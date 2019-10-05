 МИД Швеции подтвердил факт переговоров делегаций США и КНДР | Новости из Германии о Европе | DW | 05.10.2019

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Европа

МИД Швеции подтвердил факт переговоров делегаций США и КНДР

Глава МИД Швеции написала в Twitter, что диалог между США и КНДР необходим для достижения денуклеаризации. Журнал Time сообщил о сделке, которую Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне

Дональд Трамп и Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне

В Стокгольме в субботу, 5 октября, начались переговоры делегаций США и КНДР, посвященные вопросам денуклиаризации Северной Кореи. Этот факт подтвердила глава шведского дипломатического ведомства Анн Линде.  "Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Швеции для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного решения", - написала она в своем Twitter.

Контекст

Северная Корея, не имеющая ядерного оружия, - просто небольшая страна на периферии мировой политики, пишет обозреватель FAZ Петер Штурм, комментируя встречу лидеров России и КНДР. (26.04.2019)

КНДР осуществила запуск нескольких "неопознанных снарядов" в районе города Вонсан. Незадолго до этого Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры. (02.10.2019)

Швеция играет особую роль в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном, посколько в отличие от США поддерживает дипломатические отношения с Северной Кореей.  В частности, напоминает агентство dpa, именно в Швеции при посредничестве шведского дипломата Кента Хэрштедта проходили подготовительные консультации к встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, состоявшейся  в июне в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.  Нынешние переговоры в Стокгольме, отмечает агентство AFP, усложнены новыми ракетными тестами, проведенными Пхеньяном в последнее время.

Трамп готов предложить отмену санкций

Как сообщил 4 октября журнал Time, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, участвовавших в брифинге по вопросам национальной безопасности, проведенном для президента США 1 октября, Трамп готов предложить Ким Чен Ыну трехлетнюю приостановку санкций ООН в отношении экспорта текстильных изделий и угля, если Пхеньян согласится демонтировать свой главный ядерный объект в Йонбёне и прекратить производство высокообогащенного урана. Если ООН не захочет следовать примеру Трампа, указал один из чиновников, США могут в индивидуальном порядке временно прекратить применение этих санкций.

Трамп уже три раза встречался с Ким Чен Ыном. В сентябре президент США заявил о готовности к новой встрече с северокорейским лидером. По его словам, такая встреча может состояться еще до конца 2019 года.

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    Автор: Григорий Аросев


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