 Миллион вакансий: в Германии рекордная нехватка персонала | Карьера | DW | 13.08.2018

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Карьера

Миллион вакансий: в Германии рекордная нехватка персонала

Сегодня в немецких компаниях открыто 1 210 000 вакансий. В среднем поиск сотрудника длится 82 дня.

Машиностроение в Германии

По данным Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), на данный момент в Германии свободно более миллиона рабочих мест. Персонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики. При этом 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны. Оставшиеся 270 тысяч - в восточной. Нехватка кадров наиболее остро ощущается в фирмах численностью до девяти сотрудников. Главная проблема при поиске персонала - низкое число заявок на вакансию и недостаточная квалификация кандидатов.

Миллион вакансий: в Германии рекордная нехватка персонала

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Кто в Германии зарабатывает больше всех

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Доход зависит от региона

    Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

  • Врачи в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Лидеры рейтинга

    В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

  • Финансисты

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Деньги к деньгам

    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

  • Инженеры в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Сколько платят инженерам

    Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

  • Работники IT-сектора в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Работники IT-сектора

    Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

  • Юристы в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Юристы - на пятом месте

    Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

  • Самые высокооплачиваемые профессии в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Топ самых высокооплачиваемых профессий

    Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Опыт имеет значение

    На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок.

    Автор: Ксения Сафронова


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