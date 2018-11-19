МИД Финляндии выразил РФ обеспокоенность помехами сигнала GPS

МИД Финляндии в понедельник, 19 ноября, выразил российскому послу Павлу Кузнецову обеспокоенность в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture в Норвегии. "Мы ожидаем от России ответственного поведения и предоставления новой информации по этому вопросу", - сообщается в микроблоге финского внешнеполитического ведомства в Twitter.

16 ноября посольство России в Финляндии сообщило, что посол Павел Кузнецов должен явиться 19 ноября в финский МИД в связи с нарушением сигнала GPS. Власти в Хельсинки подозревают, что причиной сбоев были действия российских военнослужащих.

Осло и Хельсинки подозревают РФ в помехах GPS

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё потребовал тщательно расследовать стороннее вмешательство в работу спутниковых навигационных систем, которое привело к сбоям в функционировании GPS на территории Лапландии во время недавних учений НАТО Trident Juncture.Премьер-министр страны Юха Сипиля заявил, что "в техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что за этим стоит Россия". Он назвал это "посланием всем странам, участвующим в военных учениях".

В свою очередь Минобороны Норвегии заявило, что российские войска причастны к созданию помех в работе навигационной системы GPS, возникших во время учений. В Кремле заявили, что ничего не знают о причастности России к сбоям в работе GPS.

Учения Trident Juncture при участии около 50 тысяч военных, 150 самолетов и 60 кораблей проходили с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и северной Атлантике. НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

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