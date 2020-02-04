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Министерство иностранных дел Королевства Норвегия

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24.01.2017 Litauen, Vilnius DW Russisch Nemtsova.Interview Interview bei Journalistin Zanna Nemtcova mit dem Außenminiter Litauens Linas Linkevicius.

Литва предложила Беларуси регулярные поставки нефти и газа 04.02.2020

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Минске обсуждает альтернативы российским нефти и газу. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии встречи с Владимиром Путиным призывает Москву снизить цену на сырье.

Presidential candidate Gitanas Nauseda smiles during the second round of Lithuanian presidential election in Vilnius, Lithuania May 26, 2019. REUTERS/Ints Kalnins

Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян 15.11.2019

В рамках сделки Москва может освободить двух осужденных в РФ граждан Литвы. В МИД РФ не исключили трехстороннего обмена, предполагающего также помилование Россией подданного Норвегии Фруде Берга.

A tram in the center of Oslo on March 03, 2017. (Photo by Gili Yaari/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Переговоры по урегулированию в Венесуэле будут продолжены в Осло 25.05.2019

Представители Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо прилетят в Осло на следующей неделе, сообщили в МИД Норвегии.

View of Oslo, Norway Radhuset (city hall) from the sea nanisimova - Fotolia 45458463

В Норвегии прошли переговоры по урегулированию кризиса в Венесуэле 18.05.2019

Норвежское правительство провело в Осло отдельные встречи с представителями Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо. Переговорный процесс находится на начальном этапе, сообщил МИД Норвегии.
HANDOUT - 30.10.2018, Norwegen, Trondheim: Das am 31.10.2018 veröffentlichte Foto der NATO zeigt die Karel Doorman, ein Multifunktionsunterstützungsschiff für amphibische Einsätze, das Mark II Landungsboot mit zwei Landungsfahrzeugen für Personal der Königlich Niederländischen Marine, zwei CH-53E Transporthubschrauber des United States Marine Corps und ein Schützenpanzer CV90 der norwegischen Armee bei einer Landeübung. Im Rahmen der Übung Trident Juncture werden rund 50.000 Soldaten aus den 29 Nato-Staaten sowie aus Finnland und Schweden erwartet. Die Übung dauert bis zum 07.11.2018. Foto: Marco Dorow/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Möver Trident Juncture und bei vollständiger Nennung der Quelle. | Verwendung weltweit

МИД Финляндии выразил РФ обеспокоенность помехами сигнала GPS 19.11.2018

Финляндия ожидает от России ответственного поведения и дальнейшей информации о сбоях в работе спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.
Die Kathedrale in Helsinki, aufgenommen am 26.06.2012. Photo: Bernd Thissen dpa

Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за сбоя GPS на учениях НАТО 17.11.2018

Российский посол Павел Кузнецов должен явиться в финский МИД из-за скандала вокруг вмешательства в работу GPS во время учений НАТО. Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех были российские военные.
(140403) -- JERUSALEM, April 3, 2014 (Xinhua) -- A staff member enters Israeli Foreign Ministry in Jerusalem, on April 3, 2014. Employees at the Israeli Foreign Ministry signed an agreement on Wednesday evening with the treasury to end a year-long work dispute and a week-long general strike. The diplomats will get a salary raise and a bonus for living in those so-called difficult states where they face an increasing threat. Their payroll will also be updated based on the living costs in the country where they serve, with changes of their pension plans. (Xinhua/Li Rui)(zjl) MIDEAST-JERUSALEM-ISRAELI FOREIGN MINISTRY-STRIKE-END PUBLICATIONxNOTxINxCHN Jerusalem April 3 2014 XINHUA a Staff member enters Israeli Foreign Ministry in Jerusalem ON April 3 2014 Employees AT The Israeli Foreign Ministry signed to Agreement ON Wednesday evening With The Treasury to End a Year Long Work Dispute and a Week Long General Strike The Diplomats will Get a Salary Raise and a Bonus for Living in Those as called difficult States Where They Face to Mostly Threat their payroll will Thus Be Based ON The Living Costs in The Country Where They Serve With Changes of their Board Plan XINHUA left Rui Mideast Jerusalem Israeli Foreign Ministry Strike End PUBLICATIONxNOTxINxCHN © Imago

Израиль впервые назначил послом в Баку араба-христианина 16.11.2018

Джордж Дик стал первым единственным христианином, принятым в штат израильского МИД. Ранее он работал в посольствах Израиля в Нигерии и Норвегии. С лета 2019 года Дик возглавит посольство Израиля в Баку.
OSLO, NORWAY - OCTOBER 02: A general exterior view of Stortinget, the Norwegian parliament on the opening of the 157th Storting on October 2, 2012 in Oslo, Norway. (Photo by Ragnar Singsaas/Getty Images)

Парламент Норвегии обыскали из-за россиянина на наличие "прослушки" 24.09.2018

Москва выразила протест Осло из-за задержания сотрудника Совфеда Михаила Бочкарева. IT-специалиста подозревают в шпионаже.
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В Москве арестован норвежец по подозрению в шпионаже 19.12.2017

Фруде Берга задержали в ходе спецоперации ФСБ якобы при получении документов, касающихся российского военно-морского флота.
Europe, Norway, Oslo, modern architecture at Aker Brygge district

Россия отказала в визе двум депутатам из Норвегии 01.02.2017

В официальном заявлении норвежский МИД назвал решение российских властей "неоправданным и несоразмерным". Норвежские парламентарии собирались встретиться в Москве с представителями Совета Федерации.
FILE - epa05028583 Refugees receive instructions from a Norwegian police officer after crossing the the border between Norway and Russia in Storskog, near Kirkenes in Northern Norway, 16 November, 2015. EPA/CORNELIUS POPPE (zu dpa Norwegen verschärft Asylgesetz: Abweisen schon an der Grenze vom 20.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/C. Poppe

Россия не будет принимать беженцев, уехавших в Норвегию 26.01.2016

Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность реадмиссии беженцев, уехавших из РФ в Норвегию. Он сказал, что Москва и Осло пытаются выработать взаимоприемлемое решение проблемы.
Bilderbeschreibung: Lager mit humanitären Hilfe in der Ukraine von SSU (Samariter Bund der Ukraine) und ASB (Arbeiter-Samariter-Bund). Datum: 05.02.2015 Tags: Ukraine, Donbass, Deutsschland, Samariter, humanitäre Hilfe. Autor: SSU

Норвегия выделила еще 5 млн евро на гуманитарную помощь Донбассу 11.05.2015

Глава норвежского МИДа 11 мая встречается с внутренними переселенцами на востоке Украины. По оценкам норвежского правительства, их число достигает 1,2 миллиона человек.
U.S. Secretary of State John Kerry greets Kuwaiti Foreign Minister Sabah Al-Khalid al-Sabah during the Gaza international donors conference in Cairo October 12, 2014. Kerry announced on Sunday an additional $212 million in aid to the Palestinian people at a Cairo conference on rebuilding Gaza following a war earlier this year. REUTERS/Carolyn Kaster/Pool (EGYPT - Tags: POLITICS)

Международная помощь на восстановление сектора Газа составит более 4 млрд евро 12.10.2014

На донорской конференции в Каире было решено выделить 4,3 млрд евро на восстановление инфраструктуры, разрушенной в секторе Газа в ходе конфликта палестинцев с Израилем.
Gasplattform Sleipner, aufgenommen am Donnerstag (04.08.2011) in der Nordsee vor Norwegen. Foto: Rainer Jensen dpa

Глава МИД ФРГ призвал Норвегию увеличить поставки газа в Европу 29.04.2014

В настоящее время Германия получает газ из РФ в привычном объеме, но в Берлине ищут альтернативные возможности поставок.
ARCHIV - Zorn sei ein befreiendes Gefühl, sagt Kurt Westergaard (Archivfoto vom 15.09.2005) über seine Reaktion auf einen Mordplan von Islamisten, weil er den Propheten Mohammed als finsteren Gesellen mit gezündeter Bombe im Turban gezeichnet hat. Nach drei Monaten mit wechselnden Verstecken unter Aufsicht des Geheimdienstes PET lässt der 73-jährige Däne diesem Zorn jetzt in Interviews freien Lauf. Foto: Preben Hupfeld (zu dpa-KORR Kurt Westergaard: Zorniger Däne trotzt islamistischen Morddrohungen) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Дании переизданы скандальные карикатуры на пророка Мохаммеда 30.09.2010

В Дании опубликована книга "Тирания молчания" с перепечаткой скандальных карикатур на пророка Мохаммеда. Глава МИД Дании Лене Эсперсен встретилась с послами исламских стран в попытке избежать нового кризиса.
The austere coast of the Teriberskaya Bay of the Barents Sea, in the Russian northwest. RIA Novosti

Договор о границе откроет Баренцево море для добычи полезных ископаемых 16.09.2010

МИД России приветствует подписание договора с Норвегией о морской границе. Соглашение позволит приступить к разведке и добыче полезных ископаемых в Баренцевом море.
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