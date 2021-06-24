Министерство иностранных дел Республики Молдовы

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Главы МИДов Украины, Грузии и Молдовы Кулеба, Залкалиани и Чокой встретились в Брюсселе с Жозепом Боррелем и представили ему новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио"
МИД Украины, Грузии и Молдавии обратились к Еврокомиссии с просьбой не забывать о важности финансирования "Восточного партнерства". ЕС должен "учесть масштаб и амбициозность реформ".
Владимир Ельченко дважды возглавлял представительство Украины при ООН и работал в России до аннексии Крыма. Своих послов получили также Молдова, Иордания. Катар и Китай.
Вывод российских войск остается одним из главных приоритетов для Молдавии, заявил в Москве глава МИД этой страны Попеску. Он подчеркнул, что военное присутствие РФ в Приднестровье противоречит нейтралитету Молдавии.
Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция рассматривают парламент Молдавии "как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов". Они призывают к сдержанности.
Главы МИД стран ЕС обсудили в Брюсселе ситуацию в Молдавии. Они призвали Кишинев усилить борьбу с коррупцией и провести парламентские выборы 2018 года согласно принципам демократии.
Внешнеполитическое ведомство в Кишиневе объяснило отзыв посла тем, что власти РФ якобы преследуют и запугивают молдавских официальных лиц и не реагируют на жалобы по этому поводу.
Поводом для вызова в МИД РФ главы молдавской дипмиссии стало предложение Кишинева внести в повестку дня ГА ООН пункт о выводе иностранных военных из Молдавии.
Власти в Кишиневе запретили вице-премьеру РФ въезд в страну. Оскорбительные заявления Дмитрия Рогозина противоречат стремлению Молдавии строить двусторонние отношения на основе взаимного уважения, заявил глава МИД.
Дмитрий Рогозин считает, что глава МИД Румынии не полетел через Москву, опасаясь ответной реакции Кремля на его прерванный полет в Молдавию. Однако в Румынии все объяснили изменениями расписания.
Парламент Молдавии "проголосовал ногами" против вотума недоверия главе МИД республики за высылку российских дипломатов. Депутаты четырех из пяти фракций покинули зал заседания.
Партия социалистов Молдавии обвинила министра иностранных дел страны в ущемлении национальных интересов и ущербе нацбезопасности.
В МИД РФ был вызван представитель посольства Молдавии в Москве и ему была вручена нота, согласно которой пятеро молдавских дипломатов объявлены персонами нон грата.
Молдавские власти объявили персонами нон-грата пятерых российских дипломатов. В чем причина демарша и как может ответить Москва, разбиралась DW.
Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, однако МИД страны отказался объяснять, по какой причине было принято такое решение. Президент страны оказался возмущен такими действиями.
МИД Молдавии заявил, что решение приднестровских властей открыть свое представительство в Москве было незаконным. В Кишиневе ожидают, что российские власти не дадут хода инициативе Тирасполя.
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