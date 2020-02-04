Министерство иностранных дел Королевства Норвегия

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Минске обсуждает альтернативы российским нефти и газу. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии встречи с Владимиром Путиным призывает Москву снизить цену на сырье.
В рамках сделки Москва может освободить двух осужденных в РФ граждан Литвы. В МИД РФ не исключили трехстороннего обмена, предполагающего также помилование Россией подданного Норвегии Фруде Берга.
Представители Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо прилетят в Осло на следующей неделе, сообщили в МИД Норвегии.
Норвежское правительство провело в Осло отдельные встречи с представителями Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо. Переговорный процесс находится на начальном этапе, сообщил МИД Норвегии.
Финляндия ожидает от России ответственного поведения и дальнейшей информации о сбоях в работе спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.
Российский посол Павел Кузнецов должен явиться в финский МИД из-за скандала вокруг вмешательства в работу GPS во время учений НАТО. Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех были российские военные.
Джордж Дик стал первым единственным христианином, принятым в штат израильского МИД. Ранее он работал в посольствах Израиля в Нигерии и Норвегии. С лета 2019 года Дик возглавит посольство Израиля в Баку.
Москва выразила протест Осло из-за задержания сотрудника Совфеда Михаила Бочкарева. IT-специалиста подозревают в шпионаже.
Фруде Берга задержали в ходе спецоперации ФСБ якобы при получении документов, касающихся российского военно-морского флота.
В официальном заявлении норвежский МИД назвал решение российских властей "неоправданным и несоразмерным". Норвежские парламентарии собирались встретиться в Москве с представителями Совета Федерации.
Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность реадмиссии беженцев, уехавших из РФ в Норвегию. Он сказал, что Москва и Осло пытаются выработать взаимоприемлемое решение проблемы.
Глава норвежского МИДа 11 мая встречается с внутренними переселенцами на востоке Украины. По оценкам норвежского правительства, их число достигает 1,2 миллиона человек.
На донорской конференции в Каире было решено выделить 4,3 млрд евро на восстановление инфраструктуры, разрушенной в секторе Газа в ходе конфликта палестинцев с Израилем.
В настоящее время Германия получает газ из РФ в привычном объеме, но в Берлине ищут альтернативные возможности поставок.
В Дании опубликована книга "Тирания молчания" с перепечаткой скандальных карикатур на пророка Мохаммеда. Глава МИД Дании Лене Эсперсен встретилась с послами исламских стран в попытке избежать нового кризиса.
МИД России приветствует подписание договора с Норвегией о морской границе. Соглашение позволит приступить к разведке и добыче полезных ископаемых в Баренцевом море.
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