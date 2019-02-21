 Милош Земан не видит оснований для размещения ракет США в Чехии | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2019

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Европа

Милош Земан не видит оснований для размещения ракет США в Чехии

Президент Чехии в интервью телеканалу Barrandov прокомментировал специфику взаимоотношений Варшавы и Москвы, а также перспективы развертывания ракетных комплексов США в Европе.

Милош Земан

Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан не видит "абсолютно никаких оснований" для размещения американских ракетных комплексов в его стране. Об этом Земан заявил в интервью пражскому телеканалу Barrandov, обнародованном на сайте канала в четверг, 21 февраля.

Польша не исключила подобного сценария

Контекст

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Журналист напомнил главе государства, что Польша уже сообщила о такой возможности. Земан ответил, что это продиктовано многолетней спецификой взаимоотношений Варшавы и Москвы. Он добавил, что иногда подобное поведение напоминает фобию, но что он понимает польские власти.

"В случае с Чехией я не вижу для этого абсолютно никаких оснований", - подчеркнул чешский лидер, имея в виду развертывание ракетных комплексов.

Немецкмй еженедельник Der Spiegel 1 февраля разместил на своем сайте интервью министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. По словам главы МИД, Варшава не исключает, что однажды ракеты НАТО будут размещены на территории Польши. "Мы этого совсем не хотим. Но все будет зависеть от того, как поведет себя Россия в будущем", - подчеркнул он.

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Смотритетакже:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:31

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики

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Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Материал Der Spiegel

Канал Barrandov

Аудио- и видеофайлы по теме

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики  

Приостановка ДРСМД: почему Запад не верит Москве  

Как в Германии отреагировали на выход США из ДРСМД  

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