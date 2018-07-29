"Милиционер вступает в игру": Участников Pussy Riot задержали повторно

Издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова и троих активисток российской панк-рок-группы Pussy Riot Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву повторно задержали в понедельник, 30 июля, сразу после выхода из спецприемников. Об этом в Twitter сообщил сам Верзилов.

Все четверо отбыли 15 суток ареста за акцию в поддержку политзаключенных "Милиционер вступает в игру", проведенную после финального матча чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве.

Верзилов призвал прийти к ОВД "Лужники"

Активисток и Верзилова доставили в отдел полиции по обслуживанию олимпийского комплекса "Лужники". По словам издателя "Медиазоны", есть приказ оставить их там до утра. Как написал Петр Верзилов, "обвинения не предъявляют".

Между тем Никульшина рассказала "Медиазоне", что их задержали по статье 20.2 КоАП - за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий.

Верзилов призвал сторонников Pussy Riot прийти к зданию ОВД "Лужники" в Москве.

"Милиционер вступает в игру"

Петр Верзилов и активистки арт-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники" 15 июля.

На своей странице в Facebook они заявили, что акцией "Милиционер вступает в игру" они хотели потребовать от властей освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране.

На следующий день Верзилов, Курачева, Никульшина и Пахтусова были арестованы Хамовническим судом за административное правонарушение на 15 суток. Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил им штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы.

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