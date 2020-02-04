Министерство иностранных дел Королевства Норвегия

Израиль впервые назначил послом в Баку араба-христианина

Джордж Дик стал первым единственным христианином, принятым в штат израильского МИД. Ранее он работал в посольствах Израиля в Нигерии и Норвегии. С лета 2019 года Дик возглавит посольство Израиля в Баку.