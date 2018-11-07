Миллиардеру Рыболовлеву предъявлено обвинение по делу о коррупции

Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, задержанному 6 ноября в Монако, предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, связанному с известным швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Об этом в среду, 7 ноября сообщила французская газета Nice-Matin со ссылкой на информированный источник.

Здание не приводит конкретных пунктов обвинения против владельца футбольного клуба "Монако", однако отмечает, что обвинение предъявлено по фактам коррупции и торговли влиянием. Помимо Рыболовлева, обвинения предъявлены адвокату миллиардера Татьяне Бершеде, а также супруге и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино - Кристине и Антуану Нармино.

Российский бизнесмен, состояние которого журнал Forbes оценивает в 6,8 млрд долларов, был задержан в Монако по запросу прокуратуры утром 6 ноября. Вместе с другими фигурантами он был допрошен и 7 ноября освобожден под судебный контроль, который включает ограничение на перемещения и обязательство регулярно отмечаться в полиции.

Тяжба с Бувье

По сообщению газеты Monaco-Matin, органы юстиции также задержали "почти всю бывшую верхушку судебного аппарата" княжества. Эти люди находятся под стражей в Монако и Ницце. Министр юстиции Монако Нармино сложил свои полномочия осенью 2017 года после сообщений о том, что он мог влиять на ход судебного разбирательства между Рыболовлевым и Бувье.

Тяжба между российским бизнесменом и Ивом Бувье началась в 2015 году. Рыболовлев обвинил арт-дилера в завышении цен на 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне. По утверждению российского бизнесмена, это позволило швейцарцу дополнительно получить один млрд долларов.

В октябре Рыболовлев открыл новый судебный фронт в конфликте с Бувье, обвинив аукционный дом Sotheby's в содействии Бувье в проворачивании за его счет "крупнейшего в истории акта мошенничества с произведениями искусства".

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