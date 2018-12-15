 Минздрав предлагает проверять сотрудников на алкоголь | Новости из Германии о России | DW | 18.08.2019

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Россия

Минздрав предлагает проверять сотрудников на алкоголь

Минздрав РФ рекомендует компаниям штрафовать курильщиков и проводить безалкогольные мероприятия. Министерство также советует тестировать сотрудников на алкоголь.

Сигарета

Министерство здравоохранения России предлагает работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить число несчастных случаев на производстве. Об этом говорится в документе министерства под названием "Укрепление общественного здоровья", опубликованном в субботу, 17 августа.

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Такие проверки рекомендуется поводить как планово, так и без предупреждения, а тех работников, кто отказывается от теста на алкоголь, - считать позитивными.

Штрафы за перекуры на работе

В том же документе министерство рекомендует "внедрить систему штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников". Размер сокращения зарплаты оно предлагает рассчитывать с помощью "калькулятора потерь" в зависимости от количества и длительности перекуров и объема экономической выгоды, если сотрудник бросит курить.

Авторы доклада ссылаются на опыт компаний в США, Великобритании, Германии и Канады и заявляют, что зарплата курильщиков до 23 процентов меньше зарплаты тех, кто не курит.

Минздрав также предлагает включить в пакет ДМС оказание помощи по отказу от курения и лечение табачной зависимости, информировать сотрудников о вреде курения и употребления алкоголя, а также проводить корпоративные безалкогольные мероприятия. Все меры в этом документе носят рекомендательный характер, рассказали РБК в министерстве.

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    Автор: Наталия Королева


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