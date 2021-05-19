Министерство иностранных дел Королевства Дании

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Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".
Китай ввел санкции против ряда европейских парламентариев и ученых в ответ на штрафные меры Евросоюза за нарушения прав человека. Германия, Бельгия, Дания, Литва и Франция вызвали послов КНР.
Копенгаген осуждает покушение на жизнь Алексея Навального и требует тщательно расследовать отравление, заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению.
МИД Украины надеется на твердую позицию ЕС по распространению измененного Третьего энергопакета на "Северный поток - 2".
Возвращение Даниэля Кринера произошло "исключительно по инициативе венесуэльского МИДа без каких-либо согласований и предварительных условий", заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии.
Высылка германского дипломата не повлияет на решимость Берлина в вопросе поддержки Хуана Гуайдо, заявили в МИД ФРГ.
МИД Дании, критикуя приговор Деннису Кристенсену, указал, что Москва своим решением признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, поставила религиозную общину в один ряд с террористами.
Службы безопасности Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на европейской территории.
Nord Stream 2 пока ждет решения Дании по строительству трубопровода. Альтернативный вариант для "Северного потока-2" на этом участке - международные воды.
Премьер-министр Дании не готов общаться с премьером Турции, Франция призывает к деэскалации, глава МИД Турции назвал Нидерланды "столицей фашизма". Конфликт Турции и ЕС втягивает все больше стран.
Глава МИД страны призвал расширить полномочия королевских ВВС для нанесения авиаударов по позициям террористов не только в Ираке, но и в Сирии.
Российский посол в Дании заявил, что ее присоединение к системе противоракетной обороны НАТО будет воспринято Москвой как угроза. Глава датского МИД счел высказывания посла неприемлемыми.
Российских послов пригласили на встречи в МИД Дании и Швеции для дачи объяснений после инцидента с самолетом ВВС РФ. Посольство России в Стокгольме подтвердило, что встреча состоится.
Евросоюз обеспокоен информацией о вторжении России на Украину. Главы МИД стран ЕС пригрозили Москве ответными действиями.
МИД в Копенгагене не подтвердил сообщений о предоставлении украинскому политику убежища.
Обвинительный приговор, вынесенный Ходорковскому и Лебедеву, вызвал негативную реакцию в Германии. Решение суда подверг критике глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле. Ряд видных немецких политиков назвали процесс политическим.
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