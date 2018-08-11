Министерство иностранных дел Республики Казахстан

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По словам главы МИД Казахстана, положение о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран отражено в готовящейся к подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Местом проведения переговоров с участием представителей Дамаска и сирийской оппозиции выбрана гостиница Rixos в Астане. МИД Казахстана сообщил, что встреча пройдет за закрытыми дверями.
Начало нового этапа переговоров по Сирии в столице Казахстана запланировано на 23 января. Однако, по словам главы МИД Турции, они могут быть сорваны в случае несоблюдения перемирия.
Президенты России и Казахстана 30 декабря обсудили по телефону возможные переговоры по мирному урегулированию в Сирии. Ожидается, что они пройдут в Астане. Подготовкой занимается МИД Казахстана.
Власти Казахстана обязали издательство "Мектеп" исправить информацию о Крыме в школьных учебниках истории и географии. Причиной корректив послужила нота протеста посольства Украины в Астане.
МИД Украины направил ноту протеста Казахстану в связи с тем, что в школьных учебниках, выпущенных казахстанским издательством "Мектеп", Крым назван субъектом РФ.
У Ульбинского металлургического завода, где будет размещен банк урана, имеется многолетний опыт работы с подобными материалами, заявил посол по особым поручениям Садыков.
Факт задержания в ФРГ сотрудника генконсульства Казахстана подтвердил МИД республики. Ранее о задержании по подозрению в контрабанде сигарет сообщила газета Bild.
Министра иностранных дел Мальты Тонио Борча подозревают в получении взятки от бывшего казахского политика Рахата Алиева.
Новый министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов будет поддерживать многовекторный внешнеполитический курс Казахстана. Задача нового главы МИДа - укреплять отношения с Западом, Россией и КНР, считают эксперты.
На конференции в Астане Вестервелле подчеркнул важность нераспространения атомного оружия.
На региональной конференции по Афганистану Кабул заручился обещанием поддержки и со стороны Ирана и Пакистана. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле обещал и впредь помогать Афганистану в сфере экономики.
Берлин намерен помочь странам Центральной Азии в разрешении споров вокруг доступа к водным ресурсам. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле в ходе конференции в Берлине призвал инвестировать в солнечную и ветряную энергию.
Немецкие деловые круги, парламентарии, различные общественные организации выступают за либерализацию и даже отмену визового режима для российских граждан. МИД ФРГ также планирует некоторые шаги в этом направлении.
Обстановка на западе Казахстана стабилизировалась, заявил министр иностранных дел страны. По его словам, силы безопасности при наведении порядка в Жанаозене действовали в рамках закона и применяли оружие для самообооны.
Выступления ирландского депутата Европарламента Пола Мерфи в защиту бастующих казахстанских нефтяников вызвало возмущение в Астане. МИД Казахстана назвал его действия вмешательством во внутренние дела республики.
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