 Миллионы людей по всему миру выключили свет в ″Час Земли″ | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2020

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Россия

Миллионы людей по всему миру выключили свет в "Час Земли"

Ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы прошла в тысячах городах более 180 стран мира. В России во тьму на час погрузили Кремль, Эрмитаж и другие известные здания.

Лампочки в виде надписи Час Земли (фото из архива)

Лампочки в виде надписи "Час Земли" (фото из архива)

Миллионы человек по всему миру приняли участие в международной акции "Час Земли" (Earth Hour), которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). В ее рамках 28 марта в 20.30 по местному времени жители тысяч городов более чем 180 стран мира на один час выключили электричество в своих домах.

Во тьму временно погрузились также такие известные достопримечательности, как римский Колизей, Эйфелева башня, лондонский Букингемский дворец, Бранденбургские ворота в Берлине, нью-йоркский небоскреб Empire State Building и египетские пирамиды.

"Час Земли" в России и Германии

В России акция охватила миллионы жителей всех 11 часовых поясов. К ней присоединились здания Кремля, Совета Федерации, ВДНХ, Москва Сити, Эрмитажа, а также телебашни, административные здания и главные улицы во многих городах. РФ принимала участие в акции в 12-й раз, а Германия - в 14-й. В этом году акция охватила жилые дома и достопримечательности в 367 немецких городах.

"Час Земли" впервые прошел в Сиднее в 2007 году. Так как в 2020 году во многих странах из-за пандемии коронавируса временно запрещены массовые мероприятия, WWF на этот раз сделал упор на виртуальном участии в акции.

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  • Электровелосипеды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

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    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

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  • Е-микромобили

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  • Электроавтобусы

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    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

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    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


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Контекст

Какой электротранспорт предпочитают немцы

В Германии с середины июня официально разрешено ездить на электросамокатах, - правда, с определенными ограничениями. А на какой еще электротранспорт активно пересаживаются немцы? (17.06.2019)  

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