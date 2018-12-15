Минздрав предлагает проверять сотрудников на алкоголь

Министерство здравоохранения России предлагает работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить число несчастных случаев на производстве. Об этом говорится в документе министерства под названием "Укрепление общественного здоровья", опубликованном в субботу, 17 августа.

Такие проверки рекомендуется поводить как планово, так и без предупреждения, а тех работников, кто отказывается от теста на алкоголь, - считать позитивными.

Штрафы за перекуры на работе

В том же документе министерство рекомендует "внедрить систему штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников". Размер сокращения зарплаты оно предлагает рассчитывать с помощью "калькулятора потерь" в зависимости от количества и длительности перекуров и объема экономической выгоды, если сотрудник бросит курить.

Авторы доклада ссылаются на опыт компаний в США, Великобритании, Германии и Канады и заявляют, что зарплата курильщиков до 23 процентов меньше зарплаты тех, кто не курит.

Минздрав также предлагает включить в пакет ДМС оказание помощи по отказу от курения и лечение табачной зависимости, информировать сотрудников о вреде курения и употребления алкоголя, а также проводить корпоративные безалкогольные мероприятия. Все меры в этом документе носят рекомендательный характер, рассказали РБК в министерстве.

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