescu. Transnistrien - die Jungen und das Wehr

Молдавия настаивает на выводе российских войск из Приднестровья 11.09.2019

Вывод российских войск остается одним из главных приоритетов для Молдавии, заявил в Москве глава МИД этой страны Попеску. Он подчеркнул, что военное присутствие РФ в Приднестровье противоречит нейтралитету Молдавии.
Zu: 31.03.2015 Heute hat das Parlament der Republik Moldau eine Erklärung verabschiedet, die die Neutralität, Unabhängigkeit und Souveränität der Republik Moldau festhält. Die Erklärung wurde von den pro-russischen Kräften unterstützt und hat den Zweck, eine Wiedervereinigung des Landes mit Rumänien zu verhindern. Copyright: Elena Covalenco.

Пять стран ЕС призвали к мирному разрешению кризиса в Молдавии 10.06.2019

Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция рассматривают парламент Молдавии "как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов". Они призывают к сдержанности.
26.02.2018 *** European Union foreign policy chief Federica Mogherini chairs an European Union foreign ministers' meeting in Brussels, Belgium, February 26, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

О чем ЕС предупредил Молдавию в год выборов 26.02.2018

Главы МИД стран ЕС обсудили в Брюсселе ситуацию в Молдавии. Они призвали Кишинев усилить борьбу с коррупцией и провести парламентские выборы 2018 года согласно принципам демократии.
05/31/2017 Embassy of the Republic of Moldova in Moscow Kirill Kallinikov/Sputnik Foto: Kirill Kallinikov/Sputnik/dpa |

Молдавия отозвала своего посла из России 18.12.2017

Внешнеполитическое ведомство в Кишиневе объяснило отзыв посла тем, что власти РФ якобы преследуют и запугивают молдавских официальных лиц и не реагируют на жалобы по этому поводу.
Moskau (Russland): Blick auf das Gebäude des russischen Außenministeriums im typischen Zuckerbäckerstil, aufgenommen am 26.05.2003. (BRL464-080803) pixel

Посол Молдавии вызван в МИД РФ 25.08.2017

Поводом для вызова в МИД РФ главы молдавской дипмиссии стало предложение Кишинева внести в повестку дня ГА ООН пункт о выводе иностранных военных из Молдавии.

2419943 04/29/2014 Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, second left, meets with heads of Crimean and Sevastopol major enterprises./RIA Novosti

Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата 02.08.2017

Власти в Кишиневе запретили вице-премьеру РФ въезд в страну. Оскорбительные заявления Дмитрия Рогозина противоречат стремлению Молдавии строить двусторонние отношения на основе взаимного уважения, заявил глава МИД.
Foreign Affairs Teodor Melescanu of Romania attends a press conference after a meeting with Hungarian counter part in Budapest on February 27, 2017. / AFP / ATTILA KISBENEDEK (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images)

В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву 30.07.2017

Дмитрий Рогозин считает, что глава МИД Румынии не полетел через Москву, опасаясь ответной реакции Кремля на его прерванный полет в Молдавию. Однако в Румынии все объяснили изменениями расписания.
Zu: 31.03.2015 Heute hat das Parlament der Republik Moldau eine Erklärung verabschiedet, die die Neutralität, Unabhängigkeit und Souveränität der Republik Moldau festhält. Die Erklärung wurde von den pro-russischen Kräften unterstützt und hat den Zweck, eine Wiedervereinigung des Landes mit Rumänien zu verhindern. Copyright: Elena Covalenco.

Парламент Молдавии не смог отправить в отставку главу МИД 22.06.2017

Парламент Молдавии "проголосовал ногами" против вотума недоверия главе МИД республики за высылку российских дипломатов. Депутаты четырех из пяти фракций покинули зал заседания.
epa04074357 A general view of the Moldova's Parliament during first parliamentary session in the newly renovated hall of the Moldova's Parliament in Chisinau, Moldova, 13 February 2014. The renovated buildings of Moldova's Presidency and Parliament, were seriously damaged on 07 April 2009, when clashes broke out after reactions of the citizens on election results. EPA/DUMITRU DORU

Молдавские социалисты потребовали отставки главы МИДа 02.06.2017

Партия социалистов Молдавии обвинила министра иностранных дел страны в ущемлении национальных интересов и ущербе нацбезопасности.

2.11.2013 *** 1371287 Russia, Moscow. 02/11/2013 Foreign Affairs Ministry on Smolensko-Sennaya Square in Moscow. Valeriy Melnikov/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/V. Melnikov

Россия высылает пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева 31.05.2017

В МИД РФ был вызван представитель посольства Молдавии в Москве и ему была вручена нота, согласно которой пятеро молдавских дипломатов объявлены персонами нон грата.
CHISINAU,MOLDOVA,07.AUG.14 - Image shows the parlament of Moldova. PUBLICATIONxINxGERxHUNxONLY Chisinau Moldova 07 Aug 14 Image Shows The Parliament of Moldova

Высылка российских дипломатов: в Кишиневе ждут ответа Москвы 30.05.2017

Молдавские власти объявили персонами нон-грата пятерых российских дипломатов. В чем причина демарша и как может ответить Москва, разбиралась DW.
***Symbolbild Beziehung Russland-Transnistrien*** A bildboard displaying communist-era insigns can be seen in Tiraspol, the main city of Transdniestr separatist republic of Moldova April 16, 2014. Ukrainian Minister of foreign Affairs, Andrii Dechtchytsia, said was very concerned by Transnistria breakaway pro-Russian entity in Moldova, while Moscow has to proceed to the annexation of Crimea to Russia. The situation in Transnistria is a major concern, not only for Ukraine, not only for Moldova stated Mr. Dechtchytsia during a press conference in the Brussels Forum of the German Marshall Fund. Transnistria, a small strip of land of 500,000 inhabitants in eastern Moldova, has won the support of Russia, a short war of independence after the collapse of the USSR in 1991. It is not recognized by the international community. AFP PHOTO DANIEL MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

Молдавия высылает пятерых российских дипломатов 29.05.2017

Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, однако МИД страны отказался объяснять, по какой причине было принято такое решение. Президент страны оказался возмущен такими действиями.
***Symbolbild Beziehung Russland-Transnistrien*** A bildboard displaying communist-era insigns can be seen in Tiraspol, the main city of Transdniestr separatist republic of Moldova April 16, 2014. Ukrainian Minister of foreign Affairs, Andrii Dechtchytsia, said was very concerned by Transnistria breakaway pro-Russian entity in Moldova, while Moscow has to proceed to the annexation of Crimea to Russia. The situation in Transnistria is a major concern, not only for Ukraine, not only for Moldova stated Mr. Dechtchytsia during a press conference in the Brussels Forum of the German Marshall Fund. Transnistria, a small strip of land of 500,000 inhabitants in eastern Moldova, has won the support of Russia, a short war of independence after the collapse of the USSR in 1991. It is not recognized by the international community. AFP PHOTO DANIEL MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

Власти Молдавии назвали незаконным представительство Приднестровья в Москве 27.01.2017

МИД Молдавии заявил, что решение приднестровских властей открыть свое представительство в Москве было незаконным. В Кишиневе ожидают, что российские власти не дадут хода инициативе Тирасполя.
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