 МИД ФРГ призывает не допустить вооруженных столкновений США и Ирана | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2019

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Германия

МИД ФРГ призывает не допустить вооруженных столкновений США и Ирана

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас призывает европейских партнеров предотвратить вооруженные столкновения на Ближнем Востоке в свете обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Силуэт президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп

Обострение конфликта между США и Ираном вызвало на международном уровне опасения эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил газете Bild am Sonntag в интервью, опубликованном в воскресенье, 12 мая, что Германии вместе с ее европейскими партнерами следует принять все меры, "чтобы предотвратить вооруженные столкновения".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил об опасности "спирали войны", указав на ответственность Вашингтона, который 10 мая одобрил отправку в регион десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и ракетного комплекса Patriot. Еще несколькими днями ранее Соединенные Штаты направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Контекст

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Ровно через год после выхода США из ядерной сделки с Ираном Вашингтон объявил о новых санкциях против Тегерана. Они направлены, в частности, против экспорта иранской стали и других металлов. (08.05.2019)

Расширяя военное присутствие в ближневосточном регионе, американская администрация, по ее утверждению, реагирует на "указания на повышенную готовность Ирана к нападениям на вооруженные силы США". Никаких деталей при этом не приводилось.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его страна не желает конфликта с Ираном, но готова защищать свои войска и собственные интересы в регионе.

Новые санкции США в отношении Ирана

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана, направленных против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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