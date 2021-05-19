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Министерство иностранных дел Королевства Дании

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18.07.2019, Russland: NOVAYA ZEMLYA ARCHIPELAGO, RUSSIA - JULY 18, 2019: Tor-M2DT Arctic surface-to-air missile systems during military exercises. The new surface-to-air missile system is used in high-altitude regions of the Arctic for the first time. Video screen grab. Russian Defense Ministry Press Office/TASS Foto: Russian Defense Ministry Press O/TASS/dpa |

Дания обеспокоена наращиванием военного присутствия России в Арктике 19.05.2021

Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".
(FILES) In this file photograph taken on June 29, 2015, a Chinese flag (L) is draped beside the European Union (EU) flag during a EU-China Summit at European Union Commission headquarters in Brussels. - EU member states give political backing to Brussels' efforts to negotiate an investment pact with China on December 28, 2020, diplomats said, clearing the way for a deal. At a meeting of ambassadors, one said, the German EU presidency noted no member had raised a stop sign and the way for a political endorsement was thus cleared. (Photo by THIERRY CHARLIER / AFP)

Европейские МИДы вызывают послов КНР на ковер из-за санкций 23.03.2021

Китай ввел санкции против ряда европейских парламентариев и ученых в ответ на штрафные меры Евросоюза за нарушения прав человека. Германия, Бельгия, Дания, Литва и Франция вызвали послов КНР.
ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дания поддержит санкции ЕС против России за отравление Навального 09.10.2020

Копенгаген осуждает покушение на жизнь Алексея Навального и требует тщательно расследовать отравление, заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению.
Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Außenministerium, Auswärtige Angelegenheiten

В Киеве недовольны решением Дании по "Северному потоку - 2" 30.10.2019

МИД Украины надеется на твердую позицию ЕС по распространению измененного Третьего энергопакета на "Северный поток - 2".
ARCHIV 19.02.2019 **** Daniel Kriener, German Ambassador in Caracas, Venzuela. The Venezuelan government of President Maduro has declared the German ambassador in the country an undesirable person. Kriener had interfered in the internal affairs of the South American country, according to the Venezuelan Foreign Ministry. (Photo by Rafael BriceÃ±o Sierralta/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Посол ФРГ в Венесуэле вернулся в Каракас 22.07.2019

Возвращение Даниэля Кринера произошло "исключительно по инициативе венесуэльского МИДа без каких-либо согласований и предварительных условий", заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии.
CARACAS, VENEZUELA - MARCH 4, 2019: Germany s Ambassador to Venezuela Daniel Kriener attends a rally of the Venezuelan opposition in Caracas. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0A34D9

ЕС требует от Венесуэлы пересмотреть выдворение посла ФРГ 07.03.2019

Высылка германского дипломата не повлияет на решимость Берлина в вопросе поддержки Хуана Гуайдо, заявили в МИД ФРГ.
Die Statue der Justitia steht am 14.01.2016 in Frankfurt am Main (Hessen) vor dem Morgenhimmel auf dem Römerberg. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | Verwendung weltweit

Дания критикует Россию за преследование "Свидетелей Иеговы" 06.02.2019

МИД Дании, критикуя приговор Деннису Кристенсену, указал, что Москва своим решением признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, поставила религиозную общину в один ряд с террористами.

Some of the flags of the European Union, La Defense, Paris, France, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана 08.01.2019

Службы безопасности Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на европейской территории.

ARCHIV - ILLUSTRATION - 19.06.2012, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Am Anlandepunkt der rund 1200 Kilometer langen Nord Stream Ostseepipeline werden Ersatzstahlrohre für die Pipeline eingelagert. Der Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 ist im gesamten Abschnitt der deutschen Ostsee genehmigt. Nach dem Bergamt Stralsund erteilte auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die Genehmigung für den Bau in den  Gewässern der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Северный поток-2" начнут строить без разрешения Дании 28.06.2018

Nord Stream 2 пока ждет решения Дании по строительству трубопровода. Альтернативный вариант для "Северного потока-2" на этом участке - международные воды.

Danish Prime Minister Lars Lokke Rasmussen delivers his speech at the German parliament Bundestag at the Volkstrauertag, Germany's national day of mourning in Berlin, Sunday, Nov. 13, 2016. (AP Photo/Markus Schreiber).

Премьер Дании предложил перенести визит своего турецкого коллеги 12.03.2017

Премьер-министр Дании не готов общаться с премьером Турции, Франция призывает к деэскалации, глава МИД Турции назвал Нидерланды "столицей фашизма". Конфликт Турции и ЕС втягивает все больше стран.
FILE - In this Thursday, June 21, 2007 file photo, an F-16 Falcon takes off from Balad Air Base, 50 miles north of Baghdad, Iraq. Jordanian officials said Wednesday, June 5, 2013 that the U.S. will deploy anti-missile batteries and F-16 jet fighters in the kingdom to bolster its defense capabilities in the face of a Syrian attack. Two security officials involved in the deployment, expected in the coming days, said that Washington is deploying one or two Patriot missile launchers on the northern border with Syria and a squadron of 12 to 24 F-16 warplanes as part of the international military maneuver Eager Lion. (AP Photo/ Maya Alleruzzo, File)

Дания намерена присоединиться к бомбардировкам ИГ в Сирии 16.11.2015

Глава МИД страны призвал расширить полномочия королевских ВВС для нанесения авиаударов по позициям террористов не только в Ираке, но и в Сирии.
epa03933437 The Polish navy ship 'ORP Admiral Xawery Czernicki' (R) is accompanied by another vessel as they sail out to the open sea from the Polish port of Gdynia to participate in the NATO 'Steadfast Jazz 2013' naval excercises, off Gdynia, Poland, 02 November 2013. The NATO's Steadfast Jazz 2013 naval maneuvers will take place in the Baltic Sea off Poland and Latvia from 02 to 09 November 2013. EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT

Посол РФ в Дании: Датский флот может стать мишенью российских ракет 21.03.2015

Российский посол в Дании заявил, что ее присоединение к системе противоракетной обороны НАТО будет воспринято Москвой как угроза. Глава датского МИД счел высказывания посла неприемлемыми.
File photo of Norwegian Air's Boeing 737-800 aircraft preparing for takeoff behind a SAS MD-82 aircraft parked at gate on Terminal 5 at Arlanda airport, north of Stockholm February 9, 2010. Loss-making airline SAS will shed nearly 6,000 staff through cuts and asset sales to secure loans from banks and Nordic governments to help it survive a global downturn and fierce competition. SAS, one of the European flag-carriers being squeezed by discount carriers such as Ryanair and Norwegian, has not made a full-year profit since 2007. Without the loans, SAS might have to stop flying. Announcing its new savings plan November 12, 2012, it said it expected a slight pretax loss again this year. REUTERS/Johan Nilsson/Scanpix/Files (SWEDEN - Tags: TRANSPORT BUSINESS) SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN

В МИД Швеции и Дании пригласили российских послов 15.12.2014

Российских послов пригласили на встречи в МИД Дании и Швеции для дачи объяснений после инцидента с самолетом ВВС РФ. Посольство России в Стокгольме подтвердило, что встреча состоится.
Die Fahnen der EU-Mitgliedsstaaten schmücken den Eingang des EU-Ratsgebäudes in Brüssel (Archivfoto vom 16.06.2004). Größer ist die Europäische Union geworden, besonders in Brüssel. Der ovale Sitzungssaal der EU-Kommission, in dem die Kommisssare aus den seit einem Jahr 25 Mitgliedstaaten beraten, sieht wie ein gigantisches Raumschiff aus. Im Gebäude des Ministerrates ist der Konferenztisch jetzt so riesig, dass der jeweilige Sprecher nur dank eines eingebauten Bildschirms auch am anderen Ende des Raumes noch erkennbar ist. EPA / Olivier Hoslet (zu dpa-THEMENPAKET - Stichtag: 1. Mai Die erweiterte EU: Ankunft im politischen Alltag) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава МИД Дании: У ЕС и США есть обязательство ответить на дальнейшую агрессию со стороны РФ 15.08.2014

Евросоюз обеспокоен информацией о вторжении России на Украину. Главы МИД стран ЕС пригрозили Москве ответными действиями.
Übersichtsaufnahme von Kopenhagen, Dänemark. Bild: Fotolia/Torsten Rauhut #26823140

Экс-министру обороны Украины Иващенко разрешено остаться в Дании 15.02.2013

МИД в Копенгагене не подтвердил сообщений о предоставлении украинскому политику убежища.
Judge Viktor Danilkin, right, reads a verdict at a court room in Moscow, Russia, Monday, Dec. 27, 2010. The judge on Monday declared former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky guilty of theft and money laundering charges in his second trial, Russian news agencies reported, a verdict that would likely keep Russia's once richest man behind bars for several more years. (AP Photo/Sergey Ponomarev)

Немецкие политики: Приговор Ходорковскому политически мотивирован 27.12.2010

Обвинительный приговор, вынесенный Ходорковскому и Лебедеву, вызвал негативную реакцию в Германии. Решение суда подверг критике глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле. Ряд видных немецких политиков назвали процесс политическим.
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