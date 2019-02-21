Милош Земан не видит оснований для размещения ракет США в Чехии

Президент Чехии в интервью телеканалу Barrandov прокомментировал специфику взаимоотношений Варшавы и Москвы, а также перспективы развертывания ракетных комплексов США в Европе.
Президент Чехии Милош Земан не видит "абсолютно никаких оснований" для размещения американских ракетных комплексов в его стране. Об этом Земан заявил в интервью пражскому телеканалу Barrandov, обнародованном на сайте канала в четверг, 21 февраля.
Польша не исключила подобного сценария
Журналист напомнил главе государства, что Польша уже сообщила о такой возможности. Земан ответил, что это продиктовано многолетней спецификой взаимоотношений Варшавы и Москвы. Он добавил, что иногда подобное поведение напоминает фобию, но что он понимает польские власти.
"В случае с Чехией я не вижу для этого абсолютно никаких оснований", - подчеркнул чешский лидер, имея в виду развертывание ракетных комплексов.
Немецкмй еженедельник Der Spiegel 1 февраля разместил на своем сайте интервью министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. По словам главы МИД, Варшава не исключает, что однажды ракеты НАТО будут размещены на территории Польши. "Мы этого совсем не хотим. Но все будет зависеть от того, как поведет себя Россия в будущем", - подчеркнул он.
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