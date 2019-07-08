Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюремной камере

66-летний американский миллиардер, финансист и менеджер хедж-фондов Джеффри Эпштейн, которому в июле были предъявлены обвинения в сексуальной торговле несовершеннолетними, был найден без признаков жизни в своей тюремной камере в Нью-Йорке в субботу, 10 августа. Министерство юстиции США сообщило, что, очевидно, это самоубийство. ФБР начало расследование по этому делу. Эпштейну грозило до 45 лет заключения.

По данным следствия, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. При этом некоторые из девочек были в возрасте 14 лет, сообщил прокурор Джеффри Берман, добавив, что Эпштейн "хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними".

Сделка со следствием

Джеффри Эпштейн был участником громкого судебного процесса в 2007–2008 годах. Его обвиняли в растлении несовершеннолетних. Тогда Эпштейн заключил соглашение с прокуратурой, признав себя виновным. Это позволило ему избежать возможного наказания в виде пожизненного заключения и вместо этого провести в тюрьме всего 13 месяцев. При этом его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете, список лиц, обвиняемых в США в совершении сексуальных преступлений.

Из-за этой сделки Эпштейна со следствием в июле министр труда США Александр Акоста подал в отставку. Именно он, на тот момент генпрокурор штата Флорида, одобрил ее. Сам Акоста заявлял, что сделка с Эпштейном стала компромиссным решением. Перед обвинением тогда стоял выбор: согласиться с предложенной сделкой или рискнуть в федеральном суде, исход разбирательства в котором был неясен. По мнению Акосты, это было бы равносильно "игре в кости".

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