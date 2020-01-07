 Миллионы испанцев требуют от правительства сохранить единство страны | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2020

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Европа

Миллионы испанцев требуют от правительства сохранить единство страны

В городах Испании прошли митинги с требованием к вновь формируемому правительству не допустить раздела страны и уважать нормы демократического государства.

Демонстрация в Мадриде

Демонстрация в Мадриде

Миллионы испанцев, люди разной идеологии, приняли участие в воскресенье, 12 января, в манифестациях в защиту единства, норм и законов демократического государства. Шествия и митинги, организованные гражданской платформой под названием "Испания существует", прошли практически во всех городах королевства. Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. В его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").

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Самая крупная манифестация прошла в Мадриде на площади Сибелес. Судя по лозунгам и выступлениям митингующих, особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами. В обмен на поддержку инаугурации Санчеса, состоявшуюся 7 января, им обещаны переговоры и опрос каталонцев о дальнейшем пребывании в составе Испании. И это при том, что конституция не допускает раздела страны. 

"Единую Испанию никогда не победить!" - скандировали участники митинга.  Один из участников - Альфредо, студент Мадридского автономного университета - заявил DW, что не хочет "балканизации Иберийского полуострова" - превращения Испании "в конгломерат враждующих между собой карликовых государств". "Ведь примером Каталонии могут вдохновиться любые другие националисты - баскские, галисийские, валенсийские, андалузские, канарские и неизвестно еще какие", - уверен он.

Сохранить привычный образ жизни

На одном из плакатов - юмор времен испанской гражданской войны 30-х годов прошлого столетия: "Красные пришли - будут голод и вши". Пожилая женщина-домохозяйка, представившаяся как Лурдес, заявила, что ее очень волнует, к примеру, что пост министра потребления займет лидер коммунистов Альберто Гарсон. "Он говорит, что лучшая в мире система потребления существует на Кубе и Венесуэле. Ну а мы не хотим у себя подобную систему - получать по карточкам 5 яиц в месяц и сутками стоять в очереди за туалетной бумагой".

Участники демонстрации в Мадриде

Участники демонстрации в Мадриде

Еще один опрошенный DW манифестант назвался Мануэлем, "бывшим предпринимателем". Он рассказал, что вынужден, как и многие его коллеги, сворачивать бизнес. Ведь уже объявлено, что новое правительство поднимет обязательный потолок оплаты для наемных работников, налоги, ужесточит в пользу рабочих условия трудовых соглашений. Подобные планы, по словам Мануэля, "разорительны для бизнеса", которому "в последние 12 лет приходится работать в условиях кризиса и ограничиваться скромными доходами".

Участники митинга приняли резолюцию, призывающую правительство сохранить единство Испании, права и свободы испанцев, уважать законы рыночной экономики.

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  • Абитуриенты в университете Мадрида

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    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

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    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

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  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

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    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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