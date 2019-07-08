 Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюремной камере | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2019

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Мир

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюремной камере

Джеффри Эпштейн, которого обвиняют в сексуальной торговле несовершеннолетними, покончил с собой. Десять лет назад он сумел отделаться мягким наказанием по схожим обвинениям.

Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн

66-летний американский миллиардер, финансист и менеджер хедж-фондов Джеффри Эпштейн, которому в июле были предъявлены обвинения в сексуальной торговле несовершеннолетними, был найден без признаков жизни в своей тюремной камере в Нью-Йорке в субботу, 10 августа. Министерство юстиции США сообщило, что, очевидно, это самоубийство. ФБР начало расследование по этому делу. Эпштейну грозило до 45 лет заключения.

Контекст

Двое из трех подсудимых, которым инкриминированы 460 случаев сексуальных надругательств над детьми на площадке для кемпинга в немецком городе Люгде, по совету адвокатов признали вину. (27.06.2019)

Нынешний министр труда США одобрил судебную сделку с обвиненным в торговле людьми миллиардером Джеффри Эпштейном. На фоне усилившегося давления Александр Акоста подал в отставку. (12.07.2019)

По данным следствия, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. При этом некоторые из девочек были в возрасте 14 лет, сообщил прокурор Джеффри Берман, добавив, что Эпштейн "хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними".

Сделка со следствием

Джеффри Эпштейн был участником громкого судебного процесса в 2007–2008 годах. Его обвиняли в растлении несовершеннолетних. Тогда Эпштейн заключил соглашение с прокуратурой, признав себя виновным. Это позволило ему избежать возможного наказания в виде пожизненного заключения и вместо этого провести в тюрьме всего 13 месяцев. При этом его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете, список лиц, обвиняемых в США в совершении сексуальных преступлений.

Из-за этой сделки Эпштейна со следствием в июле министр труда США Александр Акоста подал в отставку. Именно он, на тот момент генпрокурор штата Флорида, одобрил ее. Сам Акоста заявлял, что сделка с Эпштейном стала компромиссным решением. Перед обвинением тогда стоял выбор: согласиться с предложенной сделкой или рискнуть в федеральном суде, исход разбирательства в котором был неясен. По мнению Акосты, это было бы равносильно "игре в кости".

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    Автор: Никита Баталов


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