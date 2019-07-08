 Миллиардера из США обвинили в сексуальной торговле несовершеннолетними | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2019

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Мир

Миллиардера из США обвинили в сексуальной торговле несовершеннолетними

Прокуратура будет просить суд арестовать Джеффри Эпштейна. Правоохранители полагают, что серьезность выдвинутых обвинений и огромное состояние делают высоким риск побега.

Джеффри Эпштейн в суде (Фото из архива)

Джеффри Эпштейн в суде (Фото из архива)

Американскому миллиардеру, финансисту и менеджеру хедж-фондов Джеффри Эпштейну будет предъявлено обвинение в сексуальной торговле несовершеннолетними, а также заговоре с целью совершения сексуальной торговли несовершеннолетними. Такие пункты озвучила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в суде в понедельник, 8 июля. 66-летнему финансисту грозит до 45 лет тюремного заключения.

На специально созванной пресс-конференции прокурор Джеффри Берман заявил, что будет просить суд об аресте обвиняемого и помещении его под стражу до судебного разбирательства. Он  сказал, что попросит, чтобы Эпштейн был задержан до суда. "Мы считаем, что весьма велик риск побега подозреваемого. У него огромное состояние, а выдвинутые против него обвинения очень серьезны", - указал прокурор.

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По словам Бермана, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. При этом некоторые из девочек были в возрасте 14 лет и "особенно уязвимы для эксплуатации", сказал он, добавив, что Эпштейн "хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними".

Прокурор также заявил, что девушкам платили сотни долларов наличными за совершение половых актов и вербовку других девушек. Берман также заявил, что во время обыска, проведенного в особняке Эпштейна на Манхэттене, были обнаруженыфотографии обнаженных девочек, которые выглядят как несовершеннолетние. Правоохранители призвали других женщин, ставших жертвами Эпштейна, дать показания в суде.

Сделка со следствием

Джеффри Эпштейн был участником громкого судебного процесса в 2007–2008 годах. Его обвиняли в растлении несовершеннолетних: следствие установило, что Эпштейн платил сорока несовершеннолетним девушкам за то, чтобы они делали ему массаж в обнаженном виде в его доме во Флориде. По утверждению обвинения, в ряде случаев этот массаж сопровождался действиями сексуального характера, к которым Эпштейн склонял несовершеннолетних. Как минимум один случай классифицируется как изнасилование. По информации американского телеканала NBC, некоторые жертвы были младше 14 лет.

Тогда Эпштейн заключил соглашение с прокуратурой, признав себя виновным. Это позволило ему избежать возможного наказания в виде пожизненного заключения и вместо этого провести в тюрьме всего 13 месяцев. При этом его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете, список лиц, обвиняемых в США в совершении сексуальных преступлений.

Отвечая на вопрос журналистов, почему соглашение о признании вины, заключенное во Флориде, не относится к Нью-Йорку, Берман заявил, что это соглашение относится только к правоохранителям Флориды. "Южный округ Нью-Йорка не связан этим соглашением и не подписывал это соглашение", - отметил прокурор.

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    Автор: Никита Баталов


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