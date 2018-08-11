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Министерство иностранных дел Республики Казахстан

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Title: Kaspisches Meer Schlagwörter: Die Verteilung des kaspischen Meeres Bilderbeschreibung:Kaspisches Meer liegt zwischen Iran, Rissland, Turkmenistan, Aserbaidschan und Kasachstan quelle: IRNA Agency http://www.irna.ir/fa/News/82949838

Казахстан исключил размещение Вашингтоном военных баз на Каспии 11.08.2018

По словам главы МИД Казахстана, положение о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран отражено в готовящейся к подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Han Schatyr Konferenzzentrum in Astana Copyright: DW/A. Weißkopf

Межсирийские переговоры пройдут в Астане за закрытыми дверями 22.01.2017

Местом проведения переговоров с участием представителей Дамаска и сирийской оппозиции выбрана гостиница Rixos в Астане. МИД Казахстана сообщил, что встреча пройдет за закрытыми дверями.
ALEPPO, SYRIA - JANUARY 1: A man inspects the area after warcrafts belonging to Assad Regime forces attacked with vacuum bomb to Etarib district of Aleppo, Syria on January 1, 2017. Assad regime and its supporter foreign terrorists violate the ceasefire between Syrian opposition groups and the Syrian government. Ahmed al Ahmed / Anadolu Agency |

Переговоры по Сирии в Астане назначены на 23 января 04.01.2017

Начало нового этапа переговоров по Сирии в столице Казахстана запланировано на 23 января. Однако, по словам главы МИД Турции, они могут быть сорваны в случае несоблюдения перемирия.

Öl und Gas Ministerium in Astana Copyright: DW/A. Weißkopf

Назарбаев просит своих дипломатов готовить переговоры по Сирии в Астане 30.12.2016

Президенты России и Казахстана 30 декабря обсудили по телефону возможные переговоры по мирному урегулированию в Сирии. Ожидается, что они пройдут в Астане. Подготовкой занимается МИД Казахстана.
Bildunterschrift:An aerial view of the city of Astana, taken on July 28, 2011. Kazakh capital formerly known as Akmola, until 1998, Tselinograd until 1992 and Akmolinsk until 1961 is the capital and second largest city (after Almaty) of Kazakhstan, with an officially estimated population of 708,794 as of 1 August 2010. After Kazakhstan gained its independence in 1991, the city and the region were renamed 'Akmola', literally meaning 'White Shrine'. In 1995, the city was designated as the future capital of the newly-independent country, and the capital was officially moved from Almaty on December 10, 1997. AFP PHOTO/ STANISLAV FILIPPOV (Photo credit should read STANISLAV FILIPPOV/AFP/Getty Images)

В казахстанских учебниках исправят информацию о Крыме 30.09.2015

Власти Казахстана обязали издательство "Мектеп" исправить информацию о Крыме в школьных учебниках истории и географии. Причиной корректив послужила нота протеста посольства Украины в Астане.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

Украина направила Казахстану ноту протеста из-за Крыма 25.09.2015

МИД Украины направил ноту протеста Казахстану в связи с тем, что в школьных учебниках, выпущенных казахстанским издательством "Мектеп", Крым назван субъектом РФ.
A picture taken on November 28, 2005 shows a truck labelled with a sign indicating perilous nuclear waste at a storage facility for low and medium radioactive, contaminated waste in Soulaines-Dhuys. After more than six decades, high-level nuclear detritus is piling up above ground, and governments are starting to spend billions on underground facilities intended to survive tens of thousands and hopefully hundreds of thousands of years. AFP PHOTO OLIVIER LABAN-MATTEI (Photo credit should read OLIVIER LABAN-MATTEI/AFP/Getty Images)

МИД Казахстана не видит угрозы в создании банка урана в Усть-Каменогорске 15.06.2015

У Ульбинского металлургического завода, где будет размещен банк урана, имеется многолетний опыт работы с подобными материалами, заявил посол по особым поручениям Садыков.
Fotolia #49612771 © sborisov - Fotolia.com Historic Center of Frankfurt at dusk

СМИ: МИД Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника генконсульства в ФРГ 30.08.2013

Факт задержания в ФРГ сотрудника генконсульства Казахстана подтвердил МИД республики. Ранее о задержании по подозрению в контрабанде сигарет сообщила газета Bild.
Maltese Foreign Minister Tonio Borg arrives on October 11, 2011 for a General Affairs Council meeting at EU headquarters in Luxembourg. EU foreign ministers are holding talks to prepare an EU summit in Brussels on October 23 aimed at finding a solution to the debt crisis, and ahead of a G20 summit on November 3-4 in France. AFP PHOTO / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN (Photo credit should read JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images) eingestellt von rb

Брюссель просят не назначать главу МИД Мальты комиссаром ЕС 09.11.2012

Министра иностранных дел Мальты Тонио Борча подозревают в получении взятки от бывшего казахского политика Рахата Алиева.
Der Bajterek-Turm in der kasachischen Hauptstadt Astana, aufgenommen am 11.10.2010. Der vom britischen Architekt Foster entworfene Turm ist das Wahrzeichen der Stadt. Der Bajterek-Turm ist 105 Meter hoch, in 97 Meter Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform. Der Turm symbolisiert einen mythologischen Lebensbaum. Einer Sage nach legte der Vogel Samruk ein Ei in die Baumkrone. Daher symbolisiert das Gebäude einen Baum mit einem 22 Meter im Durchmesser messenden Ei an der Spitze. Foto: Marius Becker dpa

Новый глава МИД и приоритеты внешней политики Казахстана 03.10.2012

Новый министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов будет поддерживать многовекторный внешнеполитический курс Казахстана. Задача нового главы МИДа - укреплять отношения с Западом, Россией и КНР, считают эксперты.
Der Bajterek-Turm in der kasachischen Hauptstadt Astana, aufgenommen am 11.10.2010. Der vom britischen Architekt Foster entworfene Turm ist das Wahrzeichen der Stadt. Der Bajterek-Turm ist 105 Meter hoch, in 97 Meter Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform. Der Turm symbolisiert einen mythologischen Lebensbaum. Einer Sage nach legte der Vogel Samruk ein Ei in die Baumkrone. Daher symbolisiert das Gebäude einen Baum mit einem 22 Meter im Durchmesser messenden Ei an der Spitze. Foto: Marius Becker dpa

Глава МИД ФРГ призывает ратифицировать договор о запрещении ядерных испытаний 29.08.2012

На конференции в Астане Вестервелле подчеркнул важность нераспространения атомного оружия.
Гидо Вестервелле обещал и впредь помогать Афганистану в сфере экономики.

После ухода войск НАТО Афганистану помогут Иран и Пакистан 14.06.2012

На региональной конференции по Афганистану Кабул заручился обещанием поддержки и со стороны Ирана и Пакистана. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле обещал и впредь помогать Афганистану в сфере экономики.
Berlin/ Aussenminister Guido Westerwelle (FDP) gibt am Dienstag (06.03.12) im Bundestag in Berlin am Rande einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion ein Statement zum Iran. (zu dapd-Text) Foto: Maja Hitij/dapd

Германия поможет Центральной Азии решить споры вокруг доступа к воде 07.03.2012

Берлин намерен помочь странам Центральной Азии в разрешении споров вокруг доступа к водным ресурсам. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле в ходе конференции в Берлине призвал инвестировать в солнечную и ветряную энергию.
Polizisten patrouillieren am Sonntag (24.10.2010) vor dem Auswärtigen Amt (AA) in Berlin. Das Auswärtige Amt war im Dritten Reich viel stärker an der systematischen Verfolgung und Ermordung von Juden beteiligt als allgemein bekannt. Dies geht aus dem Bericht einer unabhängigen Historikerkommission hervor, die sich mit dem Verhalten von Deutschlands Diplomaten in der Hitler-Zeit beschäftigt hatte. Foto: Marius Becker dpa/lbn pixel

Получить немецкую визу станет чуть проще, но неизвестно когда 21.12.2011

Немецкие деловые круги, парламентарии, различные общественные организации выступают за либерализацию и даже отмену визового режима для российских граждан. МИД ФРГ также планирует некоторые шаги в этом направлении.
A senior Kazakh riot police officer, left, instructs others before their patrol in center of Zhanaozen, Kazakhstan on Saturday, Dec. 17, 2011. Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev on Saturday imposed a three-week state of emergency in an oil town where 10 people were killed in a clash between police and demonstrators. Authorities said that order had been restored in Zhanaozen, a city of 90,000 in Kazakhstan's far southwest. (AP Photo/Lada.kz, Olga Yaroslavskaya)

МИД Казахстана: Обстановка в Жанаозене нормализовалась 19.12.2011

Обстановка на западе Казахстана стабилизировалась, заявил министр иностранных дел страны. По его словам, силы безопасности при наведении порядка в Жанаозене действовали в рамках закона и применяли оружие для самообооны.
МИД Казахстана резко осудил депутата Европарламента

МИД Казахстана резко осудил депутата Европарламента 01.08.2011

Выступления ирландского депутата Европарламента Пола Мерфи в защиту бастующих казахстанских нефтяников вызвало возмущение в Астане. МИД Казахстана назвал его действия вмешательством во внутренние дела республики.
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