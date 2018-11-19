 МИД Финляндии выразил РФ обеспокоенность помехами сигнала GPS | Новости из Германии о Европе | DW | 19.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

МИД Финляндии выразил РФ обеспокоенность помехами сигнала GPS

Финляндия ожидает от России ответственного поведения и дальнейшей информации о сбоях в работе спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.

Учения стран НАТО Trident Juncture в Норвегии, 31 октября 2018 года

Учения стран НАТО Trident Juncture в Норвегии, 31 октября 2018 года

МИД Финляндии в понедельник, 19 ноября, выразил российскому послу Павлу Кузнецову обеспокоенность в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture в Норвегии. "Мы ожидаем от России ответственного поведения и предоставления новой информации по этому вопросу", - сообщается в микроблоге финского внешнеполитического ведомства в Twitter.

16 ноября посольство России в Финляндии сообщило, что посол Павел Кузнецов должен явиться 19 ноября в финский МИД в связи с нарушением сигнала GPS. Власти в Хельсинки подозревают, что причиной сбоев были действия российских военнослужащих.

Контекст

НАТО начала крупнейшие учения со времен холодной войны - Trident Juncture-2018. Страны альянса отработают в Норвегии сценарий коллективной обороны. В чем отличия этих учений от маневров РФ "Восток-2018"? (25.10.2018)

С 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России пройдут крупнейшие военные маневры со времен СССР. Немецким политологам интересно только то, что в них примут участие китайские военные. (11.09.2018)

Осло и Хельсинки подозревают РФ в помехах GPS

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё потребовал тщательно расследовать стороннее   вмешательство в работу спутниковых навигационных систем, которое привело к сбоям в функционировании GPS на территории Лапландии во время недавних учений НАТО Trident Juncture.Премьер-министр страны Юха Сипиля заявил, что "в техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что за этим стоит Россия". Он назвал это "посланием всем странам, участвующим в военных учениях". 

В свою очередь Минобороны Норвегии заявило, что российские войска причастны к созданию помех в работе навигационной системы GPS, возникших во время учений. В Кремле заявили, что ничего не знают о причастности России к сбоям в работе GPS. 

Учения Trident Juncture при участии около 50 тысяч военных, 150 самолетов и 60 кораблей проходили с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и северной Атлантике. НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:15
Now live
03:15 мин

Trident Juncture: что нужно знать о крупнейших учениях НАТО

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Норвегия обвинила Россию в помехах GPS во время учений НАТО  

Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за сбоя GPS на учениях НАТО  

Аудио- и видеофайлы по теме

Trident Juncture: что нужно знать о крупнейших учениях НАТО  

Почему учения "Запад-2017" беспокоят Запад?  

Почему бундесверу не хватает днег на танки и палатки - DW Новости  

Также по теме

US Marine testet neue Waffentechnologie

Норвегия обвинила Россию в помехах GPS во время учений НАТО 13.11.2018

Минобороны Норвегии считает, что российские военные причастны к сбоям в работе GPS в ходе недавних маневров НАТО. Источник помех располагался на Кольском полуострове, заявили в ведомстве.

GPS Satellit

Россию заподозрили во вмешательстве в работу GPS в Финляндии 12.11.2018

Сбои в работе GPS наблюдались в Норвегии и заполярных районах Финляндии на фоне учений НАТО Trident Juncture. Осло и Хельсинки подозревают Москву во вмешательстве в работу системы.

Die Kathedrale in Helsinki

Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за сбоя GPS на учениях НАТО 17.11.2018

Российский посол Павел Кузнецов должен явиться в финский МИД из-за скандала вокруг вмешательства в работу GPS во время учений НАТО. Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех были российские военные.

Реклама

Самые читаемые

Польша спрогнозировала, когда Россия может напасть на Киев  

Немецкий эксперт: Европа заинтересована в российском газе  

Газовый хаос в Украине: как хронические должники лезут в трубу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно